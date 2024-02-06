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Gece Bakımının Yıldızları: Siz Mışıl Mışıl Uyurken Cildinizi Yenileyen En İyi Gece Kremleri ve Maskeleri

etiket Gece Bakımının Yıldızları: Siz Mışıl Mışıl Uyurken Cildinizi Yenileyen En İyi Gece Kremleri ve Maskeleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 12:54

Gündüz cildimize bakım yapmak ve güneşten korumak ne kadar önemliyse, gece bakımı da o kadar önemli. Biz uyurken cildimizin kendini yenilemesini sağlayabilir ve bu sayede de yaşlanma etkilerini geciktirebiliriz. Peki bu konuda en başarılı ürünler hangileri? Sizin için gece bakımının en iyilerini bir araya getirdik!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 06 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Origins Drink Up Avokado ve İsviçre Buzulu Suyu İçerikli Yoğun Gece Maskesi

1. Origins Drink Up Avokado ve İsviçre Buzulu Suyu İçerikli Yoğun Gece Maskesi

Origins marka ultra nemlendirici uyku maskesi, cildinizi anında nemlendirmeye ve cildinizi yumuşacık, pürüzsüz ve nemli bir şekilde 72 saat boyunca nemli tutmaya yardımcı olur. 

Cildinizin kalıcı olarak nemlendirilmesine destek olan bu maske, siz mışıl mışıl uyurken cildinizi süper gıdalarla besler. Kuru ve normal ciltler için uygundur.

Fiyatı 880 TL.

Ancak şu anda Origins satıcılı ürünlerde %10 indirim fırsatı var.

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2. Shiseido Waso Beauty Sleeping Mask Gece Maskesi

2. Shiseido Waso Beauty Sleeping Mask Gece Maskesi

Az uyumuş olsanız bile siz uyurken gece boyunca cildinizi canlandırarak, ışıltı ve nem veren bir maske mi arıyorsunuz?

O zaman şanslısınız çünkü aradığınız maske bu.Fiyatı 2000 TL.

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3. La Prairie Cellular Power Charge Night Gece Kremi

3. La Prairie Cellular Power Charge Night Gece Kremi

Fiyatı yüksek olsa da kullananlardan tam not alan bir ürün.

Cellular Power Charge Night gece kremi, içeriğindeki retinol ve oksijen jel ile cildin daha genç görünmesine yardım eder. İçeriğindeki salikornia bitkisi özleri cilde nem verir ve besler.

La Prairie gece kremi, tüm gece boyunca meydana gelen hücre yenilenmesini maksimum seviyeye çıkarır. Çizgiler ve kırışıklıkların görünümünü hafifletmeye, geniş gözeneklerin görünümünün azaltılmasına, cilt dokusunun yenilenmesine ve koyu lekelerin oluşumunu engellemeye yardımcı olur. 

Fiyatı 7500 TL.

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4. Inglot Intense Night Recovery Gece Kremi

4. Inglot Intense Night Recovery Gece Kremi

Siz uyurken cildinizi sıkılaştırarak uzun süreli nemlendirme etkisi sağlayan kremin içeriğinde çilek çekirdeği ve chia çekirdeği yağları gibi zengin bir yağ bileşimi bulunuyor. Bu da cildinizin nemini ve elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini görsel olarak azaltmaya yardımcı olur.

Fiyatı 1400 TL.

Ama şu anda Inglot satıcılı ürünlerde %25 indirim fırsatı var.

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5. Shiseido Future Solution LX Gece Kremi

5. Shiseido Future Solution LX Gece Kremi

Cilt tonunu ve rengini etkileyen pigmentasyon ve diğer faktörleri düzenlemeye yardımcı olan Shiseido gece kremi, siz uyurken cildinizi canlandırmaya ve onarmaya da destek olur.

Yaşlanmayı geciktiren faydaları hızlandırmaya yardımcı olan zengin içeriğe sahip olan Shiseido gece kreminin fiyatı 12.500 TL.

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6. Dior Capture Totale Gece Kremi

6. Dior Capture Totale Gece Kremi

Gece boyunca müthiş bir konforla hücreleri tekrar onararak cildi muhteşem bir dokuyla saran bir gece kremi.

Her sabah kalktığınızda cildiniz bir önceki günden daha genç ve daha dolgun gözükür. Tüm yaşlılık izleri gözle görülür bir şekilde azalır ve zamanla kaybolur.

Fiyatı 6725 TL.

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7. Clarins Extra Firming Gece Kremi

7. Clarins Extra Firming Gece Kremi

Sıkılaştırıcı, yaşlanma karşıtı gece kremi ipeksi dokusu ile cildinize ilkbaharı geri getiriyor desek abartmış olmayız.

İçeriğindeki aytaşı mineral özü cildinizin gece boyu yenilenmesine destek sağlar.

Fiyatı 2389 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Avene Dermabsolu Canlandırıcı ve Sıkılaştırıcı Gece Bakım Balsamı

8. Avene Dermabsolu Canlandırıcı ve Sıkılaştırıcı Gece Bakım Balsamı

Cildinde sarkma ve sıkılık kaybı olanlar için önerilen bu cilt bakım kremi, aktif maddelerden oluşan benzersiz bir birliktelik sayesinde yüz üzerinde genel bir etkiye sahiptir. Cildinizde gözle görülür yaşlılık belirtilerinin görünümüne karşı bakım sağlamaya yardımcıdır.

Fiyatı 1407 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Lancome Genifique Creme Nuit Gece Kremi

9. Lancome Genifique Creme Nuit Gece Kremi

Siz uyurken cildinize lifting etkisi yapan ve sıkılaştıran bir gece kremi.

50 ml gece kreminin fiyatı 2950 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yıllardır kullanıyorum, muhteşem bir krem.'

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10. Estee Lauder Advanced Night Repair Yaşlanma Karşıtı Onarıcı Gece Serumu

10. Estee Lauder Advanced Night Repair Yaşlanma Karşıtı Onarıcı Gece Serumu

Kimilerinin stok yaptığı, vazgeçilmezi olan gece bakım ürünü karşınızda.

Yaşlanmanın tüm negatif etkilerine karşı güçlü bir savunma, kırışıklıklarla savaşta yeri doldurulamaz bir kalkan, daha hızlı onarıcı etkisi ile gençliğinizi ortaya çıkaran mucize bir formül: Estee Lauder Advanced Night Repair gece serumu!

115 ml için fiyatı 5392 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Her zaman evde stokludur. Önceden 75 ml alırdım şimdi 115’e geçtim ;)'

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11. Estee Lauder Revitalizing Supreme+ Night Yaşlanma Karşıtı Nemlendirici Gece Kremi

11. Estee Lauder Revitalizing Supreme+ Night Yaşlanma Karşıtı Nemlendirici Gece Kremi

Gece kullanımı için ideal olan Revitalizing Supreme+ Night krem, yenilenen formülüyle cildinizin daha toparlanmış ve sıkı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olurken aynı zamanda uyku sırasında çizgilerinizin görünümünü de azaltır.

Fiyatı 3360 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İlk haftadan daha aydınlık ve sıkı hissettiriyor.'

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12. Roc Retınol Kapsül Şeklinde Gece Serumu

12. Roc Retınol Kapsül Şeklinde Gece Serumu

İçeriğindeki saf retinol kırışıklıklarla mücadelede çok etkilidir. Aynı zamanda zengin serum içeriğindeki antioksidanlar, amino asitler, proteinler ve vitaminler hücre yenilenmesini hızlandırarak daha parlak ve daha taze bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

10'lu gece serum kapsülünün fiyatı 470 TL.

Almak isteyenler için burada.

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