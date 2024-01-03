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Saç Tipinize ve Yapılacak İşleme Göre Doğru Fırçayı Seçme Rehberi: Her Fırçanın Bir Sırrı Var!

etiket Saç Tipinize ve Yapılacak İşleme Göre Doğru Fırçayı Seçme Rehberi: Her Fırçanın Bir Sırrı Var!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 14:00

Hepimizin saç tipi farklı, kimi kıvırcık kimi düz. Kimi çok karışır kimi kolay açılır. Kimi saçını açık kullanır kimi topuz sever. Herkesin zevkine, saç yapısına ve stiline göre fırça ve tarak seçimi farklı olmalıdır. Hangi saç modeline hangi fırça kullanılır, tek tek anlattık.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 03 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Her tür saç tipi için uygun olan ama özellikle kıvırcık saçlıların kurtarıcısı olan, saçları yıpratmadan koparmadan açan esnek bir saç fırçası.

1. Her tür saç tipi için uygun olan ama özellikle kıvırcık saçlıların kurtarıcısı olan, saçları yıpratmadan koparmadan açan esnek bir saç fırçası.

Saçları sıklıkla karışan biri misiniz? O zaman bu fırça tam size göre.

Bu fırçanın birbirinden bağımsız hareket eden yuvarlak başlı dişlere sahip esnek kafası, özellikle kıvırcık ve dalgalı saçları, inatçı saç düğümlerini, saçlarınıza hasar vermeden kolayca açar. Siz veya çocuğunuz saçlarını tararken acı çekmez. 

Islak ya kuru saça kullanabilirsiniz. Islak saça kullanımı daha rahattır.

Fiyatı 159 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Oh be oh be ya sonunda bir tarak insanı bu kadar mutlu edebilir mi ancak dalgalı kıvırcık çok karışan saçlı anlayabilir tararken yaşadığı acıyı ve bunla sıfır acı sıfır kırılma sadece dökülmesi gereken saçları topluyor sanki tel tel açılmış gibi his veriyor. Zaten esnek bir yapısı var istersen sabitleme aparatı var ama gerek duymadım zaten o yüzden saçı çekmiyor acıtmıyor saçla birlikte esniyor. Ben banyo için ıslak açma tarağını da aldım o da süper. Meşhur pahalı marka yerine önce bunu deneyeyim dedim ikisi diğerinin tek tarak fiyatı olmuş oldu ama iyiki almışım o kadar çok karışan bir saçım var ki taramaya korkuyordum banyoya kalıyordu hep artık korkmadan sık sık tarıyorum saçımı ohh be!'

Hepsiburada

2. Kıvırcık saçlılar için bukle belirginleştiren saç şekillendirme fırçası.

2. Kıvırcık saçlılar için bukle belirginleştiren saç şekillendirme fırçası.

9 sıra kademeli olarak şekillendirilmiş yuvarlak uçlu PP diş yapısıyla, fön uygulamaları sırasında saç buklelerinizi kolayca ayırarak, şekillendirebilir, saçınıza hacimli ve canlı bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Tekniğini videolarını izleyerek kolayca öğrenebilirsiniz.

Fiyatı 90 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Saçımı şekillendirirken çok kolaylık oluyor. Sert tarak sevenler belki saç tararken de kullanır ancak ben saçımı taramak için kullanmıyorum. Dişleri fazlasıyla sert çünkü.'

Hepsiburada

3. Pratik şekilde dalga ve bukle yaratma özelliğine sahip dalgalı saçlara özel bomb saç fırçası.

3. Pratik şekilde dalga ve bukle yaratma özelliğine sahip dalgalı saçlara özel bomb saç fırçası.

Saçlarınızı kırmadan kolayca şekillendirir. Kuafördeki kırık fön görünümünü kolayca elde edebileceğiniz bir fırça.

Fiyatı 125 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Normalde bu tarz şeyleri asla kullanmayı beceremem ama ilk kullanışımda bile kolaylıkla çözdüm. Çok güzel bir tarak fön makinesinin ısısından dolayı erime gibi bir durum da olmadı üstelik.'

Hepsiburada

4. Saçlarınıza fön çekerken kullanabileceğiniz kaliteli bir fön fırçası.

4. Saçlarınıza fön çekerken kullanabileceğiniz kaliteli bir fön fırçası.

Kısa saçlar için değil, daha çok uzun saçlar için uygun olan bir fön fırçası.

Fiyatı 117 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok iyi bir fırça. Uzun saçlar için ideal. Fön çekerken çok işime yarıyor.'

