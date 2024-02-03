Uzun Süre Birlikte Olan ve Birbirlerine Alacak Hediyesi Kalmayan Çiftler İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri
Uzun Süre Birlikte Olan ve Birbirlerine Alacak Hediyesi Kalmayan Çiftler İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri
14 Şubat'a sadece 11 gün kaldı. Sevdiğiniz kişiye hala bir hediye almadıysanız, üzülmeyin geç kalmış sayılmazsınız. Biliyoruz ki uzun süredir beraber olan çiftler de en az yeni ilişkiye başlayan çiftler kadar zorlanıyor hediye seçiminde. Siz zorlanmayın diye Onedio'dan dev hizmet ayağınıza geldi. Hemen önerilerimize göz atın ve size en uygun olan hediyeyi daha da geç olmadan sipariş edin.
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1. Birbirlerine sürekli 'Bu hafta sonu ne yapsak?' diye sormaktan sıkılan çiftlere sınırsız eğlence sunan 'Sevgiliyle Yapılacak 100 Eğlenceli Şey' posteri!
2. Sevdiğiniz diziyi izlerken televizyon başında atıştırmayı seven çiftler için eğlenceli bir mısır patlatma kabı.
3. Ona minik sürprizler yapın!
4. Görsel sanatlara meraklı sevgilinizin çok hoşuna gidecek bir elmas boyama kiti.
5. Ellerimiz hiç ayrılmasın diyen sevgililer için harika bir hediye!
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6. Sevgilisiyle bağını hiç koparmak istemeyenler için el ele tutuşan manyetik çoraplar.
7. Partnerinizle oynayabileceğiniz eğlenceli bir kart oyunu.
8. Görünüşte tek bir kutu, açıldığında 3 boyutlu dolu dolu bir albüm.
9. Maceraya düşkün çiftler için güzel bir hediye!
10. Biri sizi diğeri sevgilinize...
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11. Sevgisini anlatmaya kelimeler yetmeyenler için 100 dilde 'seni seviyorum' diyen ve sevgilinizi sıcacık tutacak bir battaniye.
12. Televizyon başında aynı battaniyeye sarınıp uzanmayı sevenler için...
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