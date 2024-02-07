Mutfaktaki Kullanım Alanınızı Daha Verimli Kullanmanızı Sağlayacak 15 Şey
Mutfaktaki Kullanım Alanınızı Daha Verimli Kullanmanızı Sağlayacak 15 Şey
Tezgah üstünde ya da dolap içlerindeki tabak çanak karmaşasına son verecek, mutfağınıza buzdolabından çekmece içlerine kadar düzen getirecek olan en iyi mutfak düzenleyicilerini sizin için bir araya getirdik. Düzen seven sevmeyen herkesin çok işine yarayacağı kesin, bakmadan geçmeyin!
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 07 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Dolaptaki rafınızın altına ek bir alan yaratacak askılı raf.
2. Evdeki suluk, matara ve şişeleri hizaya sokacak, evinizdeki o şişe karmaşasına son verecek 3 raflı bir düzenleyici.
3. Uygun Tupperware kapağını ararken vakit kaybına son veren, kapak düzenleyici.
4. Temizlik malzemeleri için kullanabileceğiniz bir lavabo altı düzenleyici.
5. Bardakları iç içe koyup zar zor dolaba sıkıştırmaya çalışmaktan usananlar için ideal olan kancalı bardak askılığı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Tavalr ve tencere kapakları için ideal bir düzenleyici.
7. Bardak ve fincanlar için kullanabileceğiniz ve size dolap içinde çok yer kazandıracak 4'lü raf düzenleyici.
8. Uzayabilen özellikte son derece pratik bir çekmece içi kaşıklık.
9. Tezgah üzerinde ya da dolap içinde gayet şık duracak ve size yerden kazandıracak 4 kancalı baharatlık düzenleyici.
10. Lavabo altındaki dolabı düzene sokacak olan kaydırmalı saklama çekmecesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Fırın için kullandığınız yağlı kağıttan streç filme, buzdolabı poşetleri dahil eşyaları düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz ayarlanabilir mutfak düzenleyicisi.
12. Buzdolabında size yer açacak ve şişelerinizi düzene sokacak bir şişe rafı organizeri.
13. Tencereleri ve kapaklarını düzenlemek için ideal 8 katlı ayarlanabilir bir organizer.
14. Vida kullanmadan rafa sabitleyebileceğiniz çok fonksiyonlu 2 katlı baharat rafı.
15. Buzdolabının içindeki ıvır zıvırları düzene sokacak 6'lı set buzdolabı kapak içi düzenleyici.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın