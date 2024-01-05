TikTok’ta Trend Olan Bella Hadid'in Göz Kamaştıran Stili ‘’Office Siren’’ Nedir?
TikTok’ta Trend Olan Bella Hadid'in Göz Kamaştıran Stili ‘’Office Siren’’ Nedir?
Bella Hadid, trendleri belirleme konusunda 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı. Yeni yıla günler kala paylaştığı fotoğrafı ile 'Office Siren' trendinin ilk adımını atmış oldu. Peki nedir bu 'Office Siren' trendi? Gelin beraber inceleyelim.
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2023'ün büyük bir kısmını gözlerden uzak geçiren süper model Bella Hadid, trendleri belirleme konusunda 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı.
Peki nedir bu 'Office Siren' trendi?
Ally McBeal'deki Calista Flockhart'ın tarzını bir tık daha seksi hale getirirsek (abartmadan), Bella Hadid'in 'Office Siren' tarzını yakalamış olacağız.
Nicole Kidman da 'office siren' trendine uyanlardan...
Office siren trendinin temel parçalarından biri üzerinize oturan slim fit gömlekler.
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Gömlek konusunda 'office siren' trendine en çok uyan stil çizgili gömlekler.
Nicole Kidman'ın tercih ettiği gibi crop gömlekleri de kullanabilirsiniz.
Kalem etekler 'office siren' trendi için tercih edebileceğiniz parçalardan biri.
Aynı şekilde mini etek de tercih edebilirsiniz.
Nicole Kidman'ın tercih ettiği tarzda bir pantolon arayanlar buraya!
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Bella Hadid'in 'office siren' trendini yakalamak isteyenler için harika bir pantolon.
Pantolonların altına giyebileceğiniz kalın topuklu bir bot.
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