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Hayatın Zorluklarından Kurtulmak İsteyenler Buraya: Hayatınızı Kolaylaştıracak Ürün Önerileri

etiket Hayatın Zorluklarından Kurtulmak İsteyenler Buraya: Hayatınızı Kolaylaştıracak Ürün Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 14:24

Evde uyurken, spor yaparken, tatile çıktığınızda ya da mutfakta iş yaparken hayatınızı kolaylaştıracak ürünler olduğunu biliyor muydunuz? Hayat kolaylaştıran bu 13 üründen hala haberdar olmayanlar çok şey kaçırıyor olabilir. Neyse ki biz bu ürünleri ayağınıza kadar getirdik. Hepsi içeriğimizde! 

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Aralık 2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olan ve ekranların (bilgisayar ekranları, telefon ekranları, aklınıza gelen tüm ekranlar!) ışığından gözünüzü koruyan mavi ışık engelleyici gözlük.

1. Göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olan ve ekranların (bilgisayar ekranları, telefon ekranları, aklınıza gelen tüm ekranlar!) ışığından gözünüzü koruyan mavi ışık engelleyici gözlük.

Elektronik ekranları kullandığınızda (bilgisayarlar, oyunlar, tabletler, TV'ler, cep telefonları) yayılan mavi ışık gözlerimize zarar verir, mavi ışığa uzun süre maruz kalmak da baş dönmesine neden olabilir, uykuyu etkileyebilir, yani yaşam kalitenizi düşürebilir.

Neyse ki çözümü çok basit, tek yapmanız gereken bir gözlük kullanmak.

Fiyatı 379 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Malzemesi çok kaliteli, çerçeve esnek camları da güzel.'

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2. Şikayetçi olduğunuz diz ağrılarının rahatlamasını sağlayan bir tendon destek bandı.

2. Şikayetçi olduğunuz diz ağrılarının rahatlamasını sağlayan bir tendon destek bandı.

Bu diz sabitleyici kayışlar, sağlıklı kan dolaşımını destekler ve diz rahatsızlığını azaltarak performansınızı zirveye çıkarır.

Fiyatı 249 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

3. Saç fırçanızda biriken her türlü toz, saç ve kepeği temizlemek için tasarlanmış bir saç fırçası temizleme seti.

3. Saç fırçanızda biriken her türlü toz, saç ve kepeği temizlemek için tasarlanmış bir saç fırçası temizleme seti.

Fırça temizleme aleti evde, kuaför salonunda ve kişisel kullanım için uygundur ve seyahat için de iyi bir seçimdir.

Kirli saç fırçalarına son!Fiyatı 304 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

4. Salonda, mutfakta ve evin her yerinde ulaşılması zor lekeler, kir ve pas lekeleriyle mücadele etmek için yaratılmış olan Pink Stuff.

4. Salonda, mutfakta ve evin her yerinde ulaşılması zor lekeler, kir ve pas lekeleriyle mücadele etmek için yaratılmış olan Pink Stuff.

Bu kadar çok satmasına şaşmamalı.

Küvetlerden set üstü ocaklara, tenis ayakkabılarından pastel boya kaplı duvarlara kadar her şeyde işe yarar.

Fiyatı 139 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çaydanlıkta hiç çıkmayan lekeyi ve alttaki siyahlığı çıkardı. Kirlenen terliklerimi de iyi temizledi. Ayrıca uzun zamandır yıkanmamış davlumbaz filtresindeki yağları sürdüğüm anda söktü. En çok bu konuda işe yaradı diyebilirim.'

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5. Asla eskisi gibi temiz olmayacağını düşündüğünüz halınız için harika bir temizleyici.

5. Asla eskisi gibi temiz olmayacağını düşündüğünüz halınız için harika bir temizleyici.

Üstelik sadece temizlemekle de kalmaz. Kiri giderir ve elyaf yüzeyindeki boşlukları kir tutmayan bir tabaka ile doldurur.

Fiyatı 523 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Tupperware çekmecesindeki dağınıklığın anında yok etme kabiliyetine sahip bir kapak düzenleyicisi.

6. Tupperware çekmecesindeki dağınıklığın anında yok etme kabiliyetine sahip bir kapak düzenleyicisi.

Kapak aramaya ya da bir çekmece dolusu dağınık kapakla göz göze gelmeye son.

Fiyatı 680 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

7. Evcil hayvanınızın tüylerinin sinüslerinize dolmasını ya da sürekli kıyafetlerinize yapışmasını önleyecek bir tüy toplayıcı.

