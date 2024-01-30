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Evinizde Kendinizi Lüksün Kucağında Yaşıyormuş Gibi Hissettirecek 15 Şey

etiket Evinizde Kendinizi Lüksün Kucağında Yaşıyormuş Gibi Hissettirecek 15 Şey

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 11:19

Evimiz... Herkesin evi birbirinden farklı olsa da, hepimiz için anlamı aynı aslında. İçine girdiğimizde kendimizi güvende hissettiğimiz, mutlu anılar biriktirmek için uğraştığımız dört duvarımız. Evimizde kendimizi biraz da lüks içinde hissetmek de hakkımız. Siz de eğer lükse meraklıysanız ve evinizi kısa yoldan daha lüks bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız önerilerimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Yataktan çıkmak istemeyeceğiniz yumuşaklıkta ve şıklıkta bir peluş yatak seti.

1. Yataktan çıkmak istemeyeceğiniz yumuşaklıkta ve şıklıkta bir peluş yatak seti.

Çift taraflı kullanımı sayesinde çok da kullanışlı.

Farklı renkleri ve farklı boy seçenekleri de var.

Fiyatı 3996 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Salonunuzun duvarına ayrı bir hava katacak olan vintage duvar aynası.

2. Salonunuzun duvarına ayrı bir hava katacak olan vintage duvar aynası.

Bu çerçeveli ayna, melek ve çiçek süslemeleri ile polyresin malzemeden yapılmış ve şık bir görünüm kazandırmak için altın kaplama ile elle boyanmış.

Fiyatı 2578 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Evinizi akıllı bir eve çevirecek olan uzaktan kumandalı motorlu panjur.

3. Evinizi akıllı bir eve çevirecek olan uzaktan kumandalı motorlu panjur.

Üstelik yüksek kaliteli dokumasız polyester kumaşı, ışığı engelliyor ve dinlendirici bir uyku çekmenizi sağliyor.

Fiyatı 5113 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Elektronik stor perdeler evinizin tarzına uymuyorsa onun yerine tercih edebileceğiniz şık kadife perdeler.

4. Elektronik stor perdeler evinizin tarzına uymuyorsa onun yerine tercih edebileceğiniz şık kadife perdeler.

Yumuşak kadifeden üretilen bu şık kadife perde, hoş ve yumuşak bir dokunma hissi verir.

Farklı ölçüleri ve farklı renkleri mevcut.

Fiyatı 663 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Ayağa kalkmadan uzaktan da kapıyı açabileceğiniz parmak izi ile açılabilen kameralı akıllı kapı kilidi.

5. Ayağa kalkmadan uzaktan da kapıyı açabileceğiniz parmak izi ile açılabilen kameralı akıllı kapı kilidi.

Misafiriniz kapı ziline bastığında, kilit otomatik olarak fotoğraf çekecek ve bilgileri cep telefonu uygulamasına gönderecek. Kapıyı uzaktan açıp açmamak için bir tuşa basmanız yeterli olacak.

Bu elektronik kilit, birçok kapı tipine, ahşap kapıya, paslanmaz çelik kapıya, bronz kapıya, çift kapıya, eski tip güvenlik kapılarına uygundur. 

Fiyatı 7033 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Salonunuzu olduğundan daha geniş gösterecek aynı zamanda şık bir hava katacak yapışkanlı karo ayna duvar çıkartmaları.

6. Salonunuzu olduğundan daha geniş gösterecek aynı zamanda şık bir hava katacak yapışkanlı karo ayna duvar çıkartmaları.

Uygun fiyata salonunuza şıklık katabileceğiniz ayna görünümlü duvar çıkartmaları.

17 parça çıkartmanın fiyatı 302 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Dokunmatik kontrole sahip modern görünümlü çok şık bir başucu lambası.

7. Dokunmatik kontrole sahip modern görünümlü çok şık bir başucu lambası.

Son derece hassas dokunmatik kullanıma sahiptir. Gövde üzerinde herhangi bir yere tıklamanız başucu lambasının hemen açılması için yeterli olacaktır.

Lamba 2 alarm saatine sahiptir ayrıca kısılabilir ışık ayarı da mevcuttur.Fiyatı 1349 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Büfenize ya da şömine üzerine çok yakışacak üçlü fil fügürü.

8. Büfenize ya da şömine üzerine çok yakışacak üçlü fil fügürü.

Merak etmeyin çok sağlamdır.

Filin ağırlığı iki fil bebeğinin ağırlığını taşımak için fazlasıyla yeterlidir. 

Fiyatı 362 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Banyodan çıktıktan sonra havlusunu sıcacık isteyenlerin tam da ihtiyacı olan lüks bir havlu ısıtıcı.

9. Banyodan çıktıktan sonra havlusunu sıcacık isteyenlerin tam da ihtiyacı olan lüks bir havlu ısıtıcı.

Havlu ısıtıcısı sadece bir dakikada ısınır.

Banyodan sonra sıcacık havlularla sarılıp sarmalanmak isteyenler için ideal.

Ekstra büyük, 18 litrelik yalıtımlı havlu ısıtıcısı, iki adet büyük boy banyo havlusu veya iki düzine küçük havluyu alma kapasitesine sahiptir. 

Fiyatı 4673 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Sofralarınıza şıklık katacak elektrikli tuz ve biber değirmeni.

10. Sofralarınıza şıklık katacak elektrikli tuz ve biber değirmeni.

Ürünün pilli değil şarjlı olduğunun altını çizelim.

Sofralarınıza kalite katacak bir baharat değirmeni.

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün benzerleri Türkiye'de ki pek çok alışveriş sitesinde var. Ancak Ne yazık ki pille çalışıyor. Aldığım bu ürünün en büyük artısı şarjlı olması. İlerde pillere vereceğiniz fiyata dikkat... Ürün harika bir stand içinde duruyor. Geldiğinde şarj edilmiş vaziyetteydi. tuz ve karabiberi 5 kademede inceden/kalına ayarlayabiliyorsunuz. Tuşuna hafifçe basmanız bile çalışması için yeterli. Döktüğünüz yere ışık vermesi de ayrı bir güzellik . Ürün yurt dışından gelmesine rağmen Bir hafta da elime geçti. Satıcıya ve de tabii Amazon'a çok teşekkür ederim.'

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11. Şarabınızı açarken zorlanmamanız ve tek seferde kolayca açabilmeniz için harika bir elektrikli tirbuşon.

11. Şarabınızı açarken zorlanmamanız ve tek seferde kolayca açabilmeniz için harika bir elektrikli tirbuşon.

Bir şarap şişesini açmanın en kolay yolu.

Tek yapmanız gereken şişeyi dik tutmak.

Fiyatı 1069 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Sofralarınıza kraliyet masası havası katacak paslanmaz çelik kaliteli gold renk çatal bıçak takımı.

12. Sofralarınıza kraliyet masası havası katacak paslanmaz çelik kaliteli gold renk çatal bıçak takımı.

30 parçalı altın titanyum çatal bıçak takımı 6 bıçak, 6 yemek kaşığı, 6 masa çatalı, 6 çay kaşığı ve 6 tatlı çatalından oluşuyor.

Zarif ve lüks bir takım...Fiyatı 1558 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Misafirlerinize sunum yaparken kullanabileceğiniz, kullanmadığınız zamanlarda da mutfağınıza hava katacak olan 3 katlı içecek arabası..

13. Misafirlerinize sunum yaparken kullanabileceğiniz, kullanmadığınız zamanlarda da mutfağınıza hava katacak olan 3 katlı içecek arabası..

Hem şık hem de çok kullanışlı bir araba.

İster salona koyun ister mutfağa... Her yere yakışacak bir parça.

Fiyatı 1.856,14 TL.

Almak isteyenler için burada.

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14. Akıllı telefonunuzdaki ilgili uygulamayı kullanarak cihazlarınızı her yerden açıp kapatabileceğiniz akıllı priz.

14. Akıllı telefonunuzdaki ilgili uygulamayı kullanarak cihazlarınızı her yerden açıp kapatabileceğiniz akıllı priz.

Alexa ve Google Assistant ile uyumlu, bu WLAN priz sesli komutlarla cihazlarınızı rahatça kontrol etmenizi sağlar.

İkili paketin fiyatı 720 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Çiçeklerinizi sularken onları sarayda hissettirecek gold renk retro görünümlü çok hoş bir sulama kabı.

15. Çiçeklerinizi sularken onları sarayda hissettirecek gold renk retro görünümlü çok hoş bir sulama kabı.

Kullanmadığınız zamanlarda da bitkilerinizin yanında çok hoş bir dekor olarak yerini alabilir.

Kullanırken de hem sizi hem bitkilerinizi iyi hissettireceği kesin.

Fiyatı 1189 TL.

Almak isteyenler için burada.

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