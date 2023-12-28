En Seçici Kedilerin Bile Seveceği 13 Ürün
En Seçici Kedilerin Bile Seveceği 13 Ürün
Belki yeni bir kedi sahiplendiniz ya da kedinizin sevdiği oyuncakları ya da ilgisini çeken şeyleri henüz keşfedemediniz. Merak etmeyin, biz sizin için kedilerin en çok sevdiği ürünleri listeledik. Su kabından yatağa, ödül vitamininden oyuncağa... Kediler bu 13 şeye bayılıyor. Kedi anne babaları da bu içeriğe bayılacak.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 28 Aralık 2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kedilerin asla karşı koyamadığı ve onları tatlı tatlı dans ettiren bir kedi oyuncağı.
2. Siz uyurken, yemek yerken ya da dışarıdayken, kedinizin kendi kendine masaj yapabileceği bir rahatlama fırçası.
3. Kedilerin toplara vurarak keyif alabileceği çok katlı bir kedi oyuncağı.
4. Endişeli kedileri sakinleştirmeye yardımcı olan tüylü, mırlayan bir kedi oyuncağı.
5. Basit şeylerden mutlu olan kediler için 48 adet renkli spiral oyuncak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sıradan bir kaseden su içmeyi reddeden seçici kedileri olanlar için paslanmaz çelikten otomatik su çeşmesi.
7. Kedilerinizin ev bitkilerinizi yemesini önleyecek bir kedi çimi yetiştirme seti.
8. Yapışkanlı tasarımı sayesinde duvara kolayca yapıştırabileceğiniz avokado tasarımlı bir yalama topu.
9. Kedinizin hem keyif yapabileceği hem de tırmalama zevkini yaşayabileceği kaktüs tasarımlı kedi tırmalama direği.
10. Fare şeklinde çok eğlenceli bir kedi oyuncağı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Kalorifer peteğine asılabilen bu konforlu yataklar ile kediler artık hiç üşümüyor...
12. Yavru kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı vitaminli kedi macunu.
13. Hem bir kedi tüneli hem de yatak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda