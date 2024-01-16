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Renkten Sanata Her Zevke Uygun 2024'ün Göz Alıcı Tırnak Trendleri

etiket Renkten Sanata Her Zevke Uygun 2024'ün Göz Alıcı Tırnak Trendleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 14:09

Her sene değişen oje trendleri, belki de takip etmesi en keyifli trendlerden. Siz de kıyafetine göre ojelerini yenileyenlerden misiniz? Oje sürmenin bir terapi olduğunu düşünenlerden misiniz? Doğru yerdesiniz! Rengarenk, en trend ojelere göz atmak için hemen içeriğimize tıklayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 15 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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2024 yılı sadeliğin öne çıktığı ama simlerin, ışıltının tırnaklardan eksilmeyeceği bir yıl olacak.

2024 yılı sadeliğin öne çıktığı ama simlerin, ışıltının tırnaklardan eksilmeyeceği bir yıl olacak.

Bu yıl tırnaklarda daha sade görünümler ön plana çıkarken yine de simleri taşlar, parıltılar hayatımızdan eksik olmayacak.

Nude tonları tırnak taşları ile kullanabilir, ya da simli ojelerle kombinleyebilirsiniz.

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Bu sene uzun protez tırnaklar yerini küt kısa ve temiz görünümlü tırnaklara bırakacak.

Bu sene uzun protez tırnaklar yerini küt kısa ve temiz görünümlü tırnaklara bırakacak.

Küt tırnak görünümü için ihtiyacınız olan tek şey iyi bir törpü. Sonra gerisi sizin zevkinize kalmış.

İsterseniz nude tonlarda bir oje tercih edin, isterseniz taşlarla süsleyin.

Tarzınızı kendiniz belirleyin.

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Parlak renkli tonlar, kış aylarında siyah kombinlerinizi patlatmak için harika bir tercih olacaktır.

Parlak renkli tonlar, kış aylarında siyah kombinlerinizi patlatmak için harika bir tercih olacaktır.

Kış mevsimindeyiz diye bordo, siyah ve gri tonlarını kullanmak çok eskilerde kaldı. 

Parlak renkli ojeler 2024 yılında, yaz kış hayatımızda olacak.

Pembenin bu tonu ile enerjiniz kesinlikle yükselecek.

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Siyah ve kahvenin tonları ve bunlarla yapılan her türlü nail art modelleri 2024 kışında trend olmaya devam edecek.

Siyah ve kahvenin tonları ve bunlarla yapılan her türlü nail art modelleri 2024 kışında trend olmaya devam edecek.

Zamansız modelleri 2024 yılında da sıklıkla göreceğiz.

Siyah oje ve kısa küt tırnaklar bu sene de çok trend.

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2024 yılında siyahtan daha çok göreceğimiz bir renk varsa o da kahvenin tonları.

2024 yılında siyahtan daha çok göreceğimiz bir renk varsa o da kahvenin tonları.

Bu sene tırnaklarda sıklıkla göreceğimiz renkler, kahvenin her tonu. Ama özellikle bu sütlü çikolata tonu olacak.

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Pastel tonlarda sanat eseri gibi gözüken tırnaklar 2024 yılına damgasını vuracaklar arasında.

Pastel tonlarda sanat eseri gibi gözüken tırnaklar 2024 yılına damgasını vuracaklar arasında.

Bu tarz nail art modelleri bu sene sıklıkla karşımıza çıkacak.

Tüm dünyada trend olan sanat eseri gibi tırnaklara, tırnak stickerları ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Trendleri yakalamak istiyorsan hemen buraya tıkla.

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Öte yandan ojesiz görünümlü temiz tırnaklar da 2024 yılının hitlerinden.

Öte yandan ojesiz görünümlü temiz tırnaklar da 2024 yılının hitlerinden.

Bu yıl hiç olmadığı kadar doğallık ön planda olacak.

Bunun için nude tonlar ya da sadece parlatıcıları şimdiden stoklayabilirsiniz.

Ombreler de 2023 yılında olduğu gibi bu sene de çok trend.

Trendleri yakalamak istiyorsan hemen buraya tıkla.

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Sadeliği severim diyenler için 2024 yılında French ojeler de popülerliğini sürdürecek.

Sadeliği severim diyenler için 2024 yılında French ojeler de popülerliğini sürdürecek.

French ojeyi kusursuz yapmak için doğru oje seçimi çok önemli.

Neyse ki artık bunun için setler mevcut.

Siz de sadelikten yanaysanız eve bu setlerden almayı ihmal etmeyin.

Sonrası hep terapi...

Trendleri yakalamak istiyorsan hemen buraya tıkla.

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Eğlenceli ve renkli nail artlar havalar ısınmaya başladıktan sonra yükselişe geçecek.

Eğlenceli ve renkli nail artlar havalar ısınmaya başladıktan sonra yükselişe geçecek.

Çok uzun tırnaklar yerine standart boyda tırnaklar ve eğlenceli nail artlar 2024 bahar ve yaz aylarında kullanmak için ideal olacak.

Bu tarz bir görünüm için satılan hazır stickerlardan da yardım alabilirsiniz.

Trendleri yakalamak istiyorsan hemen buraya tıkla.

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Metalik ayna efektli ve korm görünümlü ojeler de 2024 yılında çok kullanacaklarımız arasında.

Metalik ayna efektli ve korm görünümlü ojeler de 2024 yılında çok kullanacaklarımız arasında.

Renkli ya da pastel tonlar fark etmeksizin metalik ojeler 2024 yılında da hayatımızda olacak.

Trendleri yakalamak istiyorsan hemen buraya tıkla.

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Bu sene yoğun ve abartılı simli ojeler yerine daha ince simli ve sedefli ojeler öne çıkacak.

Bu sene yoğun ve abartılı simli ojeler yerine daha ince simli ve sedefli ojeler öne çıkacak.

Simli ojelerin her tonunu bu sene göreceğiz.

Kış ayları için en çok tercih edilen renkler ise kahve tonları, bordo ve yeşiller olacak.

Trendleri yakalamak istiyorsan hemen buraya tıkla.

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