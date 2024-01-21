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Şimdi Almanın Tam Zamanı! Akıllı Saat ve Bilekliklerde İndirim Fırsatı Burada!

etiket Şimdi Almanın Tam Zamanı! Akıllı Saat ve Bilekliklerde İndirim Fırsatı Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 13:02

Akıllı saatler artık hayatımızın bir parçası oldu. Klasik görünümlü akıllı saatlerden, şık görünümlü akıllı saatlere... Kimine göre dış görünüşü daha önemli kimine göre özellikleri. İster kendinize ister çocuğunuza, herkese uygun bir akıllı saati bulabileceğiniz içeriğimize hoş geldiniz.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tüm telefonlarla uyumlu olan 'Robeve G4 Watch Akıllı Saat'

1. Tüm telefonlarla uyumlu olan 'Robeve G4 Watch Akıllı Saat'

Tam %33 indirim ile satışta olan model şık ve kaliteli bir görünüme sahip.

Nabız ölçer, tansiyon ölçer, adım sayar, kalori ölçer... Ne ararsanız var.

Fiyatı indirimde 939 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Ürün harika amoled ekran kendini belli ediyor konunda görseler rahat beş binlik derler ama çok uygun her siteye baktım en uygun burada kutu çok kaliteli ve şık kordonlar muazzam tek sorun eşime kaptırdım bir tane daha alacağız gibi görünüyor.'

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2. Uygun fiyatlı bir akıllı saat arayanların tercihi 'T10 Ultra Watch 8 Akıllı Saat'

2. Uygun fiyatlı bir akıllı saat arayanların tercihi 'T10 Ultra Watch 8 Akıllı Saat'

Fiyatı indirimde 384 TL.

Beyazı ve turuncu renk seçeneği de var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Paketleme harika özen için teşekkürler ayrıca ulaşımda oldukça hızlıydı 5 ve daha fazla yıldız hak ediyor.'

Hepsiburada

3. İnce bileklere sahip olanların çok beğendiği 'Huawei Watch Fit Mini Akıllı Saat'

3. İnce bileklere sahip olanların çok beğendiği 'Huawei Watch Fit Mini Akıllı Saat'

Kibar, ince bir akıllı saat arayanların tercihi.

Rengi çok güzel, kaliteli ve kullanışlı bir saat, üstelik fiyatı da gayet uygun.

Fiyatı indirimde 1104 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Bileklerim ince olduğu için biraz ekranı küçük akıllı saat almak istiyordum. Ve tam istediğim gibi☺️

Aşırı güzel bir akıllı saat dün sipariş verdim bugün geldi😍

Akıcı bir arayüzü var. Benim için bütün özellikleri 10 numara. Tek eksik yönü adım sayar biraz fazla ölçüyor 50 adım kadar felan yani. Gelen aramaları görebilirsiniz ama cevaplayamazsiniz. Otomatik mesaj atabilirsiniz arayan kişiye.

Deri kordon. Çok rahat kullanımı, oldukça hafif. Ben beğendim.....❤️'

Hepsiburada

4. Tam 14 güne varan pil ömrü ile karşınızda 'Honor Watch 4 Akıllı Saat'

4. Tam 14 güne varan pil ömrü ile karşınızda 'Honor Watch 4 Akıllı Saat'

Şık görünümü ile olsun üstün özellikleri ile olsun çok beğenilen bir model.

Yağ yakımı takibi, çok yönlü sağlık takibi, uzun pil ömrü ve daha fazlası.

Fiyatı da şu anda indirimde 3999 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Şarjı çok iyi ses kalitesi güzel şimdilik bir problem yok.'

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5. Kusursuz titanyum gövdesi ile beğenileri toplayan 'Huawei Watch Gt3 Pro Akıllı Saat'

5. Kusursuz titanyum gövdesi ile beğenileri toplayan 'Huawei Watch Gt3 Pro Akıllı Saat'

30 metreye kadar suya dayanıklı olan bu model ile, akıllı saatiniz karada denizde her yerde sizinle olacak.

