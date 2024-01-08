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Yeni Yılda İndirimli Alışverişin Keyfini Çıkarmanızı Sağlayacak Sevilen Ürünlerde Muhteşem Fırsatlar

etiket Yeni Yılda İndirimli Alışverişin Keyfini Çıkarmanızı Sağlayacak Sevilen Ürünlerde Muhteşem Fırsatlar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 12:51 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 12:53

Sevdiğin markaları indirimden almanın tadı bir başka! İster kendine ister hediye. Şu anda indirimli alışverişin tadını çıkarmanın tam zamanı. En güzel fırsatları kaçırma, hemen içeriğimize tıkla!

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 08 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Madame Coco ev ve yaşam ürünlerinde sepette %65 net indirim sizi bekliyor!

1. Madame Coco ev ve yaşam ürünlerinde sepette %65 net indirim sizi bekliyor!

Battaniyenin dokusuna, güzelliğine bakar mısınız?

Normal fiyatı 1874 TL olan bu battaniye şu anda sadece 656 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Madame Coco ürünlerindeki tüm fırsatları görmek istersen, onlar da burada.

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2. İpekyol & Twist marka ürünlerde %50 net indirim sizi bekliyor.

2. İpekyol & Twist marka ürünlerde %50 net indirim sizi bekliyor.

Twist marka deri görünümlü gömlek çok şık bir parça.

Normalde fiyatı 2599 TL olan gömlek şu anda indirimde 1299 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

İpekyol & Twist ürünlerindeki tüm fırsatları görmek istersen, onlar da burada.

Hepsiburada

3. Puma markalı spor ürünlerinde sepette %50'ye varan indirimler burada!

3. Puma markalı spor ürünlerinde sepette %50'ye varan indirimler burada!

Normalde fiyatı 4000 TL olan Puma sneaker şu anda sepette %40 indirim fırsatı ile satışta.

40-46 arası numarası mevcut.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Puma ürünlerindeki tüm fırsatları görmek istersen, onlar da burada.

Hepsiburada

4. Kiko Milano ürünlerinde %40'a varan net indirim, makyaj sevenleri bekliyor!

4. Kiko Milano ürünlerinde %40'a varan net indirim, makyaj sevenleri bekliyor!

Normalde fiyatı 499 TL olan likit ruj şu anda indirimde 399 TL.

12 saate kadar kalıcı olduğunu da ekleyelim.Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan Kiko ürünlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

'Ürünü alırken rengini görmek için çok yorum bakmıştım. İlk foto parlatıcısız ikinci foto parlatıcılı. Parlatıcısı resmen dolgunluk veriyor. İnanılmaz kalıcı. Sabah sürüyorum, yemekler yiyorum, asla geçmiyor, akşama kadar rujlu kalıyorum resmen. Aşırı tavsiye ederim.'

Hepsiburada

5. TheLifeCo ürünlerinde sepette %55 indirim fırsatı!

5. TheLifeCo ürünlerinde sepette %55 indirim fırsatı!

TheLifeCo probiyotik mikroorganizma içeren takviye edici gıdanın ikili seti şu anda 1676 TL.

Şu anda indirimden 754 TL'ye alabilirsiniz.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan TheLifeCo ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

'Beklentilerimle içeriği uyuşan bir ürün olduğu için aldım. Probiyotik her türlü gereksinim zaten. Muhakkak probiyotik desteği bağışıklığı arttırmak için ihtiyaca göre alınmalı.'

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6. Zühre Ana ürünlerinde şu anda 2. ürün sadece 1 TL!

6. Zühre Ana ürünlerinde şu anda 2. ürün sadece 1 TL!

Zühre Ana'nın o çok meşhur çam kozalağı macunu normalde 349 TL.

İkincisi 1 TL olduğu için aslında %50 indirimli almış gibi olacaksınız.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Paketlemeye bakar mısınız? Bravo gerçekten. Çok beğendim. Ayrıca çok memnun kaldığımız bir ürün. Sürekli kullanıyoruz.'

Hepsiburada

7. Loobex buhar makinelerinde sepette net %30 indirim fırsatı burada!

7. Loobex buhar makinelerinde sepette net %30 indirim fırsatı burada!

Loobex marka hava nemlendiricili buhar makinesinin fiyatı normalde 1141 TL. Şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Ürünün buhar çıkışı çok iyi gece su koyup çalıştırıyorum odanın kuruluğunu alıyor, tek dolumla bütün gün kullanabiliyorsunuz. Aromatik yağla da kullanmayı denedim çok güzel koku verdi ürün çok hafif odadan odaya çok rahat taşınıyor kesinlikle alınmalı fiyat performans ürünü.'

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8. Columbia markalı ürünlerde sepette %30'a varan indirimler sizi bekliyor!

8. Columbia markalı ürünlerde sepette %30'a varan indirimler sizi bekliyor!

Columbia marka outdoor bot almak isteyen beyler için güzel bir fırsat.

Bu botun normalde fiyatı 7699 TL iken, şu anda 5389 TL'ye alabilirsiniz.

41-46 arası numarası mevcut.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan Columbia ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

'İnanılmaz hafif ve rahat. Yalnız kalıpları biraz dar. Ben 41 numara giyiyorum 42.5 aldım tam oldu. Orijinal ve çok şık.'

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9. Lego tutkunları buna çok sevinecek: Lego parçalı setlerde sepette %25'e varan indirim fırsatı başladı!

9. Lego tutkunları buna çok sevinecek: Lego parçalı setlerde sepette %25'e varan indirim fırsatı başladı!

4 yaş ve üzeri çocukların bayılacağı bir lego seti.

Tam 498 parça.

Normalde fiyatı 2469 TL olan lego seti şu anda indirimde 2098 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamı burada.

'Kızıma yılbaşı hediyesi aldım çok güzel katların ayrı poşetlerde olması harika, böylece 2 günde farklı farklı zamanlarda sıkılmadan yapabiliyor.'

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10. Seyahate çıkmak için ilk adımı tamamlamak isteyenler için valizlerde %20 indirim fırsatı!

10. Seyahate çıkmak için ilk adımı tamamlamak isteyenler için valizlerde %20 indirim fırsatı!

Normalde fiyatı 1149 TL olan kabin boy valiz şu anda 949 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Bayıldım jelatinin kalkan yerlerini görünce önce çizik ve ezik zannettim ama onu temizleyince gerçek rengi de çıktı ortaya bol keyifli seyahatlerde kullanabilmek dileğimle.'

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11. Rahat giyimi sevenler için LTB ürünlerinde %50 net indirim fırsatı!

11. Rahat giyimi sevenler için LTB ürünlerinde %50 net indirim fırsatı!

Çizgili modasına uymanın tam zamanı.

Normal fiyatı 699 TL olan bu şık kazak şu anda indirimde 350 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan LTB ürünlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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12. Makyaj tutkunlarının çok seveceği bir indirimle içeriğimizi sonlandıralım. Flormar ürünlerinde 400 TL'ye sepette 100 TL indirim fırsatı!

12. Makyaj tutkunlarının çok seveceği bir indirimle içeriğimizi sonlandıralım. Flormar ürünlerinde 400 TL'ye sepette 100 TL indirim fırsatı!

Yoğun renk veren ve uzun süre kalıcı olan dudak tintinin fiyatı 129 TL.

En sevilen diğer ürünleri ile beraber aldığınızda 100 TL indirimi kapabilirsiniz.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için lip tint ve önerimiz olan diğer 2 ürün de burada.

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