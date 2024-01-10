Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Hızlı ve Stresli Yaşam Temposunda Sizi Rahatlatacak En Beğenilen Masaj Aletleri

etiket Hızlı ve Stresli Yaşam Temposunda Sizi Rahatlatacak En Beğenilen Masaj Aletleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 15:28

Eve dönünce bir oh çekip rahatlamak herkesin hakkı. Tüm gün çalıştıktan sonra eve döndüğünüzde size tüm günün yorgunluğunu unutturacak masaj aletlerini sizin için listeledik. Göz masaj aletlerinden, sırt masaj aletlerine. Elbette tüm gün vücudumuzu taşıyan ayaklarımız için de masaj aletleri önerilerimiz var. Arkanıza yaslanın ve rahatlamaya hazırlanın...

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 10 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kaslarınızın gevşemesine ve daha iyi şekillenmesine yardımcı olan kas rahatlatıcı masaj tabancası.

1. Kaslarınızın gevşemesine ve daha iyi şekillenmesine yardımcı olan kas rahatlatıcı masaj tabancası.

Günün yorgunluğunu atmak için ideal bir masaj tabancası.

5 hız seviyesine sahip ve çok sessiz çalışıyor.

Fiyatı 1845 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Masaj aletini beredeyse her gün kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Babam ve annem de çok beğendiler, onlar içinde ısı tabancalı modelini satın aldım. Alacak kişilere kesinlikle tavsiye ederim. Ürünün kalitesini ve toplam masaj süresini çok başarılı buldum. Ayrıca hızlı şarj oluyor. Genellikle 1.kademe yeterli olurken ben sırt ağrılarım için bazen 4 ve 5. Kademeyi kullandım.'

Amazon

2. Karşınızda boyun masaj aletleri içerisinde en çok satın alınan ve tercih edilen masaj aleti.

2. Karşınızda boyun masaj aletleri içerisinde en çok satın alınan ve tercih edilen masaj aleti.

Boyun ve omuz ağrılarından şikayetçi olanlar için en iyi seçeneklerden biri.

Isıtma fonksiyonu da olan masaj aleti size hem paradan hem zamandan tasarruf ettirecek çok başarılı bir ürün.

Fiyatı 1899 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun araştırmalar sonucu bu üründe karar kıldım. Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Hız kademesi 3 ayarda. Saat yönünde ve tersinde yaptırabiliyorsunuz. Sıcaklık ayarı yaklaşık 5 dakika sonra istenen sıcaklığa ulaşıyor. Sonrasında ben sıcaklığı kapatıyorum bir süre daha sıcak kalmaya devam ediyor. 15 dakika sonra kendisi otomatik kapanıyor. Ben çok beğendim umarım alacak olan kişilere faydası olur.'

Amazon

3. Saplı elektrikli masaj aletleri içerisinde en çok satın alınan ve uygun fiyatı ile öne çıkan bir model.

3. Saplı elektrikli masaj aletleri içerisinde en çok satın alınan ve uygun fiyatı ile öne çıkan bir model.

Etkili, sessiz, güçlü ve uygun fiyatlı.

Fiyatı 449 TL.

Almak isteyenler için burada.

'1 aydan daha uzun süredir kullanıyorum. Gayet etkili, sessiz güçlü bir masaj tabancası. Evde kullanım için yeterli. Kademe kademe daha da güçleniyor. Bastırdığınızda daha kuvvetli çalışıyor. Omurga ve kemik üzerine uygulamamak önemli. Tavsiye ederim.'

Amazon

4. Ayak ve bacak ağrılarından şikayetçi olanların en çok tercih ettiği bacak masaj aleti ile devam edelim.

4. Ayak ve bacak ağrılarından şikayetçi olanların en çok tercih ettiği bacak masaj aleti ile devam edelim.

Bu masaj aleti huzursuz bacak sendromu olanlara da iyi gelecek bir ürün.

5 farklı modu ve 4 yoğunluk ayarı bulunuyor.

Fiyatı 1599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Oldukça faydalı bir alet. Basınç miktarı son derece güzel ayarlanmış.'

Amazon

5. Kolaylıkla taşıyabileceğiniz büyüklükte, vücudunuzun farklı yerlerinde de kullanabileceğiniz bir kafa derisi masaj aleti.

5. Kolaylıkla taşıyabileceğiniz büyüklükte, vücudunuzun farklı yerlerinde de kullanabileceğiniz bir kafa derisi masaj aleti.

