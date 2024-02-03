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Uzun Süre Birlikte Olan ve Birbirlerine Alacak Hediyesi Kalmayan Çiftler İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

etiket Uzun Süre Birlikte Olan ve Birbirlerine Alacak Hediyesi Kalmayan Çiftler İçin Sevgililer Günü Hediye Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 20:01

14 Şubat'a sadece 11 gün kaldı. Sevdiğiniz kişiye hala bir hediye almadıysanız, üzülmeyin geç kalmış sayılmazsınız. Biliyoruz ki uzun süredir beraber olan çiftler de en az yeni ilişkiye başlayan çiftler kadar zorlanıyor hediye seçiminde. Siz zorlanmayın diye Onedio'dan dev hizmet ayağınıza geldi. Hemen önerilerimize göz atın ve size en uygun olan hediyeyi daha da geç olmadan sipariş edin.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 03 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Birbirlerine sürekli 'Bu hafta sonu ne yapsak?' diye sormaktan sıkılan çiftlere sınırsız eğlence sunan 'Sevgiliyle Yapılacak 100 Eğlenceli Şey' posteri!

1. Birbirlerine sürekli 'Bu hafta sonu ne yapsak?' diye sormaktan sıkılan çiftlere sınırsız eğlence sunan 'Sevgiliyle Yapılacak 100 Eğlenceli Şey' posteri!

Artık ne yapsak diye kara kara düşünmeye son.

Kazıyın ve karşınıza çıkan bir sonraki aktiviteyi planlamaya başlayın. Maceraperest ve eğlenceyi seven çiftler için ideal bir hediye.

Fiyatı 219 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Sevdiğiniz diziyi izlerken televizyon başında atıştırmayı seven çiftler için eğlenceli bir mısır patlatma kabı.

2. Sevdiğiniz diziyi izlerken televizyon başında atıştırmayı seven çiftler için eğlenceli bir mısır patlatma kabı.

İçerisinde koruyucu madde bulunan paketli gıdalardan uzak durmak isteyen ama tencerede mısır patlatırken de genelde dibini yakanlar için ideal çözüm bu silikon kaplar.

Bununla sadece birkaç dakika içinde leziz patlamış mısırınız hazır olacak.

Mikrodalgadan çıkarırken sıcak olacağı için elinize dikkat etmeyi unutmayın. ;)

Fiyatı 449 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Ona minik sürprizler yapın!

3. Ona minik sürprizler yapın!

Mesela bir tatil planlayın ve kazı kazan kartlarına tek tek bu ipuçlarını yazın ve sonunda da uzun zamandır planladığınız o tatile gitmek için biletlerinize ulaşmasını sağlayın.

Ya da sadece içinizden gelen sevgi sözcüklerini yazın.

Yaratıcılığınızı konuşturun.

Hazırlaması da son derece kolay. Gizli mesajınızı boş alana yazın. Mesajı, verilen çıkartma ile örtün. 

Daha sonra da sevgilinizin mesajınızı ortaya çıkarmak için bir bozuk para yardımıyla kazımasını bekleyin.

20 adet kartın fiyatı 824 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Görsel sanatlara meraklı sevgilinizin çok hoşuna gidecek bir elmas boyama kiti.

4. Görsel sanatlara meraklı sevgilinizin çok hoşuna gidecek bir elmas boyama kiti.

Yapması çok keyifli, üstelik o kadar güzel ki yaptıktan sonra evinizin en güzel köşesine asıp bu hediyeden maksimum verimi alabilirsiniz.

Fiyatı 637 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Ellerimiz hiç ayrılmasın diyen sevgililer için harika bir hediye!

5. Ellerimiz hiç ayrılmasın diyen sevgililer için harika bir hediye!

Bu el döküm kiti ile unutulmaz anları yakalayın ve dondurun. Sonra da evinizin en güzel köşesinde sergileyin.

Fiyatı 572 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Sevgilisiyle bağını hiç koparmak istemeyenler için el ele tutuşan manyetik çoraplar.

6. Sevgilisiyle bağını hiç koparmak istemeyenler için el ele tutuşan manyetik çoraplar.

Ellerimi hep tut, hiç ayrılmayalım demenin çok sevimli bir yolu.

2 çift çorabın fiyatı 210 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Partnerinizle oynayabileceğiniz eğlenceli bir kart oyunu.

7. Partnerinizle oynayabileceğiniz eğlenceli bir kart oyunu.

Sadece sevgililer için uygun olan bu kart oyunu, hem hediye olarak hem de Sevgililer Günü'nde oynamak için ideal bir oyun.

Fiyatı 171 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Görünüşte tek bir kutu, açıldığında 3 boyutlu dolu dolu bir albüm.

8. Görünüşte tek bir kutu, açıldığında 3 boyutlu dolu dolu bir albüm.

Kutu kapalıyken zarif bir hediye kutusu gibi görünür, ama açıldığında, üç boyutlu harika bir albüm ortaya çıkar.

Fotoğraflar ve notlar dışında ortasında bulunan minik kutuya da sürpriz bir hediye bırakabilirsiniz.

Fiyatı 143 TL.

Almak isteyenler için burada.

9. Maceraya düşkün çiftler için güzel bir hediye!

9. Maceraya düşkün çiftler için güzel bir hediye!

80 sayfalık yüksek kaliteli kraft kağıttan oluşan bu defter, fotoğraflarınız, yazılarınız, kısacası anılarınız için harika bir defter olacak.

Kartpostallar ve benzeri hatıraları yapıştırabilirsiniz.

Gezmeyi seven ve anı biriktirmeyi seven çiftler için ideaş.

Fiyatı 479 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Biri sizi diğeri sevgilinize...

10. Biri sizi diğeri sevgilinize...

Yan yanayken birbirine uyum içerisinde sarılan bu su samuru anahtarlıklar ile sevgiliniz, sevginizi her an yanında hissedecek.

Fiyatı 123 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Sevgisini anlatmaya kelimeler yetmeyenler için 100 dilde 'seni seviyorum' diyen ve sevgilinizi sıcacık tutacak bir battaniye.

11. Sevgisini anlatmaya kelimeler yetmeyenler için 100 dilde 'seni seviyorum' diyen ve sevgilinizi sıcacık tutacak bir battaniye.

Sevgisini her dilde ifade etmek isteyenler için özel olarak hazırlanan yumuşacık bir battaniye.

Fiyatı 1877 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Televizyon başında aynı battaniyeye sarınıp uzanmayı sevenler için...

12. Televizyon başında aynı battaniyeye sarınıp uzanmayı sevenler için...

Ölçüleri 127x152 cm olan battaniyenin tasarımı da yumuşak dokusu da harika.

Dikkat edin koltukta uyuyakalmayın. ;)

Fiyatı 1334 TL.

Almak isteyenler için burada.

Tüm sevenlerin ve sevip sevilmenin kıymetini bilenlerin 'Sevgililer Günü' kutlu olsun. 

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