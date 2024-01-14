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Dışarıda Olmayı Seven Ama Soğuktan da Bir O Kadar Nefret Edenlerin Alması Gereken Ürünler

etiket Dışarıda Olmayı Seven Ama Soğuktan da Bir O Kadar Nefret Edenlerin Alması Gereken Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 14:40

Kamp, festival, doğa yürüyüşleri... Sebep ne olursa olsun yaz kış fark etmeden açık havada vakit geçirmeyi seviyorsanız ama soğuklardan çekiniyorsanız, önerilerimize mutlaka göz atın. Bundan sonra üşümek yok, hava soğuk diye planları ertelemek de yok!

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 14 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İki kat giyinmeden ısınamayanların işini garantiye alacak unisex model termal alt üst takım.

1. İki kat giyinmeden ısınamayanların işini garantiye alacak unisex model termal alt üst takım.

Yumuşacık, rahat ve de esnek. Böylece hareketlerinizi kısıtlamadan dondurucu soğuklarda üşümeden keyfinize bakabilirsiniz.

Kalıbının dar olduğu söylenmiş ona göre bir üst bedeninizi tercih etmenizde fayda var gibi...

Fiyatı 369 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kalıbı aşırı dar ancak malzeme kalitesi çok iyi.'

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2. Üç kademeli sıcaklık ayarına sahip olan yumuşak dokulu, sizi sıcacık tutma garantili elektrikli ısıtmalı yelek.

2. Üç kademeli sıcaklık ayarına sahip olan yumuşak dokulu, sizi sıcacık tutma garantili elektrikli ısıtmalı yelek.

Kışın ayazından korunmak için en kolay yollardan biri.

Oldukça güvenilir, rahat ve de sıcaklığı ayarlanabilir olduğu için çok kullanışlı.

Fiyatı 778 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Yelekle yetinmek istemeyenler için kapüşonlu ısıtmalı bir mont.

3. Yelekle yetinmek istemeyenler için kapüşonlu ısıtmalı bir mont.

Aynı yelekte olduğu gibi bu montta da 3 kademeli sıcaklık kontrolü bulunuyor. Montun üzerindeki bir düğmeye basarak üç sıcaklıktan birini seçebilirsiniz.

Su geçirmez malzemeden yapılan ısıtmalı montun beden aralığı da oldukça geniş.

Fiyatı ise 2118 TL.

Almak isteyenler için burada.

'24 saat içinde süper hızlı teslimat. Güzel sıcacık bir ceket ve çok hafif. Çok çabuk ısınıyor. Süper mutluyum. Harika hizmet için satıcıya ve teslimat görevlisine teşekkür ederiz!'

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4. Soğuk kış mevsiminde hem sıcaklık hem de konfor arayanlar için, alpaka yünlü yumuşacık kışlık çoraplar mükemmel bir seçenek.

4. Soğuk kış mevsiminde hem sıcaklık hem de konfor arayanlar için, alpaka yünlü yumuşacık kışlık çoraplar mükemmel bir seçenek.

Alpaka yününün doğal yumuşaklığı sayesinde ayaklarınıza lüks bir dokunuş sunan bu çoraplarla her adımda konfor hissinin tadını çıkaracaksınız.

Sıcaklık, konfor ve zarafetin bileşimi... 

İkili çorap setinin fiyatı 209 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sıcak, şık, dokusu kaliteli, kaba ve kalın değil. Tavsiye ederim ihtiyacınız var ise...'

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5. Hem kafanızı ve kulaklarınızı soğuktan koruyan hem de favori müziklerinizi dinlemenize olanak sağlayan bluetooth kulaklıklı kışlık bere.

5. Hem kafanızı ve kulaklarınızı soğuktan koruyan hem de favori müziklerinizi dinlemenize olanak sağlayan bluetooth kulaklıklı kışlık bere.

Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumludur, sadece 2 saat şarj ile  10-12 saat kullanım sunar.

