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Annelerin Doğum Sonrası İhtiyaç Duyacağı 13 Ürün Önerisi

etiket Annelerin Doğum Sonrası İhtiyaç Duyacağı 13 Ürün Önerisi

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 17:25

Kadınların hayatındaki en özel anlardan biri doğum anı... Hayata yeni bir bebek getirmek beraberinde sorumlulukları da getiriyor elbette. Bu sorumlulukları yerine getirirken faydalanabileceğiniz bir sürü ürün var. Yeni başlayacağınız bu süreci hem kendiniz hem de bebeğiniz için daha keyifli hale getirirken size de zaman ve konfor kazandıracak ürün önerilerimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 02 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Lansinoh Çiftli Elektrikli Göğüs Pompası

1. Lansinoh Çiftli Elektrikli Göğüs Pompası

Göğüs pompasının teklisi de var ama inanın gecenin bir yarısı kalkıp süt sağarken, vaktiniz aradaki fiyat farkından çok daha kıymetli olacak.

O yüzden tecrübeye dayanarak içtenlikle söyleyebiliriz ki çiftli olanı alın ve kıymetli zamanınız size kalsın. 

Ayrıca bu model ile 3 farklı sağım stili ve 8 farklı emiş gücü ile kendlnize en uygun sağım modunu oluşturabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 1724 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Eşim araştırmaları sonucu bu üründe karar kıldı. Son derece memnun. Özellikle ikiz annelerine rahatça tavsiye edebiliriz.'

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2. Lansinoh Therapearl Sıcak Soğuk Göğüs Terapisi

2. Lansinoh Therapearl Sıcak Soğuk Göğüs Terapisi

Anneler bu ürünü kullanarak, sıcak terapi ile göğüs kanallarının açılmasını ve süt akışının hızlanmasını sağlayabilir. Soğuk terapi ile de göğüste oluşan yangı ve sızıların hafifletilmesi sağlanır.

Emzirme öncesinde ya da sağım sırasında kullanılabilir, bpa ve bps içermez.

Fiyatı 191 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Lansinoh Lanolin Emziren Anneler İçin Meme Başı Kremi

3. Lansinoh Lanolin Emziren Anneler İçin Meme Başı Kremi

Emziren annelerin en iyi dostu olacak bu meme ucu kreminin en güzel özelliği, emzirmeden önce kremi silmeniz gerekmemesi.

%100 doğal ve hipoalerjenik bir ürün.

Fiyatı 254 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Lansinoh Blue Lock Göğüs Pedi

4. Lansinoh Blue Lock Göğüs Pedi

Emziren annelerin kıyafetlerinin aniden ıslanmasını önlemek için güvenle kullanabilecekleri bir göğüs pedi.

60 adet göğüs pedinin fiyatı 136 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kullanışlı, herkese tavsiye ederim. Güzel yapışkanlı ve kurtarıcı bir ürün.'

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5. Chicco Boppy ComfyFit Kanguru

5. Chicco Boppy ComfyFit Kanguru

Bebeğinizi pratik ve doğal bir şekilde yakınınızda tutmanızı sağlayan, giymesi kolay, hafif, rahat ve şık bir kanguru.

Böylece bebeğiniz hem yakınınızda olacak hem de elleriniz boşta olacağı için işlerinizi daha kolay halledebileceksiniz.

İndirimli fiyatı 1724 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Diğer birkaç çeşit ürünü denedik ama en rahat ve en kullanışlı model bu.'

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6. Chicco Baby Hug 4'ü 1 Arada Çok İşlevli Bebek Beşiği

6. Chicco Baby Hug 4'ü 1 Arada Çok İşlevli Bebek Beşiği

Baby Hug 4'ü 1 arada, doğumdan itibaren 36 aya kadar günün her anında size ve bebeğinize eşlik etmek için beşik, yükseltilebilir ev tipi ana kucağı, koltuk ve masa sandalyesi olarak kullanılabilir.

İndirimli fiyatı 7986 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Chicco Boppy Emzirme Yastığı

7. Chicco Boppy Emzirme Yastığı

Emziren annelerin çok işine yarayacak bir ürün.

Ayrıca makinede yıkanabilir ve kurutma makinesinde kurutulabilir olması da büyük kolaylık.

Fiyatı 603 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Bebevo Bebek Monitörü

8. Bebevo Bebek Monitörü

3,2-inç yüksek çözünürlüklü ekrana ve geniş açılı CMOS kameraya sahip Bebevo video monitörü sayesinde bebeğinizi uyurken ya da odasındayken uzaktan rahatça izleyebilirsiniz. 

Üstelik bu ürünün VOX modu sayesinde, bebeğinizin ses çıkarmadığı durumlarda monitörünüzün LCD ekranını kapatarak cihazın pil süresini de uzatır.

Fiyatı 2099 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok kullanışlı ürün, basit ve gereken işi yapıyor. Şarj kablolarının da uzun olması gayet iyi. Kamera kablosuz çalışmıyor ama sabit durduğu için sorun olmuyor.'

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9. Kanz Citymoms Spacy Bakım Çantası

9. Kanz Citymoms Spacy Bakım Çantası

Hem kullanışlı hem de çok tarz bir bebek bakım çantası.

Bebek bakım çantası anneliğin ilk yıllarında sizin en önemli aksesuarınız