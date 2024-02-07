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Mutfaktaki Kullanım Alanınızı Daha Verimli Kullanmanızı Sağlayacak 15 Şey

etiket Mutfaktaki Kullanım Alanınızı Daha Verimli Kullanmanızı Sağlayacak 15 Şey

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 20:32

Tezgah üstünde ya da dolap içlerindeki tabak çanak karmaşasına son verecek, mutfağınıza buzdolabından çekmece içlerine kadar düzen getirecek olan en iyi mutfak düzenleyicilerini sizin için bir araya getirdik. Düzen seven sevmeyen herkesin çok işine yarayacağı kesin, bakmadan geçmeyin!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 07 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Dolaptaki rafınızın altına ek bir alan yaratacak askılı raf.

1. Dolaptaki rafınızın altına ek bir alan yaratacak askılı raf.

Bu sayede üst kısımda atıl kalan boşluğu da değerlendirmiş olacaksınız.

Rafa kolayca asarak hemen kullanabilir, istediğinizde de yerini değiştirebilirsiniz.

Hem mutfakta hem banyoda kullanıma uygun.

Fiyatı 174 TL.

Alma isteyenler için burada.

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2. Evdeki suluk, matara ve şişeleri hizaya sokacak, evinizdeki o şişe karmaşasına son verecek 3 raflı bir düzenleyici.

2. Evdeki suluk, matara ve şişeleri hizaya sokacak, evinizdeki o şişe karmaşasına son verecek 3 raflı bir düzenleyici.

Ayarlanabilir raflar tüm şişe boyutları için uygun yer sağlar. Hatta saplı seyahat bardakları ve daha büyük spor şişeleri için bile!

Fiyatı 380 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kurulumu kolay, kaliteli malzeme. Teşekkürler.'

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3. Uygun Tupperware kapağını ararken vakit kaybına son veren, kapak düzenleyici.

3. Uygun Tupperware kapağını ararken vakit kaybına son veren, kapak düzenleyici.

Herhangi bir şekil veya boyuttaki yiyecek kabı kapaklarını düzenlemek için 8 ayarlanabilir uzun bölme içerir. Bölücüler, kapakları düzenli bir sırada dik tutar, böylece öğün hazırlarken veya yemeklerden arda kalanları koyarken ihtiyacınız olanı hızlıca görebilir ve seçebilirsiniz.

Fiyatı 680 TL.

Almak isteyenler için burada.

5 bölmelisi var, onun fiyatı da 340 TL, burada.

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4. Temizlik malzemeleri için kullanabileceğiniz bir lavabo altı düzenleyici.

4. Temizlik malzemeleri için kullanabileceğiniz bir lavabo altı düzenleyici.

Beyaz sirke, bulaşık deterjanı, süngerler ve daha fazlasını düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz bir organizer.

Fiyatı 400 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Bardakları iç içe koyup zar zor dolaba sıkıştırmaya çalışmaktan usananlar için ideal olan kancalı bardak askılığı.

5. Bardakları iç içe koyup zar zor dolaba sıkıştırmaya çalışmaktan usananlar için ideal olan kancalı bardak askılığı.

Kupa tutucular arasında en çok satılan model bu. Hem sağlam hem uygun fiyatlı.

Kupa ve fincanlarınızı rahatça taşıyabilecek sağlamlıkta olup, eğilip bükülmeden uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Fiyatı 150 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Tavalr ve tencere kapakları için ideal bir düzenleyici.

6. Tavalr ve tencere kapakları için ideal bir düzenleyici.

Dolabınızın içinde ya da tezgahınızın üzerinde size yerden kazandıracak bir düzenleyici. Tencere ve tava kapakları, kızartma tavası, kesme tahtası, kurabiye tepsisi gibi ürünler için uygundur.

Fiyatı 632 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Bardak ve fincanlar için kullanabileceğiniz ve size dolap içinde çok yer kazandıracak 4'lü raf düzenleyici.

