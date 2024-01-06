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2024’ün Erkek Modasına Yön Verecek Her Tarza ve İhtiyaca Uygun Pantolon Modelleri

etiket 2024’ün Erkek Modasına Yön Verecek Her Tarza ve İhtiyaca Uygun Pantolon Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 19:51

2024 yılında erkeklerin ne giyeceğim derdine son. İster klasik giyimden hoşlanın ister spor, her tarza uygun bir pantolon var listemizde. Üstelik çoğu da indirimde! Fırsatlar kaçmadan hemen bakın...

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 06  Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Uygun fiyata sade şıklık arayanlar için DeFacto marka regular fit pantolon.

1. Uygun fiyata sade şıklık arayanlar için DeFacto marka regular fit pantolon.

Esnek dokulu kumaşı ile maskülen bir görünüm sağlayan pantolon kolay kombinlenebilecek bir parça.

Gri, lacivert ve siyah renk seçenekleri mevcut.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Göründüğünden daha güzel gönül rahatlığıyla tam bedeninizi alabilirsiniz. Çok çok kaliteli güzel bir ürün tüm renklerini aldım.'

Hepsiburada

2. Günlük stilinizde favoriniz olmaya aday Altınyıldız Classics kanvas slim fit chino pantolon.

2. Günlük stilinizde favoriniz olmaya aday Altınyıldız Classics kanvas slim fit chino pantolon.

Üstelik %25 indirim fırsatı ile.

Çok fazla renk seçeneği mevcut.

Fiyatı 693 TL. Ancak şu anda Altınyıldız Classics satıcılı ürünlerde 50 TL ve üzerine %25 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Kalitesi duruşu çok iyi. Yıllardır kullandığım pantolonlar her renginden tekrar almaya başladım. Emsallerine göre fiyatı çok iyi, Hepsiburada indirimleri sağ olsun.'

Hepsiburada

3. Rahat giyimi seven erkeklerin favorisi DeFacto marka slim fit kargo cepli jogger pantolon.

3. Rahat giyimi seven erkeklerin favorisi DeFacto marka slim fit kargo cepli jogger pantolon.

Slim fit modeli ile spor giyimden hoşlananların çok beğeneceği bir parça.

Fiyatı 499 TL.

Ama hemen belirtelim şu anda DeFacto satıcılı ürünlerde 50 TL ve üzerine %10 indirim fırsatı mevcut.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Çok kullanışlı ve güzel gerçekten kumaşı da öyle çok kaliteli.'

Hepsiburada

4. Marks & Spencer'daki %35 indirim fırsatını kaçırmadan alabileceğiniz regular fit chino pantolon.

4. Marks & Spencer'daki %35 indirim fırsatını kaçırmadan alabileceğiniz regular fit chino pantolon.

Rahatlık için ilave streç eklenerek üretilen pantolon oldukça kaliteli bir görünüme sahip.

İndirimli fiyatı 1299 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Duble paça detayı sevenler için Avva marka yandan cepli beli lastikli rahat kesim jogger pantolon.

5. Duble paça detayı sevenler için Avva marka yandan cepli beli lastikli rahat kesim jogger pantolon.

Rahat kesim pantolon oldukça cool bir duruşa sahip.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 597 TL.

Avva satıcılı ürünlerde 1500 TL ve üzerine 250 TL indirim olduğunu da ekleyelim.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Markayı sevenlerin %60 indirimden alma keyfine varabileceği U.S. Polo Assn. kanvas chino pantolon.

6. Markayı sevenlerin %60 indirimden alma keyfine varabileceği U.S. Polo Assn. kanvas chino pantolon.

Gri renk pantolonun dokusu, kalitesi çok iyi.

Fiyatı normalde 1599 TL ama şu anda %60 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Kumaşı kalitesi gayet iyi tam bedenime göre aldım tavsiye ederim.'

Hepsiburada

7. Yumuşacık kumaşı ile çok beğenilen Pierre Cardin slim fit kanvas pantolon.

7. Yumuşacık kumaşı ile çok beğenilen Pierre Cardin slim fit kanvas pantolon.

Kumaşı yumuşacık.

Kaliteli slim fit bir pantolon arayanların tercihi.

Fiyatı normalde 1874 TL ama şu anda tam %50 indirimde!

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Ürün chino pantolon, tok kumaşı keten kanvars gibi dokumadan ziyade örme kumaşa daha yakın. Ben beğendim. Regular slim kesim. 182 cm, 87 kilo 34/32 tam oldu.'

Hepsiburada

8. Açık renk kaliteli bir pantolon arayanların tercihi Altınyıldız Classics dar kesim chino pantolon.

8. Açık renk kaliteli bir pantolon arayanların tercihi Altınyıldız Classics dar kesim chino pantolon.

Pamuklu ve esnek yapısı ile hareket konforu sağlayan model, vücudu hafif şekilde sarar ve hareket kabiliyetinizi kısıtlamaz.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 626 TL ama şu anda %25 indirim fırsatı ile satışta.

Almak isteyenler için burada.

'Severek ve beğenerek kullandığım bir ürün. Öncesinde almıştım şimdi yenisini aldım. Kaliteli ve görüntüsü güzel bir pantolon.'

Hepsiburada

9. Büyük beden pantolon arayan erkekler için klasik kesim siyah renk kumaş pantolon.

9. Büyük beden pantolon arayan erkekler için klasik kesim siyah renk kumaş pantolon.

Lacivert ve siyah renk seçeneği mevcut.

44-58 arası bedeni olan pantolon, büyük beden giyenler için güzel bir seçenek.

Fiyatı 444 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Sporcu kişiliği ile öne çıkan erkeklerin tercihi Defacto slim fit sporcu jogger'ı.

10. Sporcu kişiliği ile öne çıkan erkeklerin tercihi Defacto slim fit sporcu jogger'ı.

Alanlar, giyenler gayet memnun.

Farklı renkleri de olan jogger'ın XS-XXL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Eşime aldım, çok beğendik. Tam beden aldım, oldu. Sadece biraz diz yapıyor ama eşim yine de gayet memnun.'

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11. Dinamik ve enerjik görünmek isteyen erkeklerin tercihi DeFacto slim fit pantolon.

11. Dinamik ve enerjik görünmek isteyen erkeklerin tercihi DeFacto slim fit pantolon.

Hem rahat hem şık bir pantolon.

Fiyatı da 699 TL

Almak isteyenler için burada.

'Ürün rengiyle kalıbıyla kumaş kalitesi ile muhteşem bir ürün çok beğendik. Mutlaka alınmalı hemen başka renklerine de bakacağım.'

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