Dar Kesim Kotlara Elveda! 2024'ün Moda Dünyasında Rüzgarı Tersine Çeviren Bol Paça Kot Trendinin En İyileri
Dar Kesim Kotlara Elveda! 2024'ün Moda Dünyasında Rüzgarı Tersine Çeviren Bol Paça Kot Trendinin En İyileri
Skinny jeanlere elveda diyebilir ve rahatlığın ön planda olduğu bol paçalı jeanlerinizi dolaptan çıkarabilirsiniz. 2024 yılı baggy jeanlerin yılı olacak. Bol, dökümlü ve rahat kesimlerden hoşlanıyorsanız şanslısınız. Hoşlanmıyorsanız bile size önerdiğimiz modelleri görünce fikriniz değişebilir. Başlayalım o zaman!
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1. Sportif ve rahat bir görünüm için hazır mısınız?
2. Lacivert jean pantolonları, klasik bir görünüm için beyaz gömleklerle kombinleyebilirsiniz.
3. En çok karşımıza çıkacak olan jean modellerinden biri...
4. Daha klas bir görüntü için krem rengi jeanleri tercih edebilirsiniz.
5. Üste oturan bol paça modellerde de krem rengi harika duruyor.
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6. Paça detayı ile öne çıkan denim pantolon çok tarz.
7. Jean denince akla gelen renk ve akla ilk gelen modellerden...
8. Daha şık bir görünüm için siyah jeanleri de tercih edebilirsiniz.
9. Yırtmaç detaylı İspanyol paça pantolon beyaz jean sevenler için geliyor.
10. Lacivert jean'in asaleti de bir başka!
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11. Beli lastik detaylı yüksek bel baggy jean en tarz modellerden biri.
12. Gri renk, salaş görünümlü baggy jean.
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