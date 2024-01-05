TikTok’ta Trend Olan Bella Hadid'in Göz Kamaştıran Stili ‘’Office Siren’’ Nedir?

Nicole Kidman, Perşembe günü havaalanında bu şekilde görüntülendi.

Her zamanki gibi oldukça hoş. Kidman daha rahat bir görünüm için gömleğinin kollarını sıvamış ve onu kahverengi pantolonu ile kombinlemiş. Bu parçaları dolabından sadece uçakta rahat etmek için seçmiş olabilir ya da belki havaalanından sonra bir iş toplantısına gideceği için böyle giyinmiştir kim bilir.

Ama kesin olan bir şey var ki o da görünüşünün tam olarak “office siren' trendini yansıtıyor olması.