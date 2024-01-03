Ezberleri Bozuyoruz! Beyazın Zarafetini Kış Stilinize Yansıtacak Parçalar

Barış Manço şarkıları ile büyüdük, kim bilir belki de o şarkılarda beynimize kazınan atasözleri yüzünden yıllarca beyaz giyemedik kış aylarında. Eee ne de olsa zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Ama artık işler değişti. Tüm dünyada kış aylarında beyaz giymek çok trend. Zaten havanın genelde kapalı olduğu bir mevsimde, koyu renk giyerek daha da kararmak yerine beyaz giymek aslında çok da mantıklı. Sadece yağmurlu havalarda yürürken ekstra dikkatli olmakta fayda var. ;) Sizin için çok güzel beyaz parçalar seçtik. Bakalım hangileri favoriniz olacak?

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