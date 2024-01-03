Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Ezberleri Bozuyoruz! Beyazın Zarafetini Kış Stilinize Yansıtacak Parçalar

etiket Ezberleri Bozuyoruz! Beyazın Zarafetini Kış Stilinize Yansıtacak Parçalar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 11:19

Barış Manço şarkıları ile büyüdük, kim bilir belki de o şarkılarda beynimize kazınan atasözleri yüzünden yıllarca beyaz giyemedik kış aylarında. Eee ne de olsa zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Ama artık işler değişti. Tüm dünyada kış aylarında beyaz giymek çok trend. Zaten havanın genelde kapalı olduğu bir mevsimde, koyu renk giyerek daha da kararmak yerine beyaz giymek aslında çok da mantıklı. Sadece yağmurlu havalarda yürürken ekstra dikkatli olmakta fayda var. ;) Sizin için çok güzel beyaz parçalar seçtik. Bakalım hangileri favoriniz olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 03 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Beyaz renk zincir detaylı ceket elbise ister stiletto ister çizme ile kombinlenecek bir parça.

1. Beyaz renk zincir detaylı ceket elbise ister stiletto ister çizme ile kombinlenecek bir parça.

Kış aylarında beyaz giymeyi sevenler için ilk önerimiz bu şık ceket elbise. 

Üzerine beyaz renk bir kaban ile kombini tamamlayabilirsiniz.

Fiyatı 1159 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Kolları ve yakası kürk detaylı çok şık beyaz renk bir kaban.

2. Kolları ve yakası kürk detaylı çok şık beyaz renk bir kaban.

Beyaz kabanın havası her zaman bir başka oluyor. 

Kürklü olunca daha da havalı olmuş.

Fiyatı 14.500 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Beyaz eşofman takımları cool duruşu ile çok beğenilenlerden...

3. Beyaz eşofman takımları cool duruşu ile çok beğenilenlerden...

Kalın eşofman takımlarını soğuk kış günlerinde giymeyeceksek ne zaman giyeceğiz öyle değil mi?

Alt üs takım hem havalı hem de üzerindeki mottosu ile mükemmelliğinize vurgu yapıyor.

Fiyatı 449 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Eşofmanın üstüne bile giyebileceğiniz çok tarz beyaz renk kaşe kaban.

4. Eşofmanın üstüne bile giyebileceğiniz çok tarz beyaz renk kaşe kaban.

Abartıdan uzak kabanları tercih edenler için güzel bir seçenek.

Hem spor hem klasik kıyafetlerinizle kullanabileceğiniz bir parça.

Fiyatı 1999 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Yumuşacık dokusu ile bedeninizi sarıp sarmayacak beyaz renk kazak elbise.

5. Yumuşacık dokusu ile bedeninizi sarıp sarmayacak beyaz renk kazak elbise.

Tam balıkçı yaka beyaz renk kazak elbise günlük olarak keyifle kullanabileceğiniz bir parça.

Altına da uzun çizmeler çok yakışacaktır.

Elbisenin fiyatı 699 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Püskül detaylı çok şık bir pantolon ceket takım.

6. Püskül detaylı çok şık bir pantolon ceket takım.

Şık bir davette ya da akşam yemeğinde giyebileceğiniz bu takım  ile tüm gözlerin üzerinizde olması garanti.

Fiyatı 1529 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Maxi boy etek ve ceketten oluşan oldukça kaliteli ve asil duruşlu bir takım.

7. Maxi boy etek ve ceketten oluşan oldukça kaliteli ve asil duruşlu bir takım.

Kışlık kumaştan maxi boy etek ve ceketten oluşan takımı ister günlük olarak kullanın, ister işe giderken ister şık bir davette.

Hepsini kaldırabilecek bir takım.

Fiyatı 2499 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Rahat giyimi sevenlerin bayılacağı bir alt üst takım.

8. Rahat giyimi sevenlerin bayılacağı bir alt üst takım.

Sıfır yaka beyaz renk sweatshirt ile bol paçalı beli lastikli rahat pantolon harika bir ikili olmuş.

Rahat giyinmeyi sevenler için harika bir seçenek.

Takımın fiyatı 749 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Rahat giyimi sevenlerin üzerine almaya bayılacağı beyaz renk kışlık mont.

9. Rahat giyimi sevenlerin üzerine almaya bayılacağı beyaz renk kışlık mont.

Eşofman takımı, ya da jeanlerin üzerinde harika duracak bir mont.

Hem sıcacık hem tarz.

Fiyatı 1249 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Eşofmanlarınızın altına giyebileceğiniz çok tarz beyaz renk bir bot.

10. Eşofmanlarınızın altına giyebileceğiniz çok tarz beyaz renk bir bot.

Sneaker rahatlığı sevenler için çok şık bir seçenek.

Spor giyimde beyazı tercih edenlerin kombinini tamamlayacak güzel bir bot.

Fiyatı 1309 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Birkaç sezondur moda olan bu çizmelerin beyaz rengi de ayrı güzel.

11. Birkaç sezondur moda olan bu çizmelerin beyaz rengi de ayrı güzel.

Spor ya da şık tüm kombinlerinize yakışacak bir model.

36-40 arası numarası mevcut.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok güzel 2 rengini de aldım. Hızlı kargo için firmaya ayrıca teşekkür ederim. Hayvanlara olan duyarlılığınız için de teşekkür ederim. Kuş yemi yollamanız çok ince bir davranış 🙏'

Hepsiburada

12. Burnu metal kaplama kovboy çizmeleri ile ortamın yıldızı olun.

12. Burnu metal kaplama kovboy çizmeleri ile ortamın yıldızı olun.

Elbiselerinizin ve şortlarınızın altında harika duracak bir çizme.

36-40 arası numarası mevcut olan çizmenin topuk boyu 6 cm.

Fiyatı 2108 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın