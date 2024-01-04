Fırsat Burada: Yargıcı Yeni Sezonda %50'ye Varan Dev İndirim Kampanyası
Fırsat Burada: Yargıcı Yeni Sezonda %50'ye Varan Dev İndirim Kampanyası
Yargıcı'nın en çok satan modelleri en uygun fiyatları ve güzel indirimleri ile içeriğimizde. Yargıcı marka şık ve sade elbiseler, kaliteli kazaklar, zamansız çantalar, botlar ve daha fazlası hepsi burada.
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1. Yargıcı kruvaze elbise tam %40 indirimde!
2. Bilekten kemer ve toka detaylı özel tasarım yağmur botu da indirime girenler arasında en çok ilgi görenlerden.
3. İpek pamuk karışımlı Yargıcı marka şak tam %70 indirimde!
4. Askısındaki düğüm detayı ile öne çıkan deri garnili çok şık bir çanta.
5. Su itici özelliği bulunan Yargıcı marka kumaş sırt çantası da indirimde ilgi görenlerden.
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6. Yakasındaki detayı ile öne çıkan kaliteli bir sweatshirt.
7. Bir sürü farklı şekilde kombinleyebileceğiniz siyah renk omzu açık bir bluz.
8. Leopar sevenler için tay derisinden şık bir kartlık.
9. Çizgili modasına uymak isteyenler için çok tarz bir etek.
10. V yaka triko elbisenin rengi muhteşem...
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11. Mavi renk Yargıcı topuklu ayakkabı %40 indirimde!
12. Modası geçmeyecek klasik lastikli süet bot.
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