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Yıl Bitmeden Eksiklerinizi Tamamlayın: İndirimli Çanta ve Ayakkabılar

etiket Yıl Bitmeden Eksiklerinizi Tamamlayın: İndirimli Çanta ve Ayakkabılar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:18

Bir ayakkabıdan beklentiniz rahatlık ve uygun fiyat ise, sizi çok mutlu edecek modelleri listemizde bulacaksınız. Şık, rahat ve en önemlisi fiyatları da oldukça uygun. Stokları tükenmeden ihtiyaçlarınızı indirimden alabilmek için acele edin.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Aralık 2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kırmızı keten spor ayakkabı %35 indirimde sadece 204 TL!

1. Kırmızı keten spor ayakkabı %35 indirimde sadece 204 TL!

Modası geçmeyen bir model.

35-41 arası numarası var. Numaraları tükenmeden bence bakın.

Çünkü kırmızı renk spor ayakkabı şu anda %35 indirimde, fiyatı sadece 204 TL.

Şaka değil gerçek.

İnanmayanlar için burada.

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2. Hakiki deri yuvarlak burunlu, günlük kullanıma uygun siyah renk bir kadın ayakkabısı.

2. Hakiki deri yuvarlak burunlu, günlük kullanıma uygun siyah renk bir kadın ayakkabısı.

Klasik bir kadın ayakkabı modeli.

36-41 arası numarası var.

Prime üyelerine indirimde fiyatı 1008 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Hakiki deri, yuvarlak burunlu bağcıklı klasik erkek ayakkabısı %10 indirimde!

3. Hakiki deri, yuvarlak burunlu bağcıklı klasik erkek ayakkabısı %10 indirimde!

Her erkeğin dolabında olması gereken klasik bir model.

40-44 arası numarası mevcut.

İndirimde fiyatı 769 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Şık kahverengi erkek ayakkabı tam %21 indirimle satışta!

4. Şık kahverengi erkek ayakkabı tam %21 indirimle satışta!

Bu renk bir ayakkabıya ihtiyacınız varsa kaçırmayın.

40-44 arası numarası olan kahverengi ayakkabı şu anda %21 indirimde. İndirimli fiyatı 769 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Kahverengi imitasyon deri çanta günlük kullanım için uygun fiyatlı ve kaliteli bir seçenek.

5. Kahverengi imitasyon deri çanta günlük kullanım için uygun fiyatlı ve kaliteli bir seçenek.

İşe giderken de günlük olarak da kullanabileceğiniz bir model.

Farklı renk seçenekleri de mevcut.

İndirimli fiyatı 775 TL.

 Almak isteyenler için burada.

'Kaliteli ve uygun.'

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6. Loafer tarzı düz kadın ayakkabılarında en çok satan model, şu anda tam %63 indirimde!

6. Loafer tarzı düz kadın ayakkabılarında en çok satan model, şu anda tam %63 indirimde!

1. sınıf %100 hakiki seri ayakkabının tabanı son derece rahat.

36-41 arası numarası mevcut.

Normalde fiyatı 1062 TL olan kadın ayakkabısı, şu anda %63 indirimde 390 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Rahat bir ayakkabı kesinlikle alın bot gibi giyin.'

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7. Dolgu tabanlı siyah ayakkabı modayı takip edenlerin tercihi.

7. Dolgu tabanlı siyah ayakkabı modayı takip edenlerin tercihi.

Gerçek deri ayakkabının 36-41 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 778 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Almak isteyenler için tüm renk seçenekleriyle burada.

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8. Şık ve sağlam bir ayakkabı bir o kadar da rahat. Ayrıca tam %61 indirimde!

8. Şık ve sağlam bir ayakkabı bir o kadar da rahat. Ayrıca tam %61 indirimde!

Gerçek deri, yuvarlak burunlu, topuklu ayakkabı hem şık hem de son derece rahat.

36-41 arası numarası mevcut.

%61 indirimde olan ayakkabının fiyatı şu anda 401 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ayakkabının kalitesine ve ayakta duruşuna son olarak da topuk boyuna rağmen spor ayakkabıyla yürürcesine rahat hissettirmesine bayıldım. Tek sorun burun kısmının bir miktar sıkması arkası çıkar diye daha büyük numarasıyla değiştirme riskini de göze alamadım. Zamanla açılır diye tahmin ediyorum.'

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9. İndirimden spor ayakkabı almak isteyenler buraya!

9. İndirimden spor ayakkabı almak isteyenler buraya!

Rahat kalıbı ile her ayak yapısına uygun bir model.

Her kombine de uyacak bir renk.

36-42 arası numarası mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Çok rahat, çok hafif ve konforlu. Tam numara.'

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10. Suni deri altın rengi babet indirimden kapılacak parçalardan bir diğeri.

10. Suni deri altın rengi babet indirimden kapılacak parçalardan bir diğeri.

Babet giymeyi sevenlerin favorisi.

%24 indirimde olan bu şirin babetin fiyatı sadece 206 TL.

Altın, gümüş, beyaz ve siyah renk seçenekleri mevcut.

Almak isteyenler için burada.

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11. Hakiki deri bej rengi erkek ayakkabısı şu anda %14 indirimle satışta!

11. Hakiki deri bej rengi erkek ayakkabısı şu anda %14 indirimle satışta!

40-44 arası numarası mevcut.

Taban yüksekliği 2.5 cm.

%14 indirimi ile fiyatı şu anda 642 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Siyah renk orta boy omuz çantası, hem günlük kullanım hem iş hayatında kullanım için uygun bir model.

12. Siyah renk orta boy omuz çantası, hem günlük kullanım hem iş hayatında kullanım için uygun bir model.

İndirimdeyken kaçırılmayacak modellerden biri.

Gerçek deri değil, imitasyon.

Fiyatı şu anda sadece 545 TL.

Almak isteyenler için burada.

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