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Bu Sevgililer Gününde Unutulmaz Olun! Yanında Zamanın Durmasını Dilediğiniz Sevgilinizin Bayılacağı Hediyeler

etiket Bu Sevgililer Gününde Unutulmaz Olun! Yanında Zamanın Durmasını Dilediğiniz Sevgilinizin Bayılacağı Hediyeler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 09:01

14 Şubat yaklaşıyor. Sevgilime ne alsam onu mutlu ederim diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Şık ve kaliteli bir saat her zaman nokta atış bir hediyedir. Çok pahalı nasıl alayım diye düşünmeyin çünkü şu anda Saat ve Saat satıcılı ürünlerde net %35 indirim fırsatı var. Siz de bu fırsatı kaçırmadan sevdiğinize en güzel hediyeyi alabilmek için hemen içeriğimize bir göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kadranı ile dikkatleri anında üzerine çeken deri kordonlu Fossil erkek kol saati.

1. Kadranı ile dikkatleri anında üzerine çeken deri kordonlu Fossil erkek kol saati.

Bu ihtişamlı saat şu anda tam %35 indirimde.

İndirimli fiyatı 5409 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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2. Silikon kayışlı spor şık bir saat arayanlara önerimiz Diesel kol saati.

2. Silikon kayışlı spor şık bir saat arayanlara önerimiz Diesel kol saati.

Gayet cool bir model.

Siyah ve gold seven cool kadınlar için harika bir hediye olacaktır.

%35 indirimdeki Diesel marka saati şu anda 2176 TL'ye alabilirsiniz.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Gayet şık ve güzel.'

Hepsiburada

3. Spor giyimden ve kırmızı renkten hoşlanan beyler için önerimiz Tommy Hilfiger kol saati.

3. Spor giyimden ve kırmızı renkten hoşlanan beyler için önerimiz Tommy Hilfiger kol saati.

Tommy marka kırmızı kol saati %35 indirimde ve fiyatı şu anda 2737 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Ürünü arkadaşıma hediye aldım gayet güzel ve şık.'

Hepsiburada

4. Klasik saatlerden hoşlanan tarz kadınların çok beğeneceği Esprit kadın kol saati.

4. Klasik saatlerden hoşlanan tarz kadınların çok beğeneceği Esprit kadın kol saati.

Yeşil kadranı ile klasik modele ayrı bir hava katan, tarz bir saat.

Esprit marka kol saati şu anda sepette indirimi ile1864 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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5. İnce bileklere çok yakışacak olan Emporio Armani kadın kol saati.

5. İnce bileklere çok yakışacak olan Emporio Armani kadın kol saati.

İnce bilekler için ideal olan zarif ve ince tasarıma sahip bir saat.

Yeşil ve goldun uyumu da harika.

Bu zarif saat sepette ek indirimi ile 4184 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Ürünü mağazada daha önce görmüştüm tam beklediğim gibi ve çok özenli paketlenmiş olarak garanti belgesi ile kısa sürede elime ulaştı.'

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6. Lacivert seven beyler için Armani Exchange erkek kol saati.

6. Lacivert seven beyler için Armani Exchange erkek kol saati.

Kordonu yumuşak, kalitesi ile kendini belli eden bir model.

Görseldeki saat şu anda sepette indirimi ile 3003 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Kaliteli ve şık duran bir saat tavsiye ederim.'

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7. Spor giyimden hoşlanan erkeklere çok yakışacak Guess erkek kol saati.

7. Spor giyimden hoşlanan erkeklere çok yakışacak Guess erkek kol saati.

Guess marka saat, çoğu erkeğin beğeneceği bir model. %35 indirimde olması da cabası.

Guess marka şık saatin fiyatı indirimde 3194 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Aşırı kaliteli ve güzel.'

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8. Saatinin yanına bileklik takmayı seven erkekler için çok şık bir model.

8. Saatinin yanına bileklik takmayı seven erkekler için çok şık bir model.

Siyah be goldun uyumu ile ortaya çok kaliteli ve tarz bir bileklik çıkmış.

Bu şık bileklik sepette indirimi ile sadece 432 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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9. Esprit marka zarif bir kol saati...

9. Esprit marka zarif bir kol saati...

Hem zarif hem zamansız bir model.

Modası geçmez... Şıklığı ile her zaman sevgilinize eşlik eder.

Bu zarif kol saati sepette indirimi ile sadece 1357 TL.

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10. Siyahın asaletinden nasibini fazlasıyla almış Armani Exchange erkek kol saati.

10. Siyahın asaletinden nasibini fazlasıyla almış Armani Exchange erkek kol saati.

Sadelikten ve siyahtan hoşlanan erkekler için harika bir hediye olacaktır.

Bu şık ve asil saat şu anda sepette indirimde 3006 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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11. Gold ve siyahın müthiş uyumunu yansıtan Guess marka kadın kol saati.

11. Gold ve siyahın müthiş uyumunu yansıtan Guess marka kadın kol saati.

Gold ve siyah seven sevdiğiniz için güzel bir hediye olabilir.

Sade ama aynı zamanda gösterişli bir model.

Guess marka saat sepette indirimi ile şu anda 1924 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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12. Kalp detaylı gold renk bu şık bileklik ona aşkınızı gösterin.

12. Kalp detaylı gold renk bu şık bileklik ona aşkınızı gösterin.

Hem şık hem de aşk dolu bir bileklik.

Üstelik bu şık bileklik şu anda sepette indirimi ile sadece 396 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Saat ve Saat firmasının özel fiyatlarla kısa süreliğine satışa duyduğu ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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