Eklenen kırmızı ışık özelliği kan dolaşımını artırır, kas iyileşmesine ve gevşemesine yardımcı olur. 

Fiyatı 1234 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Omuz ve sırt ağrıları için ideal ısıtmalı bir boyun masaj cihazı.

6. Omuz ve sırt ağrıları için ideal ısıtmalı bir boyun masaj cihazı.

3 kademeli ayarlanabilir hıza sahip olan bu masaj aleti ile omuzlarınızı başkasına ihtiyaç duymadan ovdurabilirsiniz.

Fiyatı 754 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

7. Boyun ağrısını gidermek için uygun fiyatlı kullanışlı bir masaj aleti.

7. Boyun ağrısını gidermek için uygun fiyatlı kullanışlı bir masaj aleti.

Bu boyun basınçlı silindir masaj aleti, farklı vücut hareketlerinize uyacak şekilde 360° döndürülebilen 6 rulo masaj topuyla geliştirilmiştir ve ağrıyı anında hafifletmek için kaslarınızın derin dokusuna farklı açılardan masaj yapılabilir.

Fiyatı sadece 269 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

8. Sekiz çift döner 3 boyutlu masaj başlığına sahip olan etkili bir ense ve sırt masaj cihazı.

8. Sekiz çift döner 3 boyutlu masaj başlığına sahip olan etkili bir ense ve sırt masaj cihazı.

Üç yoğunluk kademesi seçeneği ve istendiğinde kullanılabilen ışık ve ısı fonksiyonu kişiye özel bir masaj keyfi yaşamanıza olanak sağlar.

Fiyatı 2592 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

9. Omuz ve boyun ağrıları olanlar için etkili bir masaj aleti.

9. Omuz ve boyun ağrıları olanlar için etkili bir masaj aleti.

Günde 10 dakikalık kullanımlar ile kısa sürede daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

Fiyatı 543 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. Keyifli bir masaj deneyimi için ışık ve ısı fonksiyonu bulunan bir masaj koltuğu.

10. Keyifli bir masaj deneyimi için ışık ve ısı fonksiyonu bulunan bir masaj koltuğu.

Masaj minderi demek daha doğru olabilir belki.

Taşınabilir ve kullanılmadığında kaldırılabilir olması da artısı.

Fiyatı 4089 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. İnsan eli masajını simule eden sıcak kompresli elektrikli boyun masaj aleti.

11. İnsan eli masajını simule eden sıcak kompresli elektrikli boyun masaj aleti.

Bu masaj aleti, omuz ve boyun dışında, bel ve sırt, bacaklar ve ayaklar için de uygundur.

Fiyatı 1853 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

12. Tüm vücudumuzun yükünü taşıyan ayaklarımız için harika bir ayak masaj cihazı.

12. Tüm vücudumuzun yükünü taşıyan ayaklarımız için harika bir ayak masaj cihazı.

2 hız kademesi olan ayak masaj cihazının 18 adet döner masaj başlığı bulunuyor.

Yorucu bir günün ardından size çok iyi gelecek bir masaj aleti.

Fiyatı 2650 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

13. Tüm günün yorgunluğunu ayaklarınızdan alacak olan derin yoğurma ve ısıtma özellikli bir ayak masaj aleti.

13. Tüm günün yorgunluğunu ayaklarınızdan alacak olan derin yoğurma ve ısıtma özellikli bir ayak masaj aleti.

Shiatsu ayak masaj aleti saniyeler içinde ısınır, böylece kaslar gerginleşir ve rahatlatıcı bir masaj etkisi elde edilir. Masajdan sonra verdiği ısı daha kaliteli bir uyku uyumanızı sağlarken aynı zamanda vücudunuzun yorgunluğunu da azaltır.

Fiyatı 4352 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

14. Yorucu bir günün ardından gözlerinizi dinlendirmek için kullanabileceğiniz sıcaklık ayarlı bir göz masaj aleti.

14. Yorucu bir günün ardından gözlerinizi dinlendirmek için kullanabileceğiniz sıcaklık ayarlı bir göz masaj aleti.

Isı ayarına sahip olan bu göz masaj aleti küçük ve katlanabilir yapıda olduğu için seyahatlerde de yanınıza kolaylıkla alabilirsiniz. 

Ayrıca, kafa bandı da ayarlanabilir olduğu için herkes için uygundur.

Fiyatı 1599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün sıcaklık ayarı titreşim ayarı mükemmel kesinlikle tavsiye ediyorum.'

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?