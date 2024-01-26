Teknoloji Tutkunu Sevgilinin Bağımlısı Olacağı Sevgililer Günü Hediye Önerileri
Teknoloji Tutkunu Sevgilinin Bağımlısı Olacağı Sevgililer Günü Hediye Önerileri
14 Şubat yaklaşıyor. Sevgilinize hala ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz, ve sevgiliniz tam bir teknoloji canavarı ise çok şanslısınız. Size önereceğimiz ürünlerden biri mutlaka sevgiliniz için doğru seçim olacaktır. Akıllı bilekliklerden, robot süpürgeye... Listemizde herkese göre bir şey var. Siz siz olun, teknolojik hediye önerilerimize bakmadan ne alacağınıza karar vermeyin.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Stiliyle olsun ses kalitesiyle olsun sevgilinizin bayılacağı Acefast T6 bluetooth kulaklık.
2. Sevgilinize çok yakışacak klasik görünümlü bir akıllı saat.
3. Xiaomi Smart Band 7 ile sağlık verilerini takip etmesini sağlayabilirsiniz.
4. Mutfakta leziz yemekler yapan şeflerin bayılacağı teknolojik bir evye.
5. Sevgilinizin uzun süredir hayalini kurduğu Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Daha uygun fiyatlı bir VR gözlük arayanlar için de seçenekler var.
7. Müziksiz yapamayan sevgiliniz için her yere yanında götürebileceği ışıklı bluetooth hoparlör.
8. Oyun tutkunu sevgiliniz için ister evde ister dışarıda oynayabileceği Nintendo Switch oyun konsolu.
9. Yüz yogasını yapmaya üşenen sevgiliniz için daha kısa sürede daha hızlı sonuçlarını alabileceği harika bir masaj ürünü: Foreo Bear
10. Sevgilinizin yaratıcı sanat çalışmaları için ideal bir dijital çizim tableti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Kahve tiryakileri için en güzel hediye yeni bir kahve makinesi...
12. Evi temizlerken çok yorulan sevdiğinizin işlerini kolaylaştıracak bir robot süpürge.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın