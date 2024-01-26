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Hediye , Elektronik
Teknoloji Tutkunu Sevgilinin Bağımlısı Olacağı Sevgililer Günü Hediye Önerileri

etiket Teknoloji Tutkunu Sevgilinin Bağımlısı Olacağı Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 11:41

14 Şubat yaklaşıyor. Sevgilinize hala ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz, ve sevgiliniz tam bir teknoloji canavarı ise çok şanslısınız. Size önereceğimiz ürünlerden biri mutlaka sevgiliniz için doğru seçim olacaktır. Akıllı bilekliklerden, robot süpürgeye... Listemizde herkese göre bir şey var. Siz siz olun, teknolojik hediye önerilerimize bakmadan ne alacağınıza karar vermeyin.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Stiliyle olsun ses kalitesiyle olsun sevgilinizin bayılacağı Acefast T6 bluetooth kulaklık.

1. Stiliyle olsun ses kalitesiyle olsun sevgilinizin bayılacağı Acefast T6 bluetooth kulaklık.

Görüşmelerinizi yaparken sesleri net duyacağınız, müzik dinlerken keyfine doyasıya varacağınız, çıkarıp masaya koyduğunuzda etraftakileri hayran bırakacağınız bir kulaklık.

Tam da sevgilinize göre!

Fiyatı da şu anda indirimde 773 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün her detayı mükemmel abartmıyorum rengine bayıldım aklım diğer renklerde kalsa da.'

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2. Sevgilinize çok yakışacak klasik görünümlü bir akıllı saat.

2. Sevgilinize çok yakışacak klasik görünümlü bir akıllı saat.

Sporda olun ya da ofiste fark etmez. Bu akıllı saat ile aramaları hızlı bir şekilde cevaplayabilir / reddedebilir, kişileri senkronize edebilir, arama günlüklerini görüntüleyebilir ve uygulamalardan bildirimleri alabilirsiniz.

Fiyatı 1833 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tahminimden daha güzel geldi.'

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3. Xiaomi Smart Band 7 ile sağlık verilerini takip etmesini sağlayabilirsiniz.

3. Xiaomi Smart Band 7 ile sağlık verilerini takip etmesini sağlayabilirsiniz.

Bütçesi kısıtlı olanlar için harika bir seçenek.

Spor yaparken, uyurken sağlık verilerini izleyebilmesini sağlayarak onu düşündüğünüzü gösterebilirsiniz.

Fiyatı 899 TL.

Almak isteyenler için burada.

9 aydır kullanıyorum ve herhangi bir arıza, donma, deforme olma vs. yok.

Şarjın manyetik bir şekilde olmasının şöyle bir avantajı var; eski modellerinde bilekliği şarj etmek için kordonundan çıkarmanız gerekiyordu ve bunu her şarj edişimizde yapmak, az da olsa kordonun yapısını bozuyordu ve kopma yırtılma gibi sorunlarla karşılaşabiliyordunuz. Mi band 7 de ise çıkarmanıza gerek yok. Aldığım günden beri hiç çıkarmadım.

Tasarruf modunda kullanırsanız, şarjı ortalama 10-11 gün kadar yetebiliyor. Şarjı bitince de 2 saat gibi kısa bir sürede fulleyebiliyorsunuz.

Diğer modellerine göre bir tık daha büyük ekran boyutu ve daha canlı renkler. Yeni eklenmiş ufak özellikler. Benim en çok işime yarayan özellikle zamanlayıcı, nefes egzersizi ve ekran fener ışığı oldu. Karanlıkta ortalığı güzel aydınlatıyor.

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4. Mutfakta leziz yemekler yapan şeflerin bayılacağı teknolojik bir evye.

4. Mutfakta leziz yemekler yapan şeflerin bayılacağı teknolojik bir evye.

Evyeden hediye mi olur demeyin. Bundan olur.

Eğer sevgiliniz mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsa buna kesinlikle bayılacaktır.

Fiyatı 10.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Sevgilinizin uzun süredir hayalini kurduğu Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğü.

5. Sevgilinizin uzun süredir hayalini kurduğu Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğü.

Alanında en iyisi. Bütçesi uygun olanlar için en iyi hediyelerden biri.

Fiyatı 18.499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum ilgi alakasından dolayı. Ürün belirtildiği günden önce elime ulaştı üründen çok memnunum. Çok kaliteli, ikinci bir ürün daha tekrardan sipariş edeceğim.'

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6. Daha uygun fiyatlı bir VR gözlük arayanlar için de seçenekler var.

6. Daha uygun fiyatlı bir VR gözlük arayanlar için de seçenekler var.

VR kulaklık, devasa lüks tiyatro IMAX keyfini çıkarmanızı sağlar, 120 dereceye kadar FOV panorama deneyimi sağlar, 3D videolar oynatılabilir.

Bütçesi kısıtlı olanlar için güzel bir seçenek. 

Fiyatı 833 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Müziksiz yapamayan sevgiliniz için her yere yanında götürebileceği ışıklı bluetooth hoparlör.

7. Müziksiz yapamayan sevgiliniz için her yere yanında götürebileceği ışıklı bluetooth hoparlör.

Boyutları ufak ama işlevi büyük bir hoparlör. Müziksiz yapamayanlar için harika bir hediye.

Üstelik su geçirmez.Fiyatı 566 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bataryası çok uzun süre dayanıyor ışıklı olması güzel irı ambiyans katıyor gayet başarılı tavsiye edilir.'

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8. Oyun tutkunu sevgiliniz için ister evde ister dışarıda oynayabileceği Nintendo Switch oyun konsolu.

8. Oyun tutkunu sevgiliniz için ister evde ister dışarıda oynayabileceği Nintendo Switch oyun konsolu.

Evde, metroda, seyahatte her yerde yanınızda.

Evdeyken de dev ekranda...

Siz nerede Nintendo Switch orada. Evde değilken oyun konsolunu özleyenler için harika bir hediye.

Fiyatı 13.959 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Yüz yogasını yapmaya üşenen sevgiliniz için daha kısa sürede daha hızlı sonuçlarını alabileceği harika bir masaj ürünü: Foreo Bear

9. Yüz yogasını yapmaya üşenen sevgiliniz için daha kısa sürede daha hızlı sonuçlarını alabileceği harika bir masaj ürünü: Foreo Bear

Düzenli kullanımda farkını hemen belli eden mucize ürün. 

Yüzünüz daha canlı, daha parlak ve sıkı olacak. Hatlarınız belirginleşecek...

Not: İmplantı olanların kullanması uygun değil.

Fiyatı 14.499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Sevgilinizin yaratıcı sanat çalışmaları için ideal bir dijital çizim tableti.

10. Sevgilinizin yaratıcı sanat çalışmaları için ideal bir dijital çizim tableti.

10 x 6 inç büyüklüğündeki büyük aktif yüzey alanı sınırlardan ziyade yaratıcılığınıza odaklanmanızı sağlar. 

Fiyatı 803 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok şüphelerim vardı. Yersiz çıktı. Kaliteli ürün güzel teslimat.'

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11. Kahve tiryakileri için en güzel hediye yeni bir kahve makinesi...

11. Kahve tiryakileri için en güzel hediye yeni bir kahve makinesi...

De'Longhi marka kahve makinesi ile sevgilinizin evinden mis gibi kahve kokuları hiç eksik olmayacak.

Sevgilinizin elinden içeceğiniz latte ve cappuccinoların tadına doyamayacaksınız.

Fiyatı 4.797 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Evi temizlerken çok yorulan sevdiğinizin işlerini kolaylaştıracak bir robot süpürge.

12. Evi temizlerken çok yorulan sevdiğinizin işlerini kolaylaştıracak bir robot süpürge.

Üstelik evcil hayvan dostu bir robot süpürge.

Toz torbası, alerjileri önlemek için tamamen kapalıdır. Temizlikten sonra içindekileri otomatik boşaltır.

Fiyatı 12.499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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