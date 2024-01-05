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TikTok’ta Trend Olan Bella Hadid'in Göz Kamaştıran Stili ‘’Office Siren’’ Nedir?

etiket TikTok’ta Trend Olan Bella Hadid'in Göz Kamaştıran Stili ‘’Office Siren’’ Nedir?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 12:13

Bella Hadid, trendleri belirleme konusunda 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı. Yeni yıla günler kala paylaştığı fotoğrafı ile 'Office Siren' trendinin ilk adımını atmış oldu. Peki nedir bu 'Office Siren' trendi? Gelin beraber inceleyelim.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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2023'ün büyük bir kısmını gözlerden uzak geçiren süper model Bella Hadid, trendleri belirleme konusunda 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı.

2023'ün büyük bir kısmını gözlerden uzak geçiren süper model Bella Hadid, trendleri belirleme konusunda 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı.
www.instagram.com

Noel'den çok kısa bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğraf ile ilk adımı atmış oldu.

Ve böylece 'Office Siren' denilen bu tarz kısa sürede internette yayıldı.

Peki nedir bu 'Office Siren' trendi?

Peki nedir bu 'Office Siren' trendi?
www.wmagazine.com

Bu trendin kökleri 90'lı yılların ofis giyim tarzına dayanıyor. 

Bu trende dahil olan parçalar neler? Etek ceket takımlar (çoğunlukla mini etek ya da kalem etek), çizgili gömlekler, pantolonlar ve ona uygun ayakkabılar.

Biraz daha kafanızda canlandırmak isterseniz, eski dizileri hatırlayalım.

Ally McBeal'deki Calista Flockhart'ın tarzını bir tık daha seksi hale getirirsek (abartmadan), Bella Hadid'in 'Office Siren' tarzını yakalamış olacağız.

Ally McBeal'deki Calista Flockhart'ın tarzını bir tık daha seksi hale getirirsek (abartmadan), Bella Hadid'in 'Office Siren' tarzını yakalamış olacağız.
www.reddit.com

Bella Hadid, 2024'ü 'Office Siren' yılı ilan edecek gibi görünüyor.

Hatta bu akıma ayak uyduran ünlüleri de şimdiden görmeye başladık.

Nicole Kidman da 'office siren' trendine uyanlardan...

Nicole Kidman da 'office siren' trendine uyanlardan...
www.wmagazine.com

Nicole Kidman, Perşembe günü havaalanında bu şekilde görüntülendi.

Her zamanki gibi oldukça hoş. Kidman daha rahat bir görünüm için gömleğinin kollarını sıvamış ve onu kahverengi pantolonu ile kombinlemiş. Bu parçaları dolabından sadece uçakta rahat etmek için seçmiş olabilir ya da belki havaalanından sonra bir iş toplantısına gideceği için böyle giyinmiştir kim bilir.

Ama kesin olan bir şey var ki o da görünüşünün tam olarak “office siren' trendini yansıtıyor olması.

Office siren trendinin temel parçalarından biri üzerinize oturan slim fit gömlekler.

Office siren trendinin temel parçalarından biri üzerinize oturan slim fit gömlekler.

Gömlek seçimi yaparken oversize modellerden uzak durmak ilk adım. Slim fit modeller arasında bedeni üzerinize oturan bir model alarak işe başlayabilirsiniz.

Ve elbette üstten bir iki düğmeyi de açmak şart...

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Gömlek konusunda 'office siren' trendine en çok uyan stil çizgili gömlekler.

Gömlek konusunda 'office siren' trendine en çok uyan stil çizgili gömlekler.

Çizgili olmasa da olur elbette. Önemli olan üstünüze oturması, düğmeleri açtığınızda hafif seksi bir görüntü oluşturması.

Trende birebir uymak isteyenler çizgili gömlekleri tercih edebilir.

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Nicole Kidman'ın tercih ettiği gibi crop gömlekleri de kullanabilirsiniz.

Nicole Kidman'ın tercih ettiği gibi crop gömlekleri de kullanabilirsiniz.

Crop gömlekler özellikle pantolonlarla kombinlendiğinde, (aynen Nicole Kidman'ın stilindeki gibi) çok hoş gözüküyor.

Etek yerine pantolon tercih edecekseniz, crop gömleklere de şans verebilirsiniz. 

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Kalem etekler 'office siren' trendi için tercih edebileceğiniz parçalardan biri.

Kalem etekler 'office siren' trendi için tercih edebileceğiniz parçalardan biri.

Slim fit gömlek ve kalem etek harika bir ikili olacaktır.

Görseldeki ürün almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Aynı şekilde mini etek de tercih edebilirsiniz.

Aynı şekilde mini etek de tercih edebilirsiniz.

Etek tercihinde mini etek ya da kalem etek her ikisi de 'office siren' trendi için doğru seçim olacaktır.

Görseldeki ürün almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Nicole Kidman'ın tercih ettiği tarzda bir pantolon arayanlar buraya!

Nicole Kidman'ın tercih ettiği tarzda bir pantolon arayanlar buraya!

Bu pantolon hem slim fit hem crop gömleklerle harika duracaktır.

Görseldeki ürün almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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Bella Hadid'in 'office siren' trendini yakalamak isteyenler için harika bir pantolon.

Bella Hadid'in 'office siren' trendini yakalamak isteyenler için harika bir pantolon.

Bu gri pantolon trendi yakalamak için ideal seçimlerden biri olacaktır.

Görseldeki ürün almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Pantolonların altına giyebileceğiniz kalın topuklu bir bot.

Pantolonların altına giyebileceğiniz kalın topuklu bir bot.

Daha az topuklu bir bot da tercih edebilirsiniz.

Görseldeki ürün almak isteyenler için burada.

Peki siz beğendiniz mi bu trendi? Yorumlarda buluşalım.

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