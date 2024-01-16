Renkten Sanata Her Zevke Uygun 2024'ün Göz Alıcı Tırnak Trendleri
Renkten Sanata Her Zevke Uygun 2024'ün Göz Alıcı Tırnak Trendleri
Her sene değişen oje trendleri, belki de takip etmesi en keyifli trendlerden. Siz de kıyafetine göre ojelerini yenileyenlerden misiniz? Oje sürmenin bir terapi olduğunu düşünenlerden misiniz? Doğru yerdesiniz! Rengarenk, en trend ojelere göz atmak için hemen içeriğimize tıklayın.
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2024 yılı sadeliğin öne çıktığı ama simlerin, ışıltının tırnaklardan eksilmeyeceği bir yıl olacak.
Bu sene uzun protez tırnaklar yerini küt kısa ve temiz görünümlü tırnaklara bırakacak.
Parlak renkli tonlar, kış aylarında siyah kombinlerinizi patlatmak için harika bir tercih olacaktır.
Siyah ve kahvenin tonları ve bunlarla yapılan her türlü nail art modelleri 2024 kışında trend olmaya devam edecek.
2024 yılında siyahtan daha çok göreceğimiz bir renk varsa o da kahvenin tonları.
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Pastel tonlarda sanat eseri gibi gözüken tırnaklar 2024 yılına damgasını vuracaklar arasında.
Öte yandan ojesiz görünümlü temiz tırnaklar da 2024 yılının hitlerinden.
Sadeliği severim diyenler için 2024 yılında French ojeler de popülerliğini sürdürecek.
Eğlenceli ve renkli nail artlar havalar ısınmaya başladıktan sonra yükselişe geçecek.
Metalik ayna efektli ve korm görünümlü ojeler de 2024 yılında çok kullanacaklarımız arasında.
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Bu sene yoğun ve abartılı simli ojeler yerine daha ince simli ve sedefli ojeler öne çıkacak.
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