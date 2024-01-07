Küçük Yaşam Alanlarını En iyi Şekilde Değerlendirmenizi Sağlayacak Fikirler
Küçük Yaşam Alanlarını En iyi Şekilde Değerlendirmenizi Sağlayacak Fikirler
Eviniz küçük nasıl dekore edeceğinizi bilemiyorsunuz ya da belki minimalist bir yaşam tarzını benimsiyorsunuz. O zaman, her iki durumda da çok işinize yarayacak, depolama çözümlerine de yer verdiğimiz, kullanışlı pratik ürünlerden oluşan listemize mutlaka göz atmalısınız.
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1. Kullanmadığınızda kapatarak ekstra yer kazanabileceğiniz duvara monte pratik şekilde açılıp kapanabilen bir masa.
2. Hem bir orta sehpa, hem yemek masası hem de kahve sehpası...
3. Küçük mutfağınızda çok işinize yarayacak, dar yerlere kolaylıkla sığabilecek ince yapılı bir saklama rafı.
4. Fazladan bir yere ihtiyaç duymadan ekstra depolama alanı kazanabileceğiniz çekmeceli ve dolaplı bir yatak çerçevesi.
5. Yatağının altındaki boşluğu doğru şekilde değerlendirmek isteyenler için tekerlekli yatak altı saklama dolabı.
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6. Koltuğa doğru tamamen ittiğinizde asla yer kaplamayan çok kullanışlı bir yan sehpa.
7. Bana yan sehpa bile fazla diyenler için ideal çözüm.
8. Uzanmak istediğinizde açabileceğiniz, aksi durumda toplayıp daha sade bir görünüm elde edebileceğiniz katlanır yataklı koltuk.
9. Balkonda keyif yapma hayali kuran ama yeterli yeri olmayanlar için ideal çözümü sunan korkuluğa asılabilen katlanan bir masa.
10. Ayağını uzattığı pufun başka bir işe yaramamasından şikayetçi olanlar için saklama bölmeli bir oturma sandığı.
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11. Aynasız yapamayanlar ama duvarda ayna için yeri olmayanlar için katlanabilir boy aynası.
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