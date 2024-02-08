Küçük Alanlar İçin Büyük Çözümler: Dar Alanları Ferahlatan 13 Mobilya Önerisi
Küçük Alanlar İçin Büyük Çözümler: Dar Alanları Ferahlatan 13 Mobilya Önerisi
Artık evim küçük, mutfağım dar, salonumda masa koyacak yer yok diye üzülmeye son. Çünkü hepsinin pratik bir çözümü var. Salonunuzu daha ferah gösterecek, mutfağınızda size yer kazandıracak en kullanışlı mobilyalar burada.
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1. Evinize şık bir hava katarken size yer de kazandıracak olan sehpalı bir lambader.
2. Şeffaf akrilik orta sehpa evinizi olduğundan daha geniş göstermek için ideal.
3. Aynı akrilik sehpanın bir diğer versiyonu.
4. Depolama alanı bulunan, açıldığında koltuğa dönüşen tekerlekli kumaş puf.
5. Mutfakta yeri az olan, dolabı yetmeyenler için harika bir çözüm sunan katlanır mutfak masası.
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6. Küçük mutfaklar ve çalışma odaları için kurtarıcı olan bir katlanır masa.
7. Saklama alanı bulunan bu tabure ortalıktaki fazlalıkları toplamak için ideal.
8. Tam 9 çift ayakkabınızı saklayabileceğiniz ve aynı zamanda üzerine oturabileceğiniz minderli bir ayakkabı dolabı.
9. İstenildiğinde yatağa dönüşebilen katlanır çift kişilik koltuk.
10. Aynı tarz ama bu sefer tek kişilik bir katlanır koltuk.
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11. Yeri dar olanların imdadına yetişecek çok şık duran bir yan sehpa.
12. Koltuk kenarına asılanla idare edemeyenler için yer kaplamayan şık görünümlü bir C sehpa.
13. Çok amaçlı kullanabileceğiniz katlanır duvar masası.
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