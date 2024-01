Saç Tipinize ve Yapılacak İşleme Göre Doğru Fırçayı Seçme Rehberi: Her Fırçanın Bir Sırrı Var!

Saçları sıklıkla karışan biri misiniz? O zaman bu fırça tam size göre.

Bu fırçanın birbirinden bağımsız hareket eden yuvarlak başlı dişlere sahip esnek kafası, özellikle kıvırcık ve dalgalı saçları, inatçı saç düğümlerini, saçlarınıza hasar vermeden kolayca açar. Siz veya çocuğunuz saçlarını tararken acı çekmez.

Islak ya kuru saça kullanabilirsiniz. Islak saça kullanımı daha rahattır.

Fiyatı 159 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Oh be oh be ya sonunda bir tarak insanı bu kadar mutlu edebilir mi ancak dalgalı kıvırcık çok karışan saçlı anlayabilir tararken yaşadığı acıyı ve bunla sıfır acı sıfır kırılma sadece dökülmesi gereken saçları topluyor sanki tel tel açılmış gibi his veriyor. Zaten esnek bir yapısı var istersen sabitleme aparatı var ama gerek duymadım zaten o yüzden saçı çekmiyor acıtmıyor saçla birlikte esniyor. Ben banyo için ıslak açma tarağını da aldım o da süper. Meşhur pahalı marka yerine önce bunu deneyeyim dedim ikisi diğerinin tek tarak fiyatı olmuş oldu ama iyiki almışım o kadar çok karışan bir saçım var ki taramaya korkuyordum banyoya kalıyordu hep artık korkmadan sık sık tarıyorum saçımı ohh be!'