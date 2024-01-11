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Sevgilinin Burcuna Göre Ona Sevgililer Günü’nde Alman Gereken Hediyeyi Söylüyoruz!

etiket Sevgilinin Burcuna Göre Ona Sevgililer Günü’nde Alman Gereken Hediyeyi Söylüyoruz!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 11:31

Sevgililer gününe 1 ay kaldı. Hediye için şimdiden düşünmeye başlamak lazım. Hediye seçerken astrolojik ipuçlarından yararlanmaya ne dersiniz? Sevdiğinizin burcuna göre alabileceğiniz hediye önerilerimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 10 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Koç Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Koç Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 21 Mart-20 Nisan tarihleri arasında doğduysa, burcu Koç demektir.

Peki Koç kadınları ve Koç erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Koç burcu kadınları için kırmızının yeri ayrıdır. Ve bir gerçek var ki onlara kırmızı gerçekten çok yakışıyor. Ona kırmızı bir çanta ya da kaliteli kırmızı bir kazak alabilirsiniz.

Koç burcu erkeklerini mutlu edecek bir sevgililer günü hediyesi arıyorsanız, onun kendine vakit ayırmasını ve tek başınayken keyifli vakit geçirmesini sağlayacak bir oyun konsolu alabilirsiniz.

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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Boğa Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Boğa Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 21 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında doğduysa, burcu Boğa demektir.

Peki Boğa kadınları ve Boğa erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Boğa burcu kadınını güzel ve ışıltılı bir makyaj seti ile mutlu edebilirsiniz.

Yemeyi içmeyi seven Boğa burcu erkeği için ise, kişiselleştirilmiş bir bardak güzel bir hediye olacaktır.

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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İkizler Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

İkizler Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 22 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında doğduysa, burcu İkizler demektir.

Peki İkizler kadınları ve İkizler erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

İkizler burcu kadınına, onun eğlenmeyi seven neşeli kişiliğine uyacak eğlenceli bir telefon aksesuarı alabilirsiniz.

İkizler erkeği ise kişiselleştirilmiş ajanda ya da kalem gibi hediyelerden çok hoşlanacaktır.

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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Yengeç Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Yengeç Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 22 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında doğduysa, burcu Yengeç demektir.

Peki Yengeç kadınları ve Yengeç erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Romantik Yengeç burcu, kendi gibi romantik hediyelerden hoşlanacaktır. Bir buket mini ayıcık Yengeç kadınını mutlu edecek hediyelerden biridir.

Yengeç burcu erkeği için, hem sevginizi gösteren hem de kullanabileceği eşyalardan oluşan bir hediye kutusu güzel bir hediye seçeneği olacaktır.

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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Aslan Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Aslan Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 23 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında doğduysa, burcu Aslan demektir.

Peki Aslan kadınları ve Aslan erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Aslan burcu şık ve gösterişli eşyalardan hoşlanır. Akrep burcu kadınına şık bir kadeh alabilirsiniz. Ya da güzel bir parfüm.

Aslan burcu erkeğine ise şık ve dolu dolu bir hediye seti alabilirsiniz. Hem sevginizi gösteren hem de kullanabileceği şık aksesuarlardan oluşan bir set güzel olacaktır.

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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Başak Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Başak Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 24 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında doğduysa, burcu Başak demektir.

Peki Başak kadınları ve Başak erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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Terazi Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Terazi Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında doğduysa, burcu Terazi demektir.

Peki Terazi kadınları ve Terazi erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Terazi kadınları, özel günlerde hediye olarak takı almaktan hoşlanırlar. Sevgililer günü için de üzerlerinde taşıyabilecekleri aşk dolu bir kolye güzel bir seçim olabilir.

Terazi erkeğine ise kişiselleştirilmiş aşkınızı simgeleyen bir hediye mesela ikili bardak seti alabilirsiniz.

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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Akrep Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Akrep Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 24 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğduysa, burcu Akrep demektir.

Peki Akrep kadınları ve Akrep erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Tutkulu Akrep burcu kadını için ona çok yakışacak kaliteli ve kalıcı bir parfüm nokta atış bir hediye olacaktır. Çiçeksi kokular yerine daha kadınsı kokular ona çok yakışacaktır.

Akrep erkekleri güçlü hissetmeyi sever. Akrep erkeği için şık ve kaliteli bir cüzdan çok güzel bir hediye olacaktır. 

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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Yay Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Yay Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 23 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında doğduysa, burcu Yay demektir.

Peki Yay kadınları ve Yay erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Yay burcu lüksü sever, gezmeyi sever. Yay burcu kadınına güzel bir takı seti alabilirsiniz.

Yay burcu erkeğine ise şık ve kullanışlı eşyalardan oluşan bir hediye kutusu alabilir ya da kendi kutunuzu kendiniz yaratabilirsiniz.

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

Hepsiburada

Oğlak Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Oğlak Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğduysa, burcu Oğlak demektir.

Peki Oğlak kadınları ve Oğlak erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Oğlak burcu kadını için kaliteli, hoş kokulu, kalıcı bir parfüm güzel bir hediye olacaktır.

Oğlak burcu erkeği için ise kişiselleştirilmiş bir hediye seti düşünülebilir. İsim yazılı bir cüzdan ya da isim yazılı cüzdan, anahtarlık ve kalemden oluşan bir set.

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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Kova Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Kova Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 21 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında doğduysa, burcu Kova demektir.

Peki Kova kadınları ve Kova erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Kova burcu anlaşılması da hediye alması da en zor burçlardandır. 

Kahve içmeyi seven Kova burçları için kişiye özel bir termos güzel bir hediye olabilir. Ya da eğer ilgi alanına giriyorsa, üzerinde isim yazılı şık bir çakmak...

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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Balık Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Balık Burcu Erkeği ve Kadını İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Sevdiğiniz 19 Şubat-20 Mart tarihleri arasında doğduysa, burcu Balık demektir.

Peki Balık kadınları ve Balık erkekleri nasıl hediyelerden hoşlanır?

Romantik Balık burçları, ona içten sevgi sözcükleriyle verilen hediyeleri mutlaka beğenecektir. Evde yoga yaparken ya da dinlenirken yakabileceği mis kokulu bir mum Balık burcu kadını için güzel bir hediye olacaktır.

Balık burcu erkeği için ise, şık bir saat güzel bir hediye olacaktır. Elbette içine güzel bir notla: 'Zaman sensiz geçmiyor, seninleyken yetmiyor...'

Önerdiğimiz hediyeleri buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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