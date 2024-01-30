Evinizde Kendinizi Lüksün Kucağında Yaşıyormuş Gibi Hissettirecek 15 Şey
Evinizde Kendinizi Lüksün Kucağında Yaşıyormuş Gibi Hissettirecek 15 Şey
Evimiz... Herkesin evi birbirinden farklı olsa da, hepimiz için anlamı aynı aslında. İçine girdiğimizde kendimizi güvende hissettiğimiz, mutlu anılar biriktirmek için uğraştığımız dört duvarımız. Evimizde kendimizi biraz da lüks içinde hissetmek de hakkımız. Siz de eğer lükse meraklıysanız ve evinizi kısa yoldan daha lüks bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız önerilerimize mutlaka göz atın.
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1. Yataktan çıkmak istemeyeceğiniz yumuşaklıkta ve şıklıkta bir peluş yatak seti.
2. Salonunuzun duvarına ayrı bir hava katacak olan vintage duvar aynası.
3. Evinizi akıllı bir eve çevirecek olan uzaktan kumandalı motorlu panjur.
4. Elektronik stor perdeler evinizin tarzına uymuyorsa onun yerine tercih edebileceğiniz şık kadife perdeler.
5. Ayağa kalkmadan uzaktan da kapıyı açabileceğiniz parmak izi ile açılabilen kameralı akıllı kapı kilidi.
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6. Salonunuzu olduğundan daha geniş gösterecek aynı zamanda şık bir hava katacak yapışkanlı karo ayna duvar çıkartmaları.
7. Dokunmatik kontrole sahip modern görünümlü çok şık bir başucu lambası.
8. Büfenize ya da şömine üzerine çok yakışacak üçlü fil fügürü.
9. Banyodan çıktıktan sonra havlusunu sıcacık isteyenlerin tam da ihtiyacı olan lüks bir havlu ısıtıcı.
10. Sofralarınıza şıklık katacak elektrikli tuz ve biber değirmeni.
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11. Şarabınızı açarken zorlanmamanız ve tek seferde kolayca açabilmeniz için harika bir elektrikli tirbuşon.
12. Sofralarınıza kraliyet masası havası katacak paslanmaz çelik kaliteli gold renk çatal bıçak takımı.
13. Misafirlerinize sunum yaparken kullanabileceğiniz, kullanmadığınız zamanlarda da mutfağınıza hava katacak olan 3 katlı içecek arabası..
14. Akıllı telefonunuzdaki ilgili uygulamayı kullanarak cihazlarınızı her yerden açıp kapatabileceğiniz akıllı priz.
15. Çiçeklerinizi sularken onları sarayda hissettirecek gold renk retro görünümlü çok hoş bir sulama kabı.
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