Açık havada koşmayı ya da doğa yürüyüşleri yapmayı sevenler için ideal bir bere.Fiyatı 194 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün tam istediğim gibi beklentilerimi karşıladı tek sıkıntısı renk seçeneği ve şekil seçeneği biraz daha fazla olsaymış daha güzel olurmuş. Ses kalitesi beklentimden çok iyi.'

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6. Bere takmayı sevmeyenler için bir diğer alternatif de bu kafa bandı.

6. Bere takmayı sevmeyenler için bir diğer alternatif de bu kafa bandı.

Açık havada kullanabileceğiniz ve kulaklarınızı soğuklardan koruyan bu kulaklığı aynı zamanda uyurken de kullanabilirsiniz.

Fiyatı 296 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sesi çok kaliteli ve güzel. Ses seviyesi oldukça yüksek ve net. Malzemesi kaliteli rahat ve yumuşak. Kesinlikle tavsiye ederim.'

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7. Tayt giymeyi sevenlerin bayılacağı, sıcacık tutan yüksek belli içi polarlı tayt.

7. Tayt giymeyi sevenlerin bayılacağı, sıcacık tutan yüksek belli içi polarlı tayt.

Bu taytların içinde soğuk direnci olan ve - 25 ℃ soğuklara dayanacak kadar koruyucu olan tabakası vardır.

Bu sayede asla üşümezsiniz.

Fiyatı 598 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

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8. Doğa yürüyüşlerini seven erkekler için ideal olan su geçirmez, yumuşak dokulu termal pantolon.

8. Doğa yürüyüşlerini seven erkekler için ideal olan su geçirmez, yumuşak dokulu termal pantolon.

İçindeki yumuşak polar dokusu sayesinde hem rahat olacaksınız hem de sıcacık.

Fiyatı 985 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Elleri üşüyenler için ideal sıcaklığı anında size getirecek olan şarj edilebilir elektrikli el ısıtıcıları.

9. Elleri üşüyenler için ideal sıcaklığı anında size getirecek olan şarj edilebilir elektrikli el ısıtıcıları.

2'si 1 arada el ısıtıcıları ihtiyaca göre birlikte veya ayrı olarak kullanılabilir. 

Cebinize koyun ve ihtiyaç halinde hemen kullanın.Fiyatı 463 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Kulaklarınızı sıcacık tutacak peluş kulak koruyucu.

10. Kulaklarınızı sıcacık tutacak peluş kulak koruyucu.

Hem soğuklardan koruyan hem de size tarz katan bir kulaklık.

Fiyatı 344 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. İçeceklerinizi sıcak tutmakla yetinmeyip onun sıcaklığını da size söyleyen sıcaklık göstergeli bir kahve termosu.

11. İçeceklerinizi sıcak tutmakla yetinmeyip onun sıcaklığını da size söyleyen sıcaklık göstergeli bir kahve termosu.

Sıcaklığı tek bir dokunuşla kolayca kontrol edip görüntüleyebilirsiniz.

Kışın en soğuk günlerden bile sıcak kahvenizin tadını çıkarın.

Fiyatı 768 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Hafif, taşıması kolay ve sardığınızda sizi sıcacık tutma garantili bir açık hava battaniyesi.

12. Hafif, taşıması kolay ve sardığınızda sizi sıcacık tutma garantili bir açık hava battaniyesi.

Dış mekan seyahat battaniyesi, kamp, yürüyüş, piknik, festival ve spor etkinlikleri dahil tüm maceralar için mükemmel bir seçim olacaktır.

Ölçüsü 132x190 cm ve saklama çantası ile birlikte geliyor.Fiyatı 5445 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu battaniye hafif ve suya dayanıklı, tribünlerde veya çim sahada oturmak, çocukların futbol oynamasını izlemek için mükemmel. Güzel bir taşıma çantası var.'

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