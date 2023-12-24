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Hangi Burca Ne Hediye Alınır? Sevdiğinin Burcuna Göre Alman Gereken Yılbaşı Hediyeleri

etiket Hangi Burca Ne Hediye Alınır? Sevdiğinin Burcuna Göre Alman Gereken Yılbaşı Hediyeleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 17:01

Yeni yıla çok az zaman kaldı. Hala sevdiklerinize ne alacağınıza karar veremediyseniz üzülmeyin. Doğum tarihini biliyorsanız, burcuna göre onun en çok hoşlanacağı hediyeyi bulmanız çok kolay olacak. Bizden söylemesi, burçlara göre hediye önerilerimize göz atmadan sevdiğinize ne alacağınıza karar vermeyin.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Aralık 2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Koç burcuna ne hediye alınır?

Koç burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 21 Mart-20 Nisan tarihleri arasında doğduysa, burcu Koç demektir.

Peki Koç kadınları ve Koç erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Koç burcu kadınları kırmızı renge düşkündür. Kocaman kırmızı bir gül buketi, kırmızı kaliteli bir ruj, zevkini biliyorsanız kırmızı bir elbise güzel bir seçim olacaktır. Aynı zamanda çocuk ruhlu oldukları için dev ayıcıklar ya da bir buket mini ayıcık da onları mutlu edecektir. Parfüm de yine Koç burcu kadını için doğru bir hediye olacaktır.

Koç burcu erkekleri için ise ideal hediye şık bir saat ya da kaliteli bir parfüm olacaktır.

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Boğa burcuna ne hediye alınır?

Boğa burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 21 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında doğduysa, burcu Boğa demektir.

Peki Boğa kadınları ve Boğa erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Boğa burcu kadınını mutlu etmek istiyorsanız ona güzel bir spa'da masaj hediye edebilirsiniz. Ya da evde kullanabileceği bir masaj aleti, aromatik mumlar, kısacası onu rahat ettirecek şeyler. Bu yumuşacık bir battaniye de olabilir, arabada boynunu rahat ettirecek bir yastık da...

Boğa erkeklerini en mutlu edecek hediyeler ise, teknolojik aletlerdir. Yeni bir tablet ya da bilgisayar Boğa erkeği için güzel bir hediye olacaktır.

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İkizler burcuna ne hediye alınır?

İkizler burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 22 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında doğduysa, burcu İkizler demektir.

Peki İkizler kadınları ve İkizler erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

İkizler burcu kadını için en güzel hediyeler iletişimle ilgili olanlardır. Güzel bir ajanda olabilir. Aynı zamanda fotoğraf makinesi ya da yeni çıkan bir kitap da yine İkizler burcu kadını için güzel bir hediye olacaktır.

İkizler burcu erkeğine, kişiselleştirilmiş bir ajanda ya da şık bir dolma kalem alabilirsiniz.

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Yengeç burcuna ne hediye alınır?

Yengeç burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 22 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında doğduysa, burcu Yengeç demektir.

Peki Yengeç kadınları ve Yengeç erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Hassas burca sahip Yengeç burçları evde vakit geçirmeyi sevdiği için, evdeyken keyifli vakit geçirebileceği hediyelere yönelebilirsiniz. Örneğin birbirinden güzel banyo toplarından oluşan harika bir set. Koltuklarını renklendirecek yeni kırlent kılıfları ya da mutfağı için yeni bir kahve makinesi.

Yengeç erkekleri için ise önerimiz, yeni bir kulaklık ya da evde keyifle vakit geçirebileceği yeni bir ses sistemi olabilir.

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Aslan burcuna ne hediye alınır?

Aslan burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 23 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında doğduysa, burcu Aslan demektir.

Peki Aslan kadınları ve Aslan erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Şık ve ışıltılı şeylerden hoşlanan Aslan burcu kadını için en güzel hediyelerden biri elbette mücevherdir. Aynı zamanda ışıltılı ve şık bir makyaj setine de asla hayır demeyecektir.

Aslan burcu erkekleri için ise kaliteli bir kol düğmesi ya da ipek bir kravat güzel bir hediye seçimi olacaktır.

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Başak burcuna ne hediye alınır?

Başak burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 24 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında doğduysa, burcu Başak demektir.

Peki Başak kadınları ve Başak erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Titiz ve düzenli Başak burcu için hayatını düzenleyebileceği bir ajanda güzel bir hediye olacaktır. Başak burcu kadınları aromatik yağlardan da hoşlanır, onun için güzel bir uçucu yağ difüzörü de Başak burcu kadınının hoşuna gidecek bir hediye olacaktır.

Başak burcu erkekleri için ise cepleri kullanışlı, eşyalarını düzenli bir şekilde tutabileceği laptop çantası  doğru bir seçim olacaktır.

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Terazi burcuna ne hediye alınır?

Terazi burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında doğduysa, burcu Terazi demektir.

Peki Terazi kadınları ve Terazi erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Terazi burcu kadını takılardan hoşlanır. Onun zevkine hitap edecek bir kolye, ya da zevkinden emin değilseniz tek taş bir küpe doğru bir seçim olacaktır.

Terazi erkekleri ise marjinal hediyelerden hoşlanır. Mesela güzel bir içecek seti almayı düşünebilirsiniz.

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Akrep burcuna ne hediye alınır?

Akrep burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 24 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğduysa, burcu Akrep demektir.

Peki Akrep kadınları ve Akrep erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Akrep burcu kadınına şehvetli güzel bir parfüm ya da hoş bir gecelik alabilirsiniz. Akrep burçları polisiye ve suç romanlarından da çok hoşlanır.

Akrep burcu ilgi çekmeyi sever, ve bir ortama girdiğinde dikkatleri onun üzerine çekecek hediyeler onların çok hoşuna gidecektir.

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Yay burcuna ne hediye alınır?

Yay burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 23 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında doğduysa, burcu Yay demektir.

Peki Yay kadınları ve Yay erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Yay burcu lüksü, markayı ve gezmeyi çok sever. 

Yay burcu kadınına şık ve marka bir kol saati ya da güneş gözlüğü alabilirsiniz. 

Gezmeyi seven Yay burcu erkekleri için eğer ilgileniliyorlarsa outdoor sporlarla ilgili bir hediye, belki bir çakı ya da güzel bir trekking ayakkabısı çok güzel bir hediye olacaktır.

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Oğlak burcuna ne hediye alınır?

Oğlak burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğduysa, burcu Oğlak demektir.

Peki Oğlak kadınları ve Oğlak erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Marka hediyelerden Oğlak burcu kadınları için şık bir parfüm seti ya da marka bir cüzdan çok güzel bir seçim olacaktır.

Oğlak burcu erkekleri için ise, yine şık ve kullanışlı bir cüzdan ya da evrak çantası doğru bir hediye olacaktır.

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Kova burcuna ne hediye alınır?

Kova burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 21 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında doğduysa, burcu Kova demektir.

Peki Kova kadınları ve Kova erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Kova burcu anlaşılması da hediye alması da en zor burçlardandır. Kova burcuna hediye seçerken sıradanlıktan uzak durmanız size kolaylık sağlayacaktır.

Teknoloji ile arası iyi olan Kova burçları için akıllı saat tarzı teknolojik aletler güzel bir hediye seçeneği olabilir. Yaratıcılığı yüksek bir burç olan Kova için, bu yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir boya seti, ya da değişik bir boyama kitabı da ilgi çekici olabilir.

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Balık burcuna ne hediye alınır?

Balık burcuna ne hediye alınır?

Sevdiğiniz 19 Şubat-20 Mart tarihleri arasında doğduysa, burcu Balık demektir.

Peki Balık kadınları ve Balık erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Romantik ve duygusal Balık burcu kadınına içine güzel bir buket çiçek koyacağınız şık bir vazo alabilirsiniz. Evinin dekorasyonunu bildiğiniz bir arkadaşınız ise ona güzel bir tablo alabilir ya da dekorasyondan emin değilsiniz sade ama kaliteli bir nevresim takımı alabilirsiniz.

Balık burcu erkekleri için ise evde keyifli vakit geçirebilecekleri çanta şeklinde bir pikap, güzel bir hediye olabilir.

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