Renkli floresan saat kadranları, gece bile her zaman parlar ve bir bakışta hayatınıza bağlı kalmanızı sağlar.

Fiyatı indirimde 6699 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Saat araştırırken en çok dikkat ettiğim özellik şarjıydı. Normalde farklı bir marka almayı düşünüyordum ama şarjı 1-2 gün dayandığı için ondan vazgeçmiştim. Huawei GT3 normal kullanımda 10-14 gün, AOD aktifken 5-7 gün arasında gidiyor. Özellikleri arasında telefonla konuşma, mesaj okuyup hızlı yanıtlardan veya emojilerle cevap verebilme, nabız, EKG, uyku kaydı, müzik çalma ve değiştirme, hava durumu, arama özelliği var sadece 10 favori kişiyi arayabiliyorsunuz ama arama kaydına düşmüş kişiyi favoride olmasa dahi arayabiliyorsunuz vb. böyle özellikleri var. Huawei Health uygulamasından geçmiş kayıtlarınızı takip edebiliyorsunuz. Telefona bağlanma hızı güzel. Geniş kadran seçenekleri de güzel. Uygulamada ufak bir appstoru var ama çok kullanışlı uygulamalar yok ben hesap makinesi ve petal mapsi indirdim sadece. Ayrıca eğer müzik yüklemek isterseniz 32GB hafızası var ama ben hiç kullanmadım çünkü sesi sadece saatten veriyor. Genel olarak memnunum tavsiye ederim fakat keşke böyle bir özellik gelse dediğim özellikler dikte ile mesajlara cevap verebilme ve rehbere daha fazla kişi ekleyebilme olurdu. Kısacası memnunum ya güzel hoş saat :)'

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6. Çocukların çok seveceği 'Havit M81 Oyuncak Temalı Akıllı Bileklik'

6. Çocukların çok seveceği 'Havit M81 Oyuncak Temalı Akıllı Bileklik'

Çocuğunuz istediği karaktere göre akıllı bilekliğini de özelleştirebilir. Çocukların keyifle kullanacağı uygun fiyatlı su geçirmez özellikli bir bileklik.

Mavisi de var.

Fiyatı indirimde 349 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Saati çocuk çok beğendi şirin bir hediye olabilir, ilk geldiğinde 2-3 saat kadar şarj etmelisiniz fakat şarjı açıklamadaki gibi değil 2 gün gidiyor, JYoupro programını telefona indirip bağlayınca menü Türkçe oluyor ve saati güncelleniyor. İçerisinden Türkçe kullanma kılavuzu çıkmadı.'

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7. Daha fazla ekran daha ince çerçeve mottosu ile öne çıkan 'Samsung Galaxy Watch6 Akıllı Saat'

7. Daha fazla ekran daha ince çerçeve mottosu ile öne çıkan 'Samsung Galaxy Watch6 Akıllı Saat'

Çizilmelere karşı dayanıklı camı, yağmur güneş demeden her şeye hazırlıklı.

Fiyatı indirimde 4999 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Gayet güzel şık bir saat ayrıca kasa yapısı ve çapı daha ince olduğun dan 44mm saat 46 mm gibi duruyor ekran genişliği var çok iyi olmuş kargo hızlı ve sorunsuz tavsiye ederim bu saati.'

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8. Pembe spor kordonu ile çok sevilen 'Apple Watch Seri 9 Akıllı Saat'

8. Pembe spor kordonu ile çok sevilen 'Apple Watch Seri 9 Akıllı Saat'

iPhone'unuz yanınızda olmasa bile hücresel bağlantı ile arama yapabileceğiniz bu model ile, trafik kazası gibi durumlarda acil yardım hizmetinden de faydalanabiliyorsunuz.

