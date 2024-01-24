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Dar Kesim Kotlara Elveda! 2024'ün Moda Dünyasında Rüzgarı Tersine Çeviren Bol Paça Kot Trendinin En İyileri

etiket Dar Kesim Kotlara Elveda! 2024'ün Moda Dünyasında Rüzgarı Tersine Çeviren Bol Paça Kot Trendinin En İyileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 16:08

Skinny jeanlere elveda diyebilir ve rahatlığın ön planda olduğu bol paçalı jeanlerinizi dolaptan çıkarabilirsiniz. 2024 yılı baggy jeanlerin yılı olacak. Bol, dökümlü ve rahat kesimlerden hoşlanıyorsanız şanslısınız. Hoşlanmıyorsanız bile size önerdiğimiz modelleri görünce fikriniz değişebilir. Başlayalım o zaman!

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sportif ve rahat bir görünüm için hazır mısınız?

1. Sportif ve rahat bir görünüm için hazır mısınız?

Vakit, çıkarırken zorlandığınız üzerinize yapışan skinny jeanlere elveda deme vakti.

Geniş paça baggy jeanler ile hem rahat hem tarz hissedeceksiniz.

Görseldeki jeanin fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Lacivert jean pantolonları, klasik bir görünüm için beyaz gömleklerle kombinleyebilirsiniz.

2. Lacivert jean pantolonları, klasik bir görünüm için beyaz gömleklerle kombinleyebilirsiniz.

Klasik ve şık bir görünüm üstelik çok da rahat...

Jean olmasına rağmen gömlekle kombinlenince her ortama ayak uydurabileceğiniz bir tarza sahip olabilirsiniz.

Görseldeki Ltb marka jeanin fiyatı 509 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. En çok karşımıza çıkacak olan jean modellerinden biri...

3. En çok karşımıza çıkacak olan jean modellerinden biri...

Asi bir ruhun dışa vurumu gibi adeta.

Rahat, özgür ve ne istediğini bilenlerin tercih edeceği bir model.

Fiyatı 459 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Daha klas bir görüntü için krem rengi jeanleri tercih edebilirsiniz.

4. Daha klas bir görüntü için krem rengi jeanleri tercih edebilirsiniz.

Bahar ve yaz aylarında keyifle giyebileceğiniz bir model.

İster tişörtle ister gömlekle kombinleyin. Hattadökümlü bir triko ile da harika duracaktır.

Görseldeki jeanin fiyatı 1199 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Üste oturan bol paça modellerde de krem rengi harika duruyor.

5. Üste oturan bol paça modellerde de krem rengi harika duruyor.

Crop toplarla kombinleyebileceğiniz gibi, tam balıkçı yaka kazaklarla da harika duracak bir jean.

Görseldeki jeanin fiyatı 623 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Paça detayı ile öne çıkan denim pantolon çok tarz.

6. Paça detayı ile öne çıkan denim pantolon çok tarz.

Oversize model kimilerine göre kaba gözükse de, bu paça modelini 2024 yılında sıklıkla göreceğiz.

Şimdiden alışmaya başlasak iyi olur.

Fiyatı 2250 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Jean denince akla gelen renk ve akla ilk gelen modellerden...

7. Jean denince akla gelen renk ve akla ilk gelen modellerden...

En kolay kombinleyebileceğiniz jeanlerden biri.

Fiyatı 469 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Daha şık bir görünüm için siyah jeanleri de tercih edebilirsiniz.

8. Daha şık bir görünüm için siyah jeanleri de tercih edebilirsiniz.

İster gömlekle ister kazaklarla kombinleyin... Her türlü çok şık duracak bir jean.

Siyah jean sevenler bu modeli kaçırmasın.

Almak isteyenler için burada.

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9. Yırtmaç detaylı İspanyol paça pantolon beyaz jean sevenler için geliyor.

9. Yırtmaç detaylı İspanyol paça pantolon beyaz jean sevenler için geliyor.

Topuklu ile de sneaker ile de harika duracak bir model.

Fiyatı 469 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok tatlı bir pantolon topukluyla giyiyorum harika kombinler çıkıyor. Kesinlikle tavsiye kızlar.'

Hepsiburada

10. Lacivert jean'in asaleti de bir başka!

10. Lacivert jean'in asaleti de bir başka!

İster topuklu ile ister sneaker ile kombinleyin.

Her türlü harika duracaktır.

Fiyatı 479 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Beli lastik detaylı yüksek bel baggy jean en tarz modellerden biri.

11. Beli lastik detaylı yüksek bel baggy jean en tarz modellerden biri.

Havalı bir görünüm için tercih edebileceğiniz bir model.

Görseldeki gibi topuklu botlarla harika duracak bir jean.

Fiyatı 549 TL.

Ama şu anda sepette 100 TL indirimi var, ayrıca sayfada ek indirim kuponları da mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel ve çok rahat. Kumaşı yumuşacık. Eşofman giyiyor gibi insan.'

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12. Gri renk, salaş görünümlü baggy jean.

12. Gri renk, salaş görünümlü baggy jean.

Bakmayın salaş dediğimize, görseldeki gibi şık bir bluz ile de pekala kombinlenebilir.

Fiyatı 799 TL.

Ancak sepette 100 TL indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

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