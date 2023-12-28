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En Seçici Kedilerin Bile Seveceği 13 Ürün

etiket En Seçici Kedilerin Bile Seveceği 13 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 14:13

Belki yeni bir kedi sahiplendiniz ya da kedinizin sevdiği oyuncakları ya da ilgisini çeken şeyleri henüz keşfedemediniz. Merak etmeyin, biz sizin için kedilerin en çok sevdiği ürünleri listeledik. Su kabından yatağa, ödül vitamininden oyuncağa... Kediler bu 13 şeye bayılıyor. Kedi anne babaları da bu içeriğe bayılacak.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 28 Aralık 2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kedilerin asla karşı koyamadığı ve onları tatlı tatlı dans ettiren bir kedi oyuncağı.

1. Kedilerin asla karşı koyamadığı ve onları tatlı tatlı dans ettiren bir kedi oyuncağı.

Bu aslında sadece bir tel ve ucunda bir karton. Ama nedendir bilinmez kediler bu oyuncağa deli oluyor.

Fiyatı 384 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ben yeni bir kedi annesiyim. Bu ürünün Reddit'te birkaç kez tavsiye edildiğini görmüştüm. Bu yüzden denemek istedim.

Prensesim onu çok sevdi! En sevdiği oyuncaklardan biri bu oldu. Basit bir oyuncak aslında, bir tel üzerinde sadece bazı karton parçaları, ama çok etkili. Böceklerin etrafta dolaşma şeklini taklit ediyor ve kediler onu kesinlikle seviyor!'

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2. Siz uyurken, yemek yerken ya da dışarıdayken, kedinizin kendi kendine masaj yapabileceği bir rahatlama fırçası.

Siz etrafta yokken, kedinizin rahatlamasına ve eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olan bir ürün bu. Kediniz 7/24 istediği zaman kullanabilir. Temizlemesi de oldukça kolay.

Fiyatı 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Duvara monte etmek için gelen yapışkanlar gayet yeterli. Paketten Catnip de çıkıyor, ürünün iki yanındaki haznelere koyabiliyorsunuz. Kedim çok sevdi başından ayrılmıyor :)'

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3. Kedilerin toplara vurarak keyif alabileceği çok katlı bir kedi oyuncağı.

3. Kedilerin toplara vurarak keyif alabileceği çok katlı bir kedi oyuncağı.

Kediler, 4 katlı her katına oyuncak top koyulabilen bu oyuncağa bayılıyor. Pembe ve turuncusu da var.

7 top dahil fiyatı 93 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Fazladan top da konulmuş çok sevdi benimkiler.'

'

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4. Endişeli kedileri sakinleştirmeye yardımcı olan tüylü, mırlayan bir kedi oyuncağı.

Eğer kediniz sizden veya kardeşlerinden ayrı kalamıyorsa, bu kesinlikle denemeye değer bir oyuncak.

Purr Pillow Kitty'nin tanıdık ve rahatlatıcı mırıldaması 2 dakika sürer ve oyuncak bastırıldığında veya sarılınca etkinleştirilir.

Fiyatı 748 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kedim bu oyuncağı her gece yatağa getiriyor, gerçekten çok seviyor. 3 ay oldu alalı ve hala iyi durumda.'

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5. Basit şeylerden mutlu olan kediler için 48 adet renkli spiral oyuncak.

5. Basit şeylerden mutlu olan kediler için 48 adet renkli spiral oyuncak.

Birden fazla kediyi oylayabilecek kadar çok spiral içeriyor.

Fiyatı 457 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kedi oyuncaklarına harcadığım en iyi para olabilir. Kedilerim bu yaylarla oynayarak saatler geçiriyor!'

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6. Sıradan bir kaseden su içmeyi reddeden seçici kedileri olanlar için paslanmaz çelikten otomatik su çeşmesi.

