Saç Tipinize ve Yapılacak İşleme Göre Doğru Fırçayı Seçme Rehberi: Her Fırçanın Bir Sırrı Var!
Saç Tipinize ve Yapılacak İşleme Göre Doğru Fırçayı Seçme Rehberi: Her Fırçanın Bir Sırrı Var!
Hepimizin saç tipi farklı, kimi kıvırcık kimi düz. Kimi çok karışır kimi kolay açılır. Kimi saçını açık kullanır kimi topuz sever. Herkesin zevkine, saç yapısına ve stiline göre fırça ve tarak seçimi farklı olmalıdır. Hangi saç modeline hangi fırça kullanılır, tek tek anlattık.
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1. Her tür saç tipi için uygun olan ama özellikle kıvırcık saçlıların kurtarıcısı olan, saçları yıpratmadan koparmadan açan esnek bir saç fırçası.
2. Kıvırcık saçlılar için bukle belirginleştiren saç şekillendirme fırçası.
3. Pratik şekilde dalga ve bukle yaratma özelliğine sahip dalgalı saçlara özel bomb saç fırçası.
4. Saçlarınıza fön çekerken kullanabileceğiniz kaliteli bir fön fırçası.
5. Kalın telli gür saçlar için büyük boyutlu kare fırça.
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6. Saçlarınızı metal kısmıyla kolayca ayırabileceğiniz, tarak kısmıyla da kabartabileceğiniz bir krepe tarağı.
7. Saçınızı at kuyruğu ya da topuz yaparken pürüzsüz gözükmesi için kullanabileceğiniz bir topuz fırçası.
8. Kuru saçları şekillendirmek ve zahmetsizce saçlarda istenilen son şekli vermek için özel olarak tasarlanan Tangle Teezer The Ultimate Styler saç fırçası.
9. Banyodayken ıslak saça kullanabileceğiniz, saçınızdaki dolaşıklıkları can acıtmadan açabilen The Wet Detangler Tangle Teezer saç fırçası.
10. Çocuklara saç taramayı sevdirecek, canlarını acıtmayacak mini boy bir saç fırçası.
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11. Karşınızda uzun ve orta uzunlukta saçlar için en iyi saç fırçalarından biri.
12. Özellikle ıslak kıvırcık ve dalgalı saçları kolayca açan geniş dişli tarak.
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