7. Evcil hayvanınızın tüylerinin sinüslerinize dolmasını ya da sürekli kıyafetlerinize yapışmasını önleyecek bir tüy toplayıcı.

Tahmin edeceğinizden çok daha etkili bir ürün. Üstelik sürekli yenisini almaya da gerek yok.

Fiyatı 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Her dokuda kumaşta işe yarıyor zarar vermiyor ve gözle görülmeyen tüyleri bile topluyor bu kadar faydalı olacağını düşünmemiştim. Teşekkürler.'

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8. Ağrıyla mücadele eden herkesin çok işine yarayacak ortopedik diz yastığı.

8. Ağrıyla mücadele eden herkesin çok işine yarayacak ortopedik diz yastığı.

Bel, bacak ve kalça sorunlarında oluşan yükü azaltmak, uyuşmaları önlemek, ilgili bölgede kan dolaşımını sağlamak için ideal bir yastık.

Mantığını da şu şekilde açıklayalım hemen. Bu yastığı dizlerinizin arasına koyduğunuzda, doğru anatomik uyum sağlayarak bacaklar, kalça, diz ve omurgayı konumlandırarak alt bedene destek oluyor. Bu da daha rahat uyumanızı sağlıyor.

Fiyatı 319 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok rahat yatarken bacaklarımın arasına koyunca iyi oluyor rahat yatıyorum. Bazen kitap okurken boynuma da koyuyorum öneririm.'

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9. Yolculukta araba tutanlar, gemi seyahatinde midesi bulananlar için bulantı önleyici bileklik.

9. Yolculukta araba tutanlar, gemi seyahatinde midesi bulananlar için bulantı önleyici bileklik.

Çoğu çocuk araba yolculuklarında mide hassasiyeti gösterebilir. Bu bileklikler onların rahatlamasına ve bu sayede de ailecek daha rahat bir yolculuk geçirmenize olanak sağlar.

Fiyatı 228 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Bilgisayarınız aşırı ısındığında, endişelenmek yerine kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar soğutucu.

10. Bilgisayarınız aşırı ısındığında, endişelenmek yerine kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar soğutucu.

İki büyük, iki adet de küçük fana sahip olan bu notebook soğutucu, 14” - 17” arasındaki tüm dizüstü bilgisayarlar için kullanılabilir.

Fiyatı 448 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İhtiyacımı görüyor kullandığım laptop 17.3 inç güzel soğutuyor tavsiye ederim.'

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11. Bluetooth kulaklık kutusundaki veya kulaklık boşluğundaki tozu ve kalıntıları temizlemek için 3'ü 1 arada kulaklık temizleme seti.

11. Bluetooth kulaklık kutusundaki veya kulaklık boşluğundaki tozu ve kalıntıları temizlemek için 3'ü 1 arada kulaklık temizleme seti.

İnce ve yumuşak floklu sünger, kulaklık bileşenlerine ve deliklerine zarar vermeden hızlı bir temizlik için kulaklık şarj kutusundaki toz ve kiri temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Fiyatı 74 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kesinlikle gerekiyor. Bu olmazsa zor temizleniyor. İki tane aldım. Kesinlikle gerekiyor.'

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12. Sineklerin değerli bitkilerinize saldırmasını engellemek için bir paket yapışkanlı meyve sineği tuzağı!

12. Sineklerin değerli bitkilerinize saldırmasını engellemek için bir paket yapışkanlı meyve sineği tuzağı!

Yapışkan tuzakları saksınızın içine veya yakınına yerleştirin ve sihrin gerçekleşmesini bekleyin. Parlak sarı renk, sinekleri doğrudan kendisine çekecektir.

Fiyatı 219 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Air fryer'ınız için kullanabileceğiniz yeniden kullanılabilir hava fritözü astarı.

13. Air fryer'ınız için kullanabileceğiniz yeniden kullanılabilir hava fritözü astarı.

3 mm kalınlaştırılmış silikon astarlar, sağlam ve dayanıklıdır. Air fryer'ınızı temizleme derdinden sizi kurtarır.

Alt çizgi tutucu, yağın gıdalardan kenara kadar akmasını sağlar, yiyeceklerin yağda durmasını önler. 

Silikon astarlar tekrar kullanılabilir ve yıkanabilir.

Fiyatı 236 TL.

Almak isteyenler için burada.

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