6. Sıradan bir kaseden su içmeyi reddeden seçici kedileri olanlar için paslanmaz çelikten otomatik su çeşmesi.

3.2 litre kapasiteli bu su sebili, evcil hayvanlarınızın gün boyunca taze suya erişmesini sağlar. Evde uzun saatler olmayanlar için de ideal. 

Fiyatı 1605 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Şimdilik iyi çalışıyor ses yok su akışı güzel kablo uzunluğu 1,5 metre adaptörü kalitesiz durmuyor umarım pompa uzun süre sorunsuz çalışır. Yavrum için paraya kıyıp aldım 1 defa içti bakalım ne olacak. Çeliği iyi ama ağır değil ilerde belli olur kalitesi su akışı kesilse de üzerinde kedinin içeceği kadar su kalıyor bu yüzden yatarken kapatılabilir, pompayı dinlendirmek için. Kargo kolay gelsin olunca Almanya'dan 7 günde sorunsuz söylenen günden önce geldi teşekkürler. Not: Yanında 1 adet daha hediye filtre verilebilirdi bu fiyata güzel bir jest olurdu.'

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7. Kedilerinizin ev bitkilerinizi yemesini önleyecek bir kedi çimi yetiştirme seti.

7. Kedilerinizin ev bitkilerinizi yemesini önleyecek bir kedi çimi yetiştirme seti.

Kedilerin midesinde biriken tüy topaklarından kurtulması ve sindirim sisteminin temizlenmesi için kullanılan, özel plastik kabı ve hazır tohumlu karışımı bulunan, çimlendirmeye hazır, sağlıklı kedi çimidir.

Fiyatı 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Yapışkanlı tasarımı sayesinde duvara kolayca yapıştırabileceğiniz avokado tasarımlı bir yalama topu.

8. Yapışkanlı tasarımı sayesinde duvara kolayca yapıştırabileceğiniz avokado tasarımlı bir yalama topu.

Kedi nanesi ile kediler yalayarak ve çiğneyerek dişlerini temizleyebilir, kalıntıları giderebilir , ağız sağlığını düzelterek nefesi tazeleyebilirler. Ayrıca tüy dökümünü azaltır , bağırsak hareketlerini ve sindirimi düzenler ve kedinizin iştahını arttırır.

Fiyatı 74 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Kedinizin hem keyif yapabileceği hem de tırmalama zevkini yaşayabileceği kaktüs tasarımlı kedi tırmalama direği.

9. Kedinizin hem keyif yapabileceği hem de tırmalama zevkini yaşayabileceği kaktüs tasarımlı kedi tırmalama direği.

Küçük ve orta boy kediler için uygun olan bu küçük çok işlevli kaktüs kedi ağacı, gerçek bir bitki gibi görünür, evinize bir eğlence katar ve evinizde çok fazla yer kaplamaz.

Fiyatı 3940 TL.

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10. Fare şeklinde çok eğlenceli bir kedi oyuncağı.

10. Fare şeklinde çok eğlenceli bir kedi oyuncağı.

Kurmalı fare kedi eğitim oyuncağı, kedilerin reflekslerini canlı tutup hareket etmelerini sağlar.

Fiyatı 78 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Kalorifer peteğine asılabilen bu konforlu yataklar ile kediler artık hiç üşümüyor...

11. Kalorifer peteğine asılabilen bu konforlu yataklar ile kediler artık hiç üşümüyor...

Metal askısı sayesinde peteklere kolayca asılabilmektedir.

Fiyatı 247 TL.

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12. Yavru kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı vitaminli kedi macunu.

12. Yavru kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı vitaminli kedi macunu.

Metabolizmayı güçlendirmekle birlikte enerji ve canlılık verir. Kedinizin tüylerinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlarken aynı zamanda Omega 6 ile beyin fonksiyonlarını da düzenler.

Fiyatı 169 TL.

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13. Hem bir kedi tüneli hem de yatak.

13. Hem bir kedi tüneli hem de yatak.

2'si 1 arada bu ürünü kediler çok seviyor. Temizlemesi de son derece kolay. 

Fiyatı 2736 TL.

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