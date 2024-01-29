Sabahları Hazırlanırken Artık Saatler Harcamak İstemiyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!
Sabahları Hazırlanırken Artık Saatler Harcamak İstemiyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!
Sabahları evden çıkmanız saatlerinizi mi alıyor? Merak etmeyin artık her şeyin bir kolayı var, hazırlanmanın bile. Önerilerimize göz attıktan sonra, ne kadar hızlı hazırlanabileceğinize siz bile inanamayacaksınız.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Eyeliner çekerken, sil baştan sürmeye ve mükemmel görüntüyü elde edene kadar dakikalar harcamaya son!
2. Sabah alarmını 5 dakika daha uyku için kapatma alışkanlığı olanları mecburen ayağa kaldırarak kendini kovalatan tekerlekli bir alarm.
3. Soğuk kahve severlere büyük zaman kazandıracak olan bir soğuk demleme kahve makinesi.
4. Sabah saçınızı şekle sokmanın en hızlı yolu onu geceden hazır etmek...
5. Sabah telaşesinde ceketim nerede, arabanın anahtarı nerede diye aramak yerine hepsini kapının yanındaki şık askıya geceden asın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yine de anahtarınızı asmayı unutursanız, bulmanızı kolaylaştıracak eşya bulucu Apple AirTag.
7. Yeni banyo yapsanız bile saçlarınızda oluşan kötü kokuyu önlemenin en pratik yolu saç parfümleri.
8. Tekrar yıkanacak kadar kirli olmayan giysilerinizi yeni yıkanmış gibi ferahlatan, hatta ütüye bile gerek duymadan tekrar giyebilmenizi sağlayan Yumoş Jet Fresh giysi spreyi.
9. Tek başına takılarınızı takmak için dakikalarca çabalamaya son!
10. Sabah düğüm olan bağcıkları açmak ve tekrar bağlamak için vakit harcamaya son.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Smoothienizi hazırlamak için evde vakit harcamaya son veren şarj edilebilir taşınabilir blender.
12. Yapışan saçlarınızı kabartmak ve daha temiz bir görüntüye hızlıca ulaştırmanın yolu kuru şampuan!
13. Sabahları duş alamadan kendine gelemeyen ama duş alırken de çok zaman kaybedenler için ideal bir banyo saati.
14. Banyodan sonra saçlarınızı hızlıca şekillendirebileceğiniz Revlon One-Step saç kurutucu ve volumizer.
15. Tam evden çıkarken leke olan gömleğinizi anında temizleyecek bir leke çıkarıcı kalem.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın