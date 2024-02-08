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Küçük Alanlar İçin Büyük Çözümler: Dar Alanları Ferahlatan 13 Mobilya Önerisi

etiket Küçük Alanlar İçin Büyük Çözümler: Dar Alanları Ferahlatan 13 Mobilya Önerisi

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 16:30

Artık evim küçük, mutfağım dar, salonumda masa koyacak yer yok diye üzülmeye son. Çünkü hepsinin pratik bir çözümü var. Salonunuzu daha ferah gösterecek, mutfağınızda size yer kazandıracak en kullanışlı mobilyalar burada.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 08 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Evinize şık bir hava katarken size yer de kazandıracak olan sehpalı bir lambader.

1. Evinize şık bir hava katarken size yer de kazandıracak olan sehpalı bir lambader.

Hem sehpa hem lamba. 

Yer kaplamamasının yanı sıra şık bir görünüm de sağlıyor.

Fiyatı 2200 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Şeffaf akrilik orta sehpa evinizi olduğundan daha geniş göstermek için ideal.

2. Şeffaf akrilik orta sehpa evinizi olduğundan daha geniş göstermek için ideal.

Göz yormayan ve evinizi daha ferah gösteren bir orta sehpa.

Fiyatı 8344 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Aynı akrilik sehpanın bir diğer versiyonu.

3. Aynı akrilik sehpanın bir diğer versiyonu.

Evinize temiz ve şık bir görünüm kazandıran bir sehpa.

Fiyatı 5445 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Depolama alanı bulunan, açıldığında koltuğa dönüşen tekerlekli kumaş puf.

4. Depolama alanı bulunan, açıldığında koltuğa dönüşen tekerlekli kumaş puf.

İster sehpa olarak kullanın, ister çalışma masası olarak kullanın. Depolama alanından faydalanabileceğiniz çok kullanışlı bir puf.

Fiyatı 4879 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Mutfakta yeri az olan, dolabı yetmeyenler için harika bir çözüm sunan katlanır mutfak masası.

5. Mutfakta yeri az olan, dolabı yetmeyenler için harika bir çözüm sunan katlanır mutfak masası.

75 cm yüksekliğe sahip olan masanın, genişliği de 168 cm.

Hem dolapları kullanışlı hem de masa olarak kullanışlı.

Oldukça fonksiyonlu bir ürün.

Fiyatı 5499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü gece yarısı sipariş verdim aynı gün öğleden sonra firma tarafından aranarak teslim edildi. Kendileri teslim ettiği için tek kat streç film sarıp getirdiler ama talaş tozu bile alınmış temiz geldi. Görselde tam olarak anlayamamıştım ama (resimlerini ekledim)masanın alt kısımları çok kullanışlı özellikle mutfak dolabı az olan küçük alanlar için.3 tane raf kısmının masanın her iki tarafından açılan kapakları ve 3 adet derin çekmecelerine baya eşya doldurabildim. Masa baya ağır eşya ekleyince daha da ağırlaştı ama tekerlekler sayesinde kullanımı kolay. Fiyatına göre baya kaliteli ve şirin bir ürün. Ben memnun kaldım. Emeği geçen herkese teşekkürler :)'

Hepsiburada
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6. Küçük mutfaklar ve çalışma odaları için kurtarıcı olan bir katlanır masa.

6. Küçük mutfaklar ve çalışma odaları için kurtarıcı olan bir katlanır masa.

Ölçüleri 45x90 cm olan masayı ister mutfakta ister çalışma odanızda değerlendirebilirsiniz.

Kurulum için gerekli olan dübel ve vidalar da ürünle gönderilmektedir.

Fiyatı 669 TL.

 Almak isteyenler için burada.

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7. Saklama alanı bulunan bu tabure ortalıktaki fazlalıkları toplamak için ideal.

7. Saklama alanı bulunan bu tabure ortalıktaki fazlalıkları toplamak için ideal.

Tabure olarak yer kaplamaması bir yana, etraftaki eşyaları da topluyor.

Daha ne olsun.

Fiyatı 620 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Tam 9 çift ayakkabınızı saklayabileceğiniz ve aynı zamanda üzerine oturabileceğiniz minderli bir ayakkabı dolabı.

8. Tam 9 çift ayakkabınızı saklayabileceğiniz ve aynı zamanda üzerine oturabileceğiniz minderli bir ayakkabı dolabı.

Üstelik oldukça sağlam, 100 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip.

Fiyatı 2872 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. İstenildiğinde yatağa dönüşebilen katlanır çift kişilik koltuk.

9. İstenildiğinde yatağa dönüşebilen katlanır çift kişilik koltuk.

Yeri dar olanlar için oldukça kullanışlı, yer kaplamayan bir koltuk.

İstediğiniz zaman açın ayağınızı uzatın hatta dilerseniz yatak olarak kullanın.

Fiyatı 5499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Aynı tarz ama bu sefer tek kişilik bir katlanır koltuk.

10. Aynı tarz ama bu sefer tek kişilik bir katlanır koltuk.

İster yer kaplamayan koltuk olarak kullan, ister aç ve yatak olarak kullan.

Fiyatı 3499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Yeri dar olanların imdadına yetişecek çok şık duran bir yan sehpa.

11. Yeri dar olanların imdadına yetişecek çok şık duran bir yan sehpa.

Kenarına kumanda veya derginizi, üst kısmına da içeceğinizi koyabileceğiniz şık görünümlü yer kaplamayan bir yan sehpa.

Fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

12. Koltuk kenarına asılanla idare edemeyenler için yer kaplamayan şık görünümlü bir C sehpa.

12. Koltuk kenarına asılanla idare edemeyenler için yer kaplamayan şık görünümlü bir C sehpa.

C sehpalar arasında en çok satılan model bu.

Hem kullanışlı hem de çok az yer kaplıyor.

İndirimli fiyatı 395 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Çok amaçlı kullanabileceğiniz katlanır duvar masası.

13. Çok amaçlı kullanabileceğiniz katlanır duvar masası.

İster çalışma masası olarak kullanın, ister balkon masası olarak.

Ölçüleri 80x40 cm.

Fiyatı 2480 TL.

Almak isteyenler için burada.

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