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Küçük Yaşam Alanlarını En iyi Şekilde Değerlendirmenizi Sağlayacak Fikirler

etiket Küçük Yaşam Alanlarını En iyi Şekilde Değerlendirmenizi Sağlayacak Fikirler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 20:29

Eviniz küçük nasıl dekore edeceğinizi bilemiyorsunuz ya da belki minimalist bir yaşam tarzını benimsiyorsunuz. O zaman, her iki durumda da çok işinize yarayacak, depolama çözümlerine de yer verdiğimiz, kullanışlı pratik ürünlerden oluşan listemize mutlaka göz atmalısınız.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 07 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kullanmadığınızda kapatarak ekstra yer kazanabileceğiniz duvara monte pratik şekilde açılıp kapanabilen bir masa.

1. Kullanmadığınızda kapatarak ekstra yer kazanabileceğiniz duvara monte pratik şekilde açılıp kapanabilen bir masa.

Çok fonksiyonlu bu katlanır masa, alanı dar olanlar için oldukça pratik. 

Alanı dar olmasa bile sade görünümü sevenler için de ideal. Kullanırken aç, kullanmadığında kapa, hiç gözünü yormasın.

Fiyatı 4994 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Hem bir orta sehpa, hem yemek masası hem de kahve sehpası...

2. Hem bir orta sehpa, hem yemek masası hem de kahve sehpası...

Ayrı ayrı yemek masası, zigon sehpa ve orta masa alma derdinden sizi kurtaracak, tek bir ürünle tüm işlerinizi halledebileceğiniz pratik ve çok kullanışlı bir ürün.

Kapatın orta sehpa olsun, yükseltin kahve sehpası, açın yemek masası.

Fiyatı 6000 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Küçük mutfağınızda çok işinize yarayacak, dar yerlere kolaylıkla sığabilecek ince yapılı bir saklama rafı.

3. Küçük mutfağınızda çok işinize yarayacak, dar yerlere kolaylıkla sığabilecek ince yapılı bir saklama rafı.

Her boşluğu doğru şekilde değerlendirmek isteyenler için ideal. 

Aynı şekilde banyoda ya da çamaşır makinesi yanında kullanım için de uygundur.

Fiyatı 3998 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Fazladan bir yere ihtiyaç duymadan ekstra depolama alanı kazanabileceğiniz çekmeceli ve dolaplı bir yatak çerçevesi.

4. Fazladan bir yere ihtiyaç duymadan ekstra depolama alanı kazanabileceğiniz çekmeceli ve dolaplı bir yatak çerçevesi.

Masif çam ağacından olan bu kullanışlı baza sağlam bir yapıya sahip ve çok kullanışlı.

Ölçüleri 206 x 96 x 65 cm.

Fiyatı 35.522 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Yatağının altındaki boşluğu doğru şekilde değerlendirmek isteyenler için tekerlekli yatak altı saklama dolabı.

5. Yatağının altındaki boşluğu doğru şekilde değerlendirmek isteyenler için tekerlekli yatak altı saklama dolabı.

Yatak altı ya da koltuk altına saklamak istediğiniz şeyleri, hem kolayca görebileceğiniz hem de tozdan koruyacak şekilde muhafaza edebileceğiniz şık ve kullanışı bir mini dolap.

Fiyatı 1904 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Koltuğa doğru tamamen ittiğinizde asla yer kaplamayan çok kullanışlı bir yan sehpa.

6. Koltuğa doğru tamamen ittiğinizde asla yer kaplamayan çok kullanışlı bir yan sehpa.

Kitabınızı ve kumandanızı koyabileceğiniz bir bölümü de mevcut.

Üstelik son derece zarif bir görünüme sahip.

Fiyatı da 579 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Bana yan sehpa bile fazla diyenler için ideal çözüm.

7. Bana yan sehpa bile fazla diyenler için ideal çözüm.

Koltuğunuzun koluna asabileceğiniz kumandanızı koyabileceğiniz bir gözü bulunan şık görünümlü bir portatif sehpa.

Varlığı yokluğu bir.

Fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Uzanmak istediğinizde açabileceğiniz, aksi durumda toplayıp daha sade bir görünüm elde edebileceğiniz katlanır yataklı koltuk.

8. Uzanmak istediğinizde açabileceğiniz, aksi durumda toplayıp daha sade bir görünüm elde edebileceğiniz katlanır yataklı koltuk.

Rahatına düşkün olup, yeri dar olanlar için ideal çözüm.

Fiyatı 2999 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Balkonda keyif yapma hayali kuran ama yeterli yeri olmayanlar için ideal çözümü sunan korkuluğa asılabilen katlanan bir masa.

9. Balkonda keyif yapma hayali kuran ama yeterli yeri olmayanlar için ideal çözümü sunan korkuluğa asılabilen katlanan bir masa.

Balkonda yeri dar olanlar için harika bir çözüm.

Ölçüleri 60x40x70 cm.

Fiyatı 3255 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Ayağını uzattığı pufun başka bir işe yaramamasından şikayetçi olanlar için saklama bölmeli bir oturma sandığı.

10. Ayağını uzattığı pufun başka bir işe yaramamasından şikayetçi olanlar için saklama bölmeli bir oturma sandığı.

İsterseniz misafir için ek oturma alanı ister ayak uzatma pufu olarak kullanın. Bunlara ek bir de ortada olan eşyalarınızı saklama kutusu olacak elbette. Daha ne olsun.

Ufacık bir puftan beklenenden çok daha fazlası.

Fiyatı 557 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Aynasız yapamayanlar ama duvarda ayna için yeri olmayanlar için katlanabilir boy aynası.

11. Aynasız yapamayanlar ama duvarda ayna için yeri olmayanlar için katlanabilir boy aynası.

Farklı ölçüleri var.

90x40 cm olan için fiyatı 6258 TL.

Diğer ölçülerini görmek ya da satın almak için buraya tıklayabilirsin.

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