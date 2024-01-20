2024 Yılının Yeni Moda Trendi Alev Alev🔥 Mob Wife Estetiği Nedir?

2023 yılındaki 'Clean Girl' estetiğini rafa kaldırıyor ve 180 derecelik ani bir dönüşle bu sene sahalara 'Mob Wife' estetiği ile dönüyoruz. Peki nedir bu ortalığı kasıp kavuran trend? Mob wife trendini yakalamak için nasıl parçalar seçmeliyiz? Hepsini tek tek anlatıyoruz.

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