Fiyatı indirimde 15.899 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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9. Cool çocukların favorisi 'Vision Akıllı Çocuk Saati'

9. Cool çocukların favorisi 'Vision Akıllı Çocuk Saati'

Kullanıcıların beğenisini kazanan bir model. Biz susalım yorumlar konuşsun.

'10 gün oldu kızım kullanalı. Gözlemlerimi yazayım, alacak kişilere umarım faydası olur.

1-Malzeme kalitesi iyi

2-Kurulumu basit

3-Şarjı yoğun kullanımda 2 gün. Normal kullanımda 3 günden fazla.

4-Ses kalitesi yeterli (Servis sağlayıcının çekim gücüne göre değişiklik gösterebilir, biz Turkcell kullanıyoruz)

5-Konum tespit sıkıntısız çalışıyor.(Çocuk servisteyken bile anlık konum verisi hatasız çalışıyor)

6-Kamera beklentilerin altında, çok net bir görüntü beklemeyin. Fakat yine de iş görüyor.(Çocuğun haberi olmadan anlık fotoğraf çekimi var,fakat net fotoğraf alamıyoruz çünkü saatin sabit durması gerekiyor)

7-Su testi yapmadık, kısa süreli temaslarda suya dayanıklı olduğu belirtilmiş. Sanırım bu konuda dikkatli olmak gerekiyor.

8-Çocuk sadece belirlediğiniz kişileri arayabiliyor.

9-Uygulamada çit özelliği mevcut, çiti aktif ettiğinizde, çocuk çitin dışına çıktığında bildirim alıyorsunuz.

10-Düşük pil bildirimi de mevcut.

11-Fiyat olarak uygun(beklentileri karşılıyor alınabilir)

 

Son olarak ilgili satıcı, hızlı kargo.'

Fiyatı indirimde 1929 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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10. 'Apple Watch SE 2.Nesil Akıllı Saat'

10. 'Apple Watch SE 2.Nesil Akıllı Saat'

Yenilikçi sağlık ve güvenlik önlemlerine sahip olan model yüzerken dahi kullanıma uygun bir tasarıma sahip.

Fiyatı indirimde 10.454 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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11. 'Xiaomi Mi Band 7 Akıllı Bileklik'

11. 'Xiaomi Mi Band 7 Akıllı Bileklik'

Şık ve dayanıklı tasarıma sahip olan Xiaomi Mi Band 7 akıllı saat, adımlarınızı sayar, mesafeyi korur, kalori yakımını takip eder ve uyku kalitesini izleyebilir.

Sadece bu kadar değil, daha bir sürü özelliği ve uygun fiyatı ile çok sevilen bir model.

Fiyatı da şu anda indirimde 824 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Şahsen 6 almıştım ama şarj problemi çıktı. Sonra bunu aldım iyi ki de almışım çok beğendim.'

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12. Havuzda, kumsalda ve diğer sığ su aktivitelerinde kullanabileceğiniz 'Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat'

12. Havuzda, kumsalda ve diğer sığ su aktivitelerinde kullanabileceğiniz 'Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat'

Uyku takibi ve stres kontrolü işlevleri bulunan çok kullanışlı, aynı zamanda da şık görünümlü spor bir akıllı saat.

Fiyatı da şu anda indirimde 1681 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Modellerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

'Satın almadan önce ürünle ilgili tereddütlerim vardı, ekran kalitesi, kolda büyük durur mu vb. Fotoğraflarda da göreceğiniz üzere kolda büyük durmuyor çok şık duruyor, iPhone 11 de kullanıyorum uyuşma mükemmel, bildirimler çok hızlı telefonla aynı anda geliyor, ses konuşma çok iyi Size tavsiyem gri renk (bu ürün) alın. Karo ise; Dün sipariş verdim bugün öğleden önce geldi, teslimat çok hızlı. Fotoğrafta aydınlatma %70 açık ekran net görünüyor.'

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