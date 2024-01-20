2024 Yılının Yeni Moda Trendi Alev Alev🔥 Mob Wife Estetiği Nedir?
2024 Yılının Yeni Moda Trendi Alev Alev🔥 Mob Wife Estetiği Nedir?
2023 yılındaki 'Clean Girl' estetiğini rafa kaldırıyor ve 180 derecelik ani bir dönüşle bu sene sahalara 'Mob Wife' estetiği ile dönüyoruz. Peki nedir bu ortalığı kasıp kavuran trend? Mob wife trendini yakalamak için nasıl parçalar seçmeliyiz? Hepsini tek tek anlatıyoruz.
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Sofia Richie ve Kendall Jenner gibi isimlerin kullandığı nötr tırnaklar, minimalist makyaj ve gösterişli saçların ilgi odağı olması sayesinde "sessiz lüks" geçen senenin modası olabilir evet ama bu kış kesinlikle bir "mob wife' kışı olacak orası kesin.
Peki nedir bu mob wife estetiği trendi?
TikTok’ta bu kadar popüler olan trendi yakalamak isteyenler için biz de bir şeyler derledik elbette.
Bu tarz bir kürk de mob wife estetiği için doğru bir seçim olacaktır.
Büyük, gizemli gözlükler de kombini tamamlamak için güzel bir aksesuar olacaktır.
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Mob wife estetiğinin olmazsa olmazı tırnaklardan biri kırmızı bordo tırnaklar.
Aynı şekilde french manikür de bu akıma uygun...
Ve elbette kırmızı ruj...
Dudak kalemleri de mob wife estetiği ile birlikte hayatımıza geri dönüyor.
Ve marka çantalar...
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Yılan ve çita deseni de mob wife estetiği ile birlikte hayatımıza girecek.
Sadece kıyafetlerde değil bu desenleri aksesuarlarda da göreceğiz.
2023 yılında çokça kullandığımız oversize pantolonlara da elveda demenin vakti geldi.
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