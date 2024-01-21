Şimdi Almanın Tam Zamanı! Akıllı Saat ve Bilekliklerde İndirim Fırsatı Burada!
Şimdi Almanın Tam Zamanı! Akıllı Saat ve Bilekliklerde İndirim Fırsatı Burada!
Akıllı saatler artık hayatımızın bir parçası oldu. Klasik görünümlü akıllı saatlerden, şık görünümlü akıllı saatlere... Kimine göre dış görünüşü daha önemli kimine göre özellikleri. İster kendinize ister çocuğunuza, herkese uygun bir akıllı saati bulabileceğiniz içeriğimize hoş geldiniz.
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1. Tüm telefonlarla uyumlu olan 'Robeve G4 Watch Akıllı Saat'
2. Uygun fiyatlı bir akıllı saat arayanların tercihi 'T10 Ultra Watch 8 Akıllı Saat'
3. İnce bileklere sahip olanların çok beğendiği 'Huawei Watch Fit Mini Akıllı Saat'
4. Tam 14 güne varan pil ömrü ile karşınızda 'Honor Watch 4 Akıllı Saat'
5. Kusursuz titanyum gövdesi ile beğenileri toplayan 'Huawei Watch Gt3 Pro Akıllı Saat'
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6. Çocukların çok seveceği 'Havit M81 Oyuncak Temalı Akıllı Bileklik'
7. Daha fazla ekran daha ince çerçeve mottosu ile öne çıkan 'Samsung Galaxy Watch6 Akıllı Saat'
8. Pembe spor kordonu ile çok sevilen 'Apple Watch Seri 9 Akıllı Saat'
9. Cool çocukların favorisi 'Vision Akıllı Çocuk Saati'
10. 'Apple Watch SE 2.Nesil Akıllı Saat'
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11. 'Xiaomi Mi Band 7 Akıllı Bileklik'
12. Havuzda, kumsalda ve diğer sığ su aktivitelerinde kullanabileceğiniz 'Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat'
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