Hepsiburada

5. Kalın telli gür saçlar için büyük boyutlu kare fırça.

5. Kalın telli gür saçlar için büyük boyutlu kare fırça.

Gür ve uzun saçlara sahipseniz, bu fırça ile saçlarınızı kolayca tarayabilirsiniz.

Fiyatı 401 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Saçlarınızı metal kısmıyla kolayca ayırabileceğiniz, tarak kısmıyla da kabartabileceğiniz bir krepe tarağı.

6. Saçlarınızı metal kısmıyla kolayca ayırabileceğiniz, tarak kısmıyla da kabartabileceğiniz bir krepe tarağı.

Saçı az olanların saçlarını kabartmak için kullanabileceği bir krepe tarağı. Krepe yaptıktan sonra o bölgeye sprey sıkarsanız sabitlenecek ve saçınız olduğundan daha dolgun gözükecektir.

Metal kısmı ile de saçlarınızı kusursuz bir şekilde ayırabilirsiniz.

Fiyatı 83 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Saçınızı at kuyruğu ya da topuz yaparken pürüzsüz gözükmesi için kullanabileceğiniz bir topuz fırçası.

7. Saçınızı at kuyruğu ya da topuz yaparken pürüzsüz gözükmesi için kullanabileceğiniz bir topuz fırçası.

Topuz ve at kuyruklarının son dokunuşu için ihtiyacınız olan fırça. Fırçaya sprey sıkarak taramayı da deneyebilirsiniz.

Ürün bebek saçlarını yapıştırmak isteyenler için de saç waxı ile birlikte kullanılabilir.

Fiyatı 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Kuru saçları şekillendirmek ve zahmetsizce saçlarda istenilen son şekli vermek için özel olarak tasarlanan Tangle Teezer The Ultimate Styler saç fırçası.

8. Kuru saçları şekillendirmek ve zahmetsizce saçlarda istenilen son şekli vermek için özel olarak tasarlanan Tangle Teezer The Ultimate Styler saç fırçası.

Benzersiz tasarımdaki fırça kılları ile bukleleri nazikçe fırçalar, saça pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırır.

Fiyatı 519 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Banyodayken ıslak saça kullanabileceğiniz, saçınızdaki dolaşıklıkları can acıtmadan açabilen The Wet Detangler Tangle Teezer saç fırçası.

9. Banyodayken ıslak saça kullanabileceğiniz, saçınızdaki dolaşıklıkları can acıtmadan açabilen The Wet Detangler Tangle Teezer saç fırçası.

Islak saç kırılgan yapıya sahip olup, kırılmaya daha fazla eğilimlidir.

The Wet Detangler Tangle Teezer saç fırçası, kırılma olasılığını azaltırken saçın güvenle çözülmesine yardımcı olmak için ıslak saçta kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Patentli dişleri, ıslak saç için ilave esneklikle iki katmanlı teknolojiye sahiptir.

Fiyatı 479 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Çocuklara saç taramayı sevdirecek, canlarını acıtmayacak mini boy bir saç fırçası.

10. Çocuklara saç taramayı sevdirecek, canlarını acıtmayacak mini boy bir saç fırçası.

Tangle Teezer mini boy saç fırçası tüm saç tipleri için uygundur, ancak özellikle düz veya dalgalı saçlardaki karışıklıklara ve küçük avuç içlerine çok uygundur!

Fiyatı 339 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok güzel kızım saçlarını taratmıyordu ama bu tarakla severek taratıyor canı acımıyor. Hızlı kargo için de teşekkür ederim.'

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11. Karşınızda uzun ve orta uzunlukta saçlar için en iyi saç fırçalarından biri.

11. Karşınızda uzun ve orta uzunlukta saçlar için en iyi saç fırçalarından biri.

Natural kıl ve yumuşak top başlı naylon dişlerin birlikte kullanılarak dizayn edildiği oval fırça, saç derinize zarar vermeden etkili bir şekilde masaj yapar. 

Fiyatı 269 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Fırça çok güzel ama benim gibi fırça yıkama alışkanlığınız varsa bunu yıkamak biraz zor. Kılları sert. Ancak saçı gerçekten ipeksi yapıyor. Deriye de masaj katkısı var.

Altın gibi parıldayan karizmalı bir fırça :)'

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12. Özellikle ıslak kıvırcık ve dalgalı saçları kolayca açan geniş dişli tarak.

12. Özellikle ıslak kıvırcık ve dalgalı saçları kolayca açan geniş dişli tarak.

Geniş tarak dişleri, saç karışmasını önler. Özellikle dalgalı ve kıvırcık saçlar için idealdir.

Fiyatı 152 TL.

Almak isteyenler için burada.

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