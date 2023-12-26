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Kaliteli Spor Ürünlerinin Uygun Fiyatlı Adresi: Decathlon Marka Montlar ve Botlar!

etiket Kaliteli Spor Ürünlerinin Uygun Fiyatlı Adresi: Decathlon Marka Montlar ve Botlar!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 21:20

Belki yakında bir kayak tatili planlıyorsunuz. Ya da doğa yürüyüşlerine bayılıyorsunuz. Spor tutkunlarının en sevdiği mağazalardan Decathlon. Kadın, erkek ve çocuk, tüm aile için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir mağaza. Sizin için Decathlon marka favori ürünleri yorumları ile listeledik. Bakmadan geçmeyin.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Aralık 2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Çıkarılabilir şişme montu sayesinde tüm mevsimlere uygun olan 3'ü 1 arada outdoor trekking montu.

1. Çıkarılabilir şişme montu sayesinde tüm mevsimlere uygun olan 3'ü 1 arada outdoor trekking montu.

Isı yalıtımı oldukça iyi bir mont.

-10C'ye kadar koruma sağlıyor.

M-3XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 4015 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İstanbul havası için ideal. Fiyat performans ürünü.'

Hepsiburada

2. Su geçirmeyen ve nefes alan membranı sayesinde ayakları kuru ve sıcacık tutan Decathlon çocuk kar botu.

2. Su geçirmeyen ve nefes alan membranı sayesinde ayakları kuru ve sıcacık tutan Decathlon çocuk kar botu.

3 mm krampon yüksekliği ve bölmeleri sayesinde karda kaymazlık sağlar bu sayede çocuklarınız güvende olur.

27-35 arası numarası mevcut.

Fiyatı 935 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kızımın ayakları 20,5 cm. 35 numara aldık kalıpları çünkü en az 2 no küçük. Kalın çorapla da olur ayağına. Alacaklar için referans olur umarım. Ağır gelir falan diye düşünmüştüm ama rahat olduğunu söyledi karda falan üşütmez sağlam bir ayakkabı. Bu fiyatlara kaçırmayın derim.'

Hepsiburada

3. Kayak tatiline gideceklerin çok işine yarayacak bir snowboard montu. Üstelik 5 yıl garantili.

3. Kayak tatiline gideceklerin çok işine yarayacak bir snowboard montu. Üstelik 5 yıl garantili.

Evet Decathlon snowboard montları 5 yıl garantili.

Montunuzun zarar görmesi durumunda Decathlon firması kendi atölyesinde tamir hizmeti sunuyor.

XS-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 2145 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gideceğim İsviçre tatili için aldım bir hafta deneyip işlevini tam olarak test etmiş olacağım.'

Hepsiburada

4. Kayağa yeni başlayacak olanlar ya da eski kayak pantolonu eskiyenleri böyle alalım.

4. Kayağa yeni başlayacak olanlar ya da eski kayak pantolonu eskiyenleri böyle alalım.

Montumuz tamam ama pantolonsuz da olmaz.34-44 arası bedeni olan kayak pantolonunun siyah renk seçeneği de mevcut.

Fiyatı 1430 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. İdeal termal rahatlığı sunan nefes alan rahat bir bot arayanların tercihi.

5. İdeal termal rahatlığı sunan nefes alan rahat bir bot arayanların tercihi.

Termal rahatlık, ürünün sıcak tutma kapasitesi ile ayağın nefes almasını sağlama kapasitesi arasındaki dengedir. Çok sıcak olduğunda ya da yeterince nefes almadığında nem birikir ve üşüme hissedilir. Bu bot, yapacağınız hobi amaçlı ya da profesyonel antrenmanlar göz önünde bulundurularak suyun içeri girmesini önlerken teri de dışarı atan bir membran kullanarak tasarlanmış.

39-47 arası numarası mevcut.

Fiyatı 1815 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir bot bu kadar rahat olamaz. Parasının hakkını veriyor. Çok hafif ayağınızda yok gibi. 42 giyiyorum 43 numara aldım gayet rahat oldu. Kargo inanılmaz hızlı geldi.'

Hepsiburada
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6. Çıplak ayakla koşmaya en yakın hissi sunan hafif bir spor ayakkabı.