7. Bardak ve fincanlar için kullanabileceğiniz ve size dolap içinde çok yer kazandıracak 4'lü raf düzenleyici.

Mutfak dolabının içinde ya da tezgah üzerinde kullanıma uygundur.

Montajı da oldukça basit.Fiyatı 139 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Uzayabilen özellikte son derece pratik bir çekmece içi kaşıklık.

8. Uzayabilen özellikte son derece pratik bir çekmece içi kaşıklık.

Çatal kaşıkların kargaşasına son veren, gerektiğinde açarak uzatabileceğiniz son derece pratik ve kullanışlı bir çekmece içi düzenleyici.

Fiyatı 169 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Tezgah üzerinde ya da dolap içinde gayet şık duracak ve size yerden kazandıracak 4 kancalı baharatlık düzenleyici.

9. Tezgah üzerinde ya da dolap içinde gayet şık duracak ve size yerden kazandıracak 4 kancalı baharatlık düzenleyici.

Üstelik duvarı delmeden monte edebilirsiniz.

Bu çok fonksiyonlu saklama rafını aynı zamanda banyolarda, kilerde, kapılarda, dolaplarda da kullanabilirsiniz.

Fiyatı 399 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Lavabo altındaki dolabı düzene sokacak olan kaydırmalı saklama çekmecesi.

10. Lavabo altındaki dolabı düzene sokacak olan kaydırmalı saklama çekmecesi.

Çekmeceler kaydırmalı olduğu için aradığınızı bulmak da yerine koymak da çok kolay olacak.

Fiyatı 329 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Fırın için kullandığınız yağlı kağıttan streç filme, buzdolabı poşetleri dahil eşyaları düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz ayarlanabilir mutfak düzenleyicisi.

11. Fırın için kullandığınız yağlı kağıttan streç filme, buzdolabı poşetleri dahil eşyaları düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz ayarlanabilir mutfak düzenleyicisi.

Artık buzdolabı poşeti kutularını çekmeceye fırlatmaya son. Eve düzen gelecek. :)

Fiyatı 310 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Buzdolabında size yer açacak ve şişelerinizi düzene sokacak bir şişe rafı organizeri.

12. Buzdolabında size yer açacak ve şişelerinizi düzene sokacak bir şişe rafı organizeri.

Çeşitli boyutlardaki cam ve pet şişeleri saklamak ve gerektiğinde kolayca alabilmek için idealdir.

Fiyatı 122 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Tencereleri ve kapaklarını düzenlemek için ideal 8 katlı ayarlanabilir bir organizer.

13. Tencereleri ve kapaklarını düzenlemek için ideal 8 katlı ayarlanabilir bir organizer.

Tezgah üstünde veya dolap içinde kullanıma uygundur.

Tencereniz ne kadar büyük olursa olsun, bu düzenleyici ayarlanabilir özellikte olduğu için uyacaktır.

Fiyatı 449 TL.

Almak isteyenler için burada.

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14. Vida kullanmadan rafa sabitleyebileceğiniz çok fonksiyonlu 2 katlı baharat rafı.

14. Vida kullanmadan rafa sabitleyebileceğiniz çok fonksiyonlu 2 katlı baharat rafı.

Bu baharat rafı paslanmaz özellikte olduğu için, uzun süreli kullanım için uygundur.

Baharat rafı iki farklı büyüklükte sepet ile teslim edilir. Küçük sepet 15 cm genişliğindedir ve birçok ince şişe alabilir. Büyük sepet 20 cm genişliğindedir ve üst küçük sepetten 29 cm uzaklıktadır, böylece geniş ve yüksek şişeleri alabilir. 

Fiyatı 547 TL.

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15. Buzdolabının içindeki ıvır zıvırları düzene sokacak 6'lı set buzdolabı kapak içi düzenleyici.

15. Buzdolabının içindeki ıvır zıvırları düzene sokacak 6'lı set buzdolabı kapak içi düzenleyici.

Buzdolabı raflarındaki kargaşaya son verecek olan bir düzenleyici.

Fiyatı 69 TL.

Almak isteyenler için burada.

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