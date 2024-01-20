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2024 Yılının Yeni Moda Trendi Alev Alev🔥 Mob Wife Estetiği Nedir?

etiket 2024 Yılının Yeni Moda Trendi Alev Alev🔥 Mob Wife Estetiği Nedir?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 16:21

2023 yılındaki 'Clean Girl' estetiğini rafa kaldırıyor ve 180 derecelik ani bir dönüşle bu sene sahalara 'Mob Wife' estetiği ile dönüyoruz. Peki nedir bu ortalığı kasıp kavuran trend? Mob wife trendini yakalamak için nasıl parçalar seçmeliyiz? Hepsini tek tek anlatıyoruz.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 18 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Sofia Richie ve Kendall Jenner gibi isimlerin kullandığı nötr tırnaklar, minimalist makyaj ve gösterişli saçların ilgi odağı olması sayesinde "sessiz lüks" geçen senenin modası olabilir evet ama bu kış kesinlikle bir "mob wife' kışı olacak orası kesin.

Sofia Richie ve Kendall Jenner gibi isimlerin kullandığı nötr tırnaklar, minimalist makyaj ve gösterişli saçların ilgi odağı olması sayesinde "sessiz lüks" geçen senenin modası olabilir evet ama bu kış kesinlikle bir "mob wife' kışı olacak orası kesin.

Neden mi? Şöyle söyleyelim, #mobwifewinter hashtag'i şu anda TikTok'ta 9,8 milyon izlenme sayısına ulaştı ve bu aslında bu trendin ne kadar hızlı bir yükselişte olduğunu da gösteriyor.

Peki nedir bu mob wife estetiği trendi?

Aslında kelime anlamı ile çevirirsek her şey ortaya çıkıyor. Mafya üyesinin karısı... Evet bir mafya üyesi ile evli olsanız tarzınız nasıl olurdu bir düşünün.

Büyük güneş gözlükleri, iddialı kıyafetler...Bu trendde de suni vintage kürkler, kabarık saçlar, dudak kalemi çekilmiş dudaklar, kırmızı tırnaklar var...

Ama en önemlisi sizin tavrınız!

Bu trend kendine güven, başkalarının ne düşündüğünü önemsemeyen, her zaman meşguliyeti olan havalı kadınların trendi.

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TikTok’ta bu kadar popüler olan trendi yakalamak isteyenler için biz de bir şeyler derledik elbette.

TikTok’ta bu kadar popüler olan trendi yakalamak isteyenler için biz de bir şeyler derledik elbette.

Vintage kürkler trendin en gözde parçalarından...

Elbette suni kürk.

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Bu tarz bir kürk de mob wife estetiği için doğru bir seçim olacaktır.

Bu tarz bir kürk de mob wife estetiği için doğru bir seçim olacaktır.

İlk adım anlayacağınız üzere, sizi bir mafya üyesinin eşiymiş gibi gösterecek havalı gösterişli bir kürk.

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Büyük, gizemli gözlükler de kombini tamamlamak için güzel bir aksesuar olacaktır.

Büyük, gizemli gözlükler de kombini tamamlamak için güzel bir aksesuar olacaktır.

Minimal gözlüklerden ziyade daha büyük, gösterişli, vintage modeller mob wife estetiği için uygun olacaktır.

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Mob wife estetiğinin olmazsa olmazı tırnaklardan biri kırmızı bordo tırnaklar.

Mob wife estetiğinin olmazsa olmazı tırnaklardan biri kırmızı bordo tırnaklar.

Çok parlak kırmızılar yerine, daha oturaklı bordo tonları tercih edebilirsiniz.

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Aynı şekilde french manikür de bu akıma uygun...

Aynı şekilde french manikür de bu akıma uygun...

Küt kesilmiş french manikürlü tırnaklar için, evde kolay uygulama yapabileceğiniz bu tarz ürünlerden de faydalanabilirsiniz.

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Ve elbette kırmızı ruj...

Ve elbette kırmızı ruj...

Koyu kırmızı rujlar doğru seçim olacaktır.

Kahve bej tonları da dudak kalemi ile birlikte kullanabilirsiniz.

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Dudak kalemleri de mob wife estetiği ile birlikte hayatımıza geri dönüyor.

Dudak kalemleri de mob wife estetiği ile birlikte hayatımıza geri dönüyor.

Üstelik öyle belli belirsiz değil, gayet belirgin şekilde çekilmiş dudak kalemlerinden bahsediyoruz...

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Ve marka çantalar...

Ve marka çantalar...

Marka çantalar mob wife estetiği için önemli aksesuarlardan biri.

Eee ne de olsa siz bir mafya üyesinin eşisiniz. Marka çanta kullanmamanız tuhaf olurdu öyle değil mi?

Marka kullanmamayı da tercih edebilirsiniz elbette.

Uzak durmanız gereken bir şey varsa o da imitasyonlar... Bir mafya üyesinin karısı asla imitasyon çanta kullanmaz.

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Yılan ve çita deseni de mob wife estetiği ile birlikte hayatımıza girecek.

Yılan ve çita deseni de mob wife estetiği ile birlikte hayatımıza girecek.

Pantolon, etek, ceket...

Yılan desen ve çita deseni bolca göreceğiz.

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Sadece kıyafetlerde değil bu desenleri aksesuarlarda da göreceğiz.

Sadece kıyafetlerde değil bu desenleri aksesuarlarda da göreceğiz.

Eğer çita desenini ya da yılan desenini kıyafet olarak kullanamam diyorsanız, çantanızda kullanabilirsiniz.

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2023 yılında çokça kullandığımız oversize pantolonlara da elveda demenin vakti geldi.

2023 yılında çokça kullandığımız oversize pantolonlara da elveda demenin vakti geldi.

2024 yılında oversize pantolonlar yerini boru paça pantolonlara bırakacak.

Ne dersiniz, bu akım size göre mi? Yorumlarda buluşalım.

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