6. Çıplak ayakla koşmaya en yakın hissi sunan hafif bir spor ayakkabı.

Çocuklar düşünülerek, ebeveynler dinlenerek geliştirilen bir tasarıma sahip.

30-39 arası numarası mevcut.

Fiyatı 565 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Ön kısmında, ellerinizi sıcak tutmak için sokabileceğiniz büyük kanguru cebi bulunan çok tarz sıcacık tutan bir sweatshirt.

7. Ön kısmında, ellerinizi sıcak tutmak için sokabileceğiniz büyük kanguru cebi bulunan çok tarz sıcacık tutan bir sweatshirt.

Kanguru cebinin içinde ise iki cep daha bulunmaktadır. Fermuarla kapatılabilen küçük cebinde anahtarlarınızı ve paranızı güvenle taşıyabilirsiniz. Kapaklı büyük cebine ise kimliğinizi ve akıllı telefonunuzu koyabilirsiniz.

Fiyatı 860 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Doğa tutkunu erkekler için güzel bir yürüyüş ayakkabısı.

8. Doğa tutkunu erkekler için güzel bir yürüyüş ayakkabısı.

Bu ayakkabı düz arazi, orman veya kıyıda, kuru havalardaki kısa doğa yürüyüşlerinde size eşlik etmesi için tasarlanan bir model.39-47 arası numarası mevcut.Fiyatı 585 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün harika. Erkek kardeşim için aldım. Ertesi gün giydi. Rahat ve kullanışlı. Satıcı firmaya ve Hepsijet'e çok teşekkürler.'

Hepsiburada

9. Eksi derecelerde sizi sıcak tutacak şişme trekking montu.

9. Eksi derecelerde sizi sıcak tutacak şişme trekking montu.

2 adet fermuarlı cebi olan montun XS-2XL arası bedeni mevcut.

Turkuaz ve mor rengi de var.

Fiyatı 1280 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel bir mont.'

Hepsiburada

10. Ayakta ideal kavrama sağlayan yetişkin pateni.

10. Ayakta ideal kavrama sağlayan yetişkin pateni.

Çok işlevli, benzersiz bu patenler kayma kalitesini ve mükemmel kontrol edebilirliği bir araya getiriyor.

39-46 arası numarası mevcut.

Çocuk için modelleri de çok başarılı, onların fiyatları çok daha uygun.

Yetişkin patenin fiyatı 3520 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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11. Yürüyüşler için çok kullanışlı olan Decathlon outdoor sırt çantası.

11. Yürüyüşler için çok kullanışlı olan Decathlon outdoor sırt çantası.

Çiseleyen yağmur altında çantanızı kullanabilirsiniz. Ancak sağanak yağışta kullanmak için uygun değil. Su geçirmez özelliği bulunmuyor. Ancak, su geçirmez özellik için alabileceğiniz bir kılıf bulunuyor.

Çantanın fiyatı 715 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dikişi düzgün, renklerin uyumu güzel, sağlam duruyor. Çokça cep ile uzun yürüyüşler için de ideal.'

Hepsiburada

12. Çocuklar için yumuşacık ısı yalıtımlı bir kayak pantolonu.

12. Çocuklar için yumuşacık ısı yalıtımlı bir kayak pantolonu.

Isı yalıtımı, minik kayakçıların doğru sıcaklıkta kalmalarını sağlar. Ne çok sıcak, ne çok soğuk.

3-5 yaş arası bedeni bulunan kayak pantolonunun pembe rengi de var.

Fiyatı 550 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

13. Buğu önleyici özelliği sayesinde keyifle kullanabileceğiniz uygun fiyatlı ve kaliteli bir yüzücü gözlüğü.

13. Buğu önleyici özelliği sayesinde keyifle kullanabileceğiniz uygun fiyatlı ve kaliteli bir yüzücü gözlüğü.

Su sızdırmazlık özelliği ile çok beğenilen modellerden.

Pembesi de var.

Fiyatı 215 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yarışta gözlüğüm kırılmıştı bunu gördüm kaliteli bir marka olaraktan zaten aldım pişman değilim çok güzel ve kaliteli su falan geçirmiyor ayrıca güzel ve hızlı kargolandı.'

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