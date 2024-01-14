Dışarıda Olmayı Seven Ama Soğuktan da Bir O Kadar Nefret Edenlerin Alması Gereken Ürünler
Dışarıda Olmayı Seven Ama Soğuktan da Bir O Kadar Nefret Edenlerin Alması Gereken Ürünler
Kamp, festival, doğa yürüyüşleri... Sebep ne olursa olsun yaz kış fark etmeden açık havada vakit geçirmeyi seviyorsanız ama soğuklardan çekiniyorsanız, önerilerimize mutlaka göz atın. Bundan sonra üşümek yok, hava soğuk diye planları ertelemek de yok!
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1. İki kat giyinmeden ısınamayanların işini garantiye alacak unisex model termal alt üst takım.
2. Üç kademeli sıcaklık ayarına sahip olan yumuşak dokulu, sizi sıcacık tutma garantili elektrikli ısıtmalı yelek.
3. Yelekle yetinmek istemeyenler için kapüşonlu ısıtmalı bir mont.
4. Soğuk kış mevsiminde hem sıcaklık hem de konfor arayanlar için, alpaka yünlü yumuşacık kışlık çoraplar mükemmel bir seçenek.
5. Hem kafanızı ve kulaklarınızı soğuktan koruyan hem de favori müziklerinizi dinlemenize olanak sağlayan bluetooth kulaklıklı kışlık bere.
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6. Bere takmayı sevmeyenler için bir diğer alternatif de bu kafa bandı.
7. Tayt giymeyi sevenlerin bayılacağı, sıcacık tutan yüksek belli içi polarlı tayt.
8. Doğa yürüyüşlerini seven erkekler için ideal olan su geçirmez, yumuşak dokulu termal pantolon.
9. Elleri üşüyenler için ideal sıcaklığı anında size getirecek olan şarj edilebilir elektrikli el ısıtıcıları.
10. Kulaklarınızı sıcacık tutacak peluş kulak koruyucu.
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11. İçeceklerinizi sıcak tutmakla yetinmeyip onun sıcaklığını da size söyleyen sıcaklık göstergeli bir kahve termosu.
12. Hafif, taşıması kolay ve sardığınızda sizi sıcacık tutma garantili bir açık hava battaniyesi.
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