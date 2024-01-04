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Fırsat Burada: Yargıcı Yeni Sezonda %50'ye Varan Dev İndirim Kampanyası

etiket Fırsat Burada: Yargıcı Yeni Sezonda %50'ye Varan Dev İndirim Kampanyası

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 18:33

Yargıcı'nın en çok satan modelleri en uygun fiyatları ve güzel indirimleri ile içeriğimizde. Yargıcı marka şık ve sade elbiseler, kaliteli kazaklar, zamansız çantalar, botlar ve daha fazlası hepsi burada.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 04 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Yargıcı kruvaze elbise tam %40 indirimde!

1. Yargıcı kruvaze elbise tam %40 indirimde!

Günlük olarak kullanım için ideal bir elbise.

Gömlek elbisenin 34-42 arası bedeni mevcut.

İndirimli fiyatı sadece 569 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Bilekten kemer ve toka detaylı özel tasarım yağmur botu da indirime girenler arasında en çok ilgi görenlerden.

2. Bilekten kemer ve toka detaylı özel tasarım yağmur botu da indirime girenler arasında en çok ilgi görenlerden.

Haki renk outdoor bot, detayları ile göz kamaştırıyor.

37-40 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'39 numara giyiyorum 40 aldım tam oldu. Çok şık ve rahat, içi yumuşak. Teşekkürler.'

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3. İpek pamuk karışımlı Yargıcı marka şak tam %70 indirimde!

3. İpek pamuk karışımlı Yargıcı marka şak tam %70 indirimde!

İster hediyelik olarak olarak ister kendinize...

İndirimli fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Askısındaki düğüm detayı ile öne çıkan deri garnili çok şık bir çanta.

4. Askısındaki düğüm detayı ile öne çıkan deri garnili çok şık bir çanta.

Zamansız bir parça. Kalitesi uzaktan belli olanlardan...

İndirimli fiyatı 1499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel ve kaliteli.'

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5. Su itici özelliği bulunan Yargıcı marka kumaş sırt çantası da indirimde ilgi görenlerden.

5. Su itici özelliği bulunan Yargıcı marka kumaş sırt çantası da indirimde ilgi görenlerden.

Rengi de çok hoş.

Ölçüleri ise şu şekilde; 

En: 30 X Boy: 40 X Derinlik: 14 Cm

İndirimli fiyatı 1799 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Yakasındaki detayı ile öne çıkan kaliteli bir sweatshirt.

6. Yakasındaki detayı ile öne çıkan kaliteli bir sweatshirt.

Kolaylıkla kombinleyebileceğiniz ve Yargıcı kalitesini hissedebileceğiniz bir parça.

XS-XL arası bedeni mevcut.

İndirimli fiyatı 899 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Bir sürü farklı şekilde kombinleyebileceğiniz siyah renk omzu açık bir bluz.

7. Bir sürü farklı şekilde kombinleyebileceğiniz siyah renk omzu açık bir bluz.

Zamansız bir parça.

XS-L arası bedeni mevcut.

İndirimli fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Leopar sevenler için tay derisinden şık bir kartlık.

8. Leopar sevenler için tay derisinden şık bir kartlık.

Çok şık bir hediye olarak da düşünülebilir.

İndirimli fiyatı 479 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Çizgili modasına uymak isteyenler için çok tarz bir etek.

9. Çizgili modasına uymak isteyenler için çok tarz bir etek.

Çizgili triko etek tam %40 indirimde.

36-42 arası bedeni mevcut.

İndirimli fiyatı 449 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. V yaka triko elbisenin rengi muhteşem...

10. V yaka triko elbisenin rengi muhteşem...

34-42 arası bedeni olan triko elbise çok satanlardan.

Bedenleri hızla tükeniyor.

İndirimli fiyatı 599 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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11. Mavi renk Yargıcı topuklu ayakkabı %40 indirimde!

11. Mavi renk Yargıcı topuklu ayakkabı %40 indirimde!

Yaza yatırım olarak alabileceğiniz mavi renk süet ayakkabı hem rahat hem de çok tarz.

Üstelik %40 indirimde.

İndirimli fiyatı 749 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Modası geçmeyecek klasik lastikli süet bot.

12. Modası geçmeyecek klasik lastikli süet bot.

Haki renk süet bot indirimin yıldızlarından.

36-40 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 2499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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