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Yürüyüşlerinizi Keyfe Dönüştürecek 13 Ayakkabı Modeli

etiket Yürüyüşlerinizi Keyfe Dönüştürecek 13 Ayakkabı Modeli

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 16:05

Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için hareketin önemine sürekli vurgu yapıyor. Vurgu yapılan adım sayısına takılmadan günde 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş ile aslında siz de harekete hemen geçebilirsiniz. Ama harekete geçmeden önce iyi bir yürüyüş ayakkabısı şart. İster doğa yürüyüşlerini seçin ister şehirde yürümeyi. İçeriğimizde herkese uygun bir yürüyüş ayakkabısı var.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 09 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rahatlık ve sadeliği bir arada sunan Skechers Go Walk Joy-Ecstatic yürüyüş ayakkabısı.

1. Rahatlık ve sadeliği bir arada sunan Skechers Go Walk Joy-Ecstatic yürüyüş ayakkabısı.

Kadınların favorilerinden olan model rahatlığı ile ön plana çıkıyor. Günlük olarak keyifle giyebileceğiniz bir model.

Farklı renk seçenekleri de var.

Fiyatı 1856 TL'den başlayarak numaraya göre değişiyor.

Almak isteyenler için burada.

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2. Yürüyüş ayakkabısında Columbia markasından vazgeçemeyen kadınların tercihi Columbia Peakfreak II Outdry su geçirmez özellikli yürüyüş ayakkabısı.

2. Yürüyüş ayakkabısında Columbia markasından vazgeçemeyen kadınların tercihi Columbia Peakfreak II Outdry su geçirmez özellikli yürüyüş ayakkabısı.

Hem çok rahat hem de kaliteli. Yıllarca keyifle kullanabileceğiniz bir model. Su geçirmediğini de ekleyelim.

Fiyatı 3387 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tam numaranızı alın. Orijinal ve çok sağlam bir ürün. Su geçirmiyor. Türkiye'de 9500 liraya satılıyor(aralık 2023) ben 3500'e almış oldum. Vergi ve kargo dahil. Buradan bir ayakkabı alacağıma üç ayakkabı alabilirim.'

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3. Siyahtan vazgeçemeyen kadınların tercihi Adidas Terrex Ax4 Gtx yürüyüş ayakkabısı.

3. Siyahtan vazgeçemeyen kadınların tercihi Adidas Terrex Ax4 Gtx yürüyüş ayakkabısı.

Yaz aylarında keyifle kullanabileceğiniz hafif ve havadar bir yürüyüş ayakkabısı.

Sportif, rahat, şık ve de çok fonksiyonlu.

Fiyatı 3412 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. İlkbahar, yaz ve sonbahar yürüyüş gezileri için mükemmel bir seçim olan Columbia Crestwood yürüyüş ayakkabısı.

4. İlkbahar, yaz ve sonbahar yürüyüş gezileri için mükemmel bir seçim olan Columbia Crestwood yürüyüş ayakkabısı.

Bu kadın yürüyüş ayakkabısı rahat ve nefes alabilen file dokuma yapısı ile birlikte süet deri üst kısma sahiptir.

Farklı renkleri de var. Hem şık hem rahat bir model.

Fiyatı 1898 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. İdeal yürüyüş ayakkabısını arayan erkeklerin tercihi Skechers Go Walk yürüyüş ayakkabısı.

5. İdeal yürüyüş ayakkabısını arayan erkeklerin tercihi Skechers Go Walk yürüyüş ayakkabısı.

Skechers Go walk Max ile yürürken hem konforunuzu hem tarzınızı yükseltin.

40-45 arası numarası mevcut.

Fiyatı 1879 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok iyi ve çok rahat, bedeninize göre alın ayağıma tam oturdu.'

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6. Doğayı yürüyüş ayakkabıları ile keşfetmek isteyen erkeklerin tercihi Nortiv8 yürüyüş ayakkabısı.

6. Doğayı yürüyüş ayakkabıları ile keşfetmek isteyen erkeklerin tercihi Nortiv8 yürüyüş ayakkabısı.

Bu ayakkabı yaklaşık 357 gr ağırlığında. Eğer aradığınız hafif bir yürüyüş ayakkabısı ise doğru yerdesiniz.

Fiyatı da sadece 899 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hafif ve sağlam su geçirmiyor. Test edildi. Teşekkürler Amazon.'

Amazon

7. Erkek ayakkabıları arasında en çok satan model olan Columbia Redmond III su geçirmez yürüyüş ayakkabısı.

7. Erkek ayakkabıları arasında en çok satan model olan Columbia Redmond III su geçirmez yürüyüş ayakkabısı.

Olağanüstü konfor ve mükemmel zemin tutuşu arıyorsanız, Columbia marka bu yürüyüş ayakkabıları tam size göre. 

Fiyatı 2569 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ayakkabı çok kaliteli ve kullandığınız numaranın bir numara büyüğünü almanızı tavsiye ederim.'

Amazon

8. Yaz aylarında giymek için ideal modellerden Skechers Go Walk Max - Clinched yürüyüş ayakkabısı.

8. Yaz aylarında giymek için ideal modellerden Skechers Go Walk Max - Clinched yürüyüş ayakkabısı.

Yürüyüş ayakkabılarının rahatlığı konusunda kendini kanıtlamış bir marka Skechers. Bu model yaz ayları için ideal bir seçim olacaktır.

Fiyatı 1499 TL.

39-45 arası numarası mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün paketlemesi de kendisi de çok güzel.'

Amazon

9. Siyah renk yürüyüş ayakkabısı arayan kadınların tercihi Skechers'ın bu modeli.

9. Siyah renk yürüyüş ayakkabısı arayan kadınların tercihi Skechers'ın bu modeli.

Rahat, sade ve şık bir model.

Fiyatı 2149 TL.

36-40 arası numarası mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Eşim çok beğendi. 2 gündür giyiyor. Çok rahat olduğunu söyledi. Yarım numara büyük aldık, tam oldu.'

Amazon

10. Tarz görünümünün yanı sıra su geçirmeyen özelliği ile çok sevilen Adidas Terrex Eastrail 2 yürüyüş ayakkabısı.

10. Tarz görünümünün yanı sıra su geçirmeyen özelliği ile çok sevilen Adidas Terrex Eastrail 2 yürüyüş ayakkabısı.

Hafif, rahat ve tarz...

Fiyatı 3198 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ayakkabıyı kullandıkça daha çok sevdim. Su geçirmiyor sıcak tutuyor. Ağır botlar yerine daha hafif ayakkabıları tercih edenler için alternatif olabilir. Ayağınız taraklıysa yarım numara büyük alın.'

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11. Adidas'ın aynı modelinin kadınlar için olan versiyonu da çok seviliyor.

11. Adidas'ın aynı modelinin kadınlar için olan versiyonu da çok seviliyor.

Hafif ve dayanıklı bir yürüyüş ayakkabısı aynı zamanda çok da şık.

36-43 arası numarası mevcut.

Fiyatı 2026 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Uygun fiyata Columbia almak isteyen erkeklerin tercih ettiği yürüyüş ayakkabısı modeli.

12. Uygun fiyata Columbia almak isteyen erkeklerin tercih ettiği yürüyüş ayakkabısı modeli.

Bu erkek yürüyüş ayakkabısı, dağlarda, şehirde veya suda nerede olursa olsun, maceranın peşini bırakmayan tüm açık hava meraklıları için harika bir seçim olacaktır.

Fiyatı 1721 TL'den başlıyor ve numaraya göre değişiklik gösteriyor.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün tam bedenini alın derim ayaklarım taraklı olmasına rağmen beden rehberindeki ölçülere bakarak alım yapabilirsiniz. Kargo müthiş hızlı Los angeles Balıkesir arası 12 günde geldi.'

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13. Uygun fiyatlı bir yürüyüş ayakkabısı arayan beylerin tercihi Kinetix Vince yürüyüş ayakkabısı.

13. Uygun fiyatlı bir yürüyüş ayakkabısı arayan beylerin tercihi Kinetix Vince yürüyüş ayakkabısı.

Kinetix marka sneakerlar, tüm sezonlara ayak uyduracak şekilde tasarlanmıştır. Günlük kullanımınızda rahat etmenize yardımcı olur ve bütçenizi sarsmaz.

Fiyatı sadece 384 TL.

Almak isteyenler için burada.

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