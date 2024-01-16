Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
“Ben Çorap Kadınıyım” Diyenler İçin Renk Renk Desen Desen Çorap Modelleri

etiket “Ben Çorap Kadınıyım” Diyenler İçin Renk Renk Desen Desen Çorap Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 10:50

'Çorap bir kültürdür, ben çorap kadınıyım' diyenlerin bayılacağı birbirinden güzel rengarenk külotlu çorapları sizin için bir araya getirdik. Siz çorabınızı düz renk mi alırsınız yoksa desenli mi? Kararınızı vermeden önce mutlaka içeriğimize göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 15 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Puantiyeli çorabın havası hep bir başka!

1. Puantiyeli çorabın havası hep bir başka!

Puantiyeleri ayak ucundan yukarı doğru ufalan ve hoş bir görüntü hissi veren çok tarz bir çorap.

20 denye külotlu çorabın fiyatı 190 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Renkli çorap sevenler için kombininizi bir anda patlatacak fuşya renk külotlu çorap...

2. Renkli çorap sevenler için kombininizi bir anda patlatacak fuşya renk külotlu çorap...

Mat renk opak çorap, elbiselerin altında çok hoş duracak bir çorap modeli.

Fiyatı 79 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Leopar desen ve filenin müthiş bir karışımı...

3. Leopar desen ve filenin müthiş bir karışımı...

İddialı giyinmeyi sevenler için şahane bir model.

Fiyatı 329 TL.

 Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Yeşil sevenler Penti'nin capcanlı renk çoraplarına bayılacak!

4. Yeşil sevenler Penti'nin capcanlı renk çoraplarına bayılacak!

Yeşilin renginin güzelliğine bakar mısınız? Parlak ve canlı renklerden hoşlananların tercihi.

Fiyatı 184 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Parlak çok güzel renkleri çok canlı.'

Hepsiburada

5. Varlığı yokluğu bir!

5. Varlığı yokluğu bir!

Ultra ince, parlak, burnu ve külodu şeffaf, pamuk ağlı, külodu dikiş izi yapmayan bir külotlu çorap.

Fiyatı 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bazıları için külotlu çorap denince akla ilk gelen model bu file çoraplar...

6. Bazıları için külotlu çorap denince akla ilk gelen model bu file çoraplar...

Herkese yakışmaz ama yakışana da gerçekten çok yakışır...

Fiyatı 149 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. İnce fileli çiçek desenli tarz bir model.

7. İnce fileli çiçek desenli tarz bir model.

Çok kaliteli ve tarz duran bir model. File kısmı uzaktan belli bile olmuyor...

Fiyatı 329 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Gri aşkına!

8. Gri aşkına!

Gri sevenler için çok şık bir çorap seçeneği...

200 den külotlu çorabın fiyatı 175 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Kadınsı, tek kırmızı çizgili bir model...

9. Kadınsı, tek kırmızı çizgili bir model...

İddialı giyinmeyi sevenler için harika bir seçenek.

15 denye külotlu çorabın fiyatı 272 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Aynı modelin siyah çizgilisi de çok asil duruyor... Bileğinde de minik bir kelebek!

10. Aynı modelin siyah çizgilisi de çok asil duruyor... Bileğinde de minik bir kelebek!

Bileğindeki kelebek detayı ile çok tatlı bir model.

Fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Geyik desenli spor ve tarz bir model.

11. Geyik desenli spor ve tarz bir model.

Kahve tonlarında olanı da çok hoş.

Fiyatı 210 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

12. Kalın, teni göstermeyen, desenli külotlu çorap arayanlar için tarz bir model.

12. Kalın, teni göstermeyen, desenli külotlu çorap arayanlar için tarz bir model.

Lacivert, gri ve yeşil renk seçeneği mevcut.

Fiyatı ise 225 TL.

Elbiselerle ve şortlarla çok tatlı duracaktır.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

13. Puantiyeli, modası geçmeyecek olan çok tarz bir külotlu çorap.

13. Puantiyeli, modası geçmeyecek olan çok tarz bir külotlu çorap.

Pembelerle de harika olmuş!

Fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?