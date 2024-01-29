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Sabahları Hazırlanırken Artık Saatler Harcamak İstemiyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!

etiket Sabahları Hazırlanırken Artık Saatler Harcamak İstemiyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 12:09

Sabahları evden çıkmanız saatlerinizi mi alıyor? Merak etmeyin artık her şeyin bir kolayı var, hazırlanmanın bile. Önerilerimize göz attıktan sonra, ne kadar hızlı hazırlanabileceğinize siz bile inanamayacaksınız.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Eyeliner çekerken, sil baştan sürmeye ve mükemmel görüntüyü elde edene kadar dakikalar harcamaya son!

1. Eyeliner çekerken, sil baştan sürmeye ve mükemmel görüntüyü elde edene kadar dakikalar harcamaya son!

Bu mükemmel aparatlar ile istediğiniz eyeliner'ı tek seferde en mükemmel haliyle çekebilirsiniz.

Hem mükemmel gözükeceksiniz hem de bunu 1 dakikadan daha kısa sürede yapacaksınız.

Harika değil mi?

Almak isteyenler için burada.

'Şimdiye kadarki en iyi göz makyajımı yaptım.'

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2. Sabah alarmını 5 dakika daha uyku için kapatma alışkanlığı olanları mecburen ayağa kaldırarak kendini kovalatan tekerlekli bir alarm.

Zor uyananlar için harika bir icat. Artık elinizi uzatıp 5 dakika daha uyumak için alarmı kapatmaya son. Çünkü siz de biliyorsunuz ki o 5 dakika hep aşılıyor hatta bu yüzden çoğu zaman işe geç kalınıyor.

Fiyatı 1318 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bunu genç yeğenime şaka hediyesi olarak ve uyanmakta zorlandığı için aldım. Benden nefret ediyor çünkü onu kapatmak için yataktan kalkmak zorunda kalıyor ve nihayet susturduğunda da artık yatağa geri dönmüyor. Ailesi de bu hediye için bana teşekkür ediyor çünkü yeğenimi yataktan kalkmaya ve zamanında hazır olmaya zorluyor.'

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3. Soğuk kahve severlere büyük zaman kazandıracak olan bir soğuk demleme kahve makinesi.

3. Soğuk kahve severlere büyük zaman kazandıracak olan bir soğuk demleme kahve makinesi.

Bu soğuk demleme kahve makinesinden yoğun sabahlarda size zaman kazandıracak.

Eskisi gibi sıcak kahvenin soğumasını ve ideal kıvama gelmesini beklemek zorunda kalmayacaksınız.

Fiyatı 1.199 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Sabah saçınızı şekle sokmanın en hızlı yolu onu geceden hazır etmek...

4. Sabah saçınızı şekle sokmanın en hızlı yolu onu geceden hazır etmek...

Geceden saçınıza takın sabah 1 dakikada kuaförden çıkmış gibi saçlarınız hazır olsun.

Bundan daha güzel ne olabilir ki...

Fiyatı 456 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Sabah telaşesinde ceketim nerede, arabanın anahtarı nerede diye aramak yerine hepsini kapının yanındaki şık askıya geceden asın.

5. Sabah telaşesinde ceketim nerede, arabanın anahtarı nerede diye aramak yerine hepsini kapının yanındaki şık askıya geceden asın.

Her şeyi geceden askıya asın ve sabah arama derdine son verin.

Hem şık bir aksesuar hem hayatınızı kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir detay.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Yine de anahtarınızı asmayı unutursanız, bulmanızı kolaylaştıracak eşya bulucu Apple AirTag.

6. Yine de anahtarınızı asmayı unutursanız, bulmanızı kolaylaştıracak eşya bulucu Apple AirTag.

İster anahtarınıza ister evcil hayvanınızın tasmasına takın.

Böylece sabah kim bilir nereye saklandı diye sevgili kedinizi aramak zorunda kalmazsınız.

Fiyatı 1.125 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Yeni banyo yapsanız bile saçlarınızda oluşan kötü kokuyu önlemenin en pratik yolu saç parfümleri.

7. Yeni banyo yapsanız bile saçlarınızda oluşan kötü kokuyu önlemenin en pratik yolu saç parfümleri.

Sabahları fresh bir şekilde güne başlamak isteyenler için.

Sabah çıkarken bir fıs, ya da çantanıza atın ihtiyaç duyduğunuzda kullanın.

Minik ve pratik.

Fiyatı 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Tekrar yıkanacak kadar kirli olmayan giysilerinizi yeni yıkanmış gibi ferahlatan, hatta ütüye bile gerek duymadan tekrar giyebilmenizi sağlayan Yumoş Jet Fresh giysi spreyi.

8. Tekrar yıkanacak kadar kirli olmayan giysilerinizi yeni yıkanmış gibi ferahlatan, hatta ütüye bile gerek duymadan tekrar giyebilmenizi sağlayan Yumoş Jet Fresh giysi spreyi.

Giysileriniz yeni yıkanmış gibi tertemiz...Dakikalar içinde uygulanarak giysilerinizi hızlıca tekrar giyilmeye hazırlayan harika bir ürün.

Fiyatı 52 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Tek başına takılarınızı takmak için dakikalarca çabalamaya son!

9. Tek başına takılarınızı takmak için dakikalarca çabalamaya son!

Bilekliğinizi takmak hiç bu kadar hızlı ve bu kadar kolay olmamıştı.

Etrafta 'şunu takar mısın?' diyeceğiniz kimse olmasa da siz size yetersiniz.

Fiyatı 257 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Sabah düğüm olan bağcıkları açmak ve tekrar bağlamak için vakit harcamaya son.

10. Sabah düğüm olan bağcıkları açmak ve tekrar bağlamak için vakit harcamaya son.

Özellikle çocukları olanlar için büyük zaman kazandıracak bir icat.

Her spor ayakkabıya bir tane lazım.

Farklı farklı renkleri de var.

Fiyatı 115 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Smoothienizi hazırlamak için evde vakit harcamaya son veren şarj edilebilir taşınabilir blender.

11. Smoothienizi hazırlamak için evde vakit harcamaya son veren şarj edilebilir taşınabilir blender.

Şarj edilebilir meyve sıkacağı küçük boyutludur, yaklaşık 400 g ağırlığındadır, yer kaplamaz ve taşıması kolaydır. İster içeride ister dışarıda, her zaman, her yerde içeceğinizi hazırlamanız için ideal.

Fiyatı 565 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Yapışan saçlarınızı kabartmak ve daha temiz bir görüntüye hızlıca ulaştırmanın yolu kuru şampuan!

12. Yapışan saçlarınızı kabartmak ve daha temiz bir görüntüye hızlıca ulaştırmanın yolu kuru şampuan!

Günlük yaşam yoğunluğu arasında pratik kullanım avantajı sunan mis kokulu bir kuru şampuan.Fiyatı 49 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Sabahları duş alamadan kendine gelemeyen ama duş alırken de çok zaman kaybedenler için ideal bir banyo saati.

13. Sabahları duş alamadan kendine gelemeyen ama duş alırken de çok zaman kaybedenler için ideal bir banyo saati.

Siz kendinizi kaptırsanız da saatiniz sizi uyaracak ve 5 dakikadan fazla vakit harcamadan sabah duşunuzu bitirebileceksiniz.

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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14. Banyodan sonra saçlarınızı hızlıca şekillendirebileceğiniz Revlon One-Step saç kurutucu ve volumizer.

14. Banyodan sonra saçlarınızı hızlıca şekillendirebileceğiniz Revlon One-Step saç kurutucu ve volumizer.

Kurutma makinesinin performansını ve klasik bir şekillendiriciye göre daha fazla hacim sunan 2'si 1 arada şekillendirme aracı.

Hem kurusun hem de volume'unu kaybetmeden şekillensin.Fiyatı 2399 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Tam evden çıkarken leke olan gömleğinizi anında temizleyecek bir leke çıkarıcı kalem.

15. Tam evden çıkarken leke olan gömleğinizi anında temizleyecek bir leke çıkarıcı kalem.

Aceleniz olduğunda ya da seyahatteyken kullanabileceğiniz harika bir ürün.

Çantanızdan ayırmak istemeyeceklerinizden.

Fiyatı 165 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kalem harika çalışıyor ve lekeler anında kayboluyor. Bu nedenle seyahat için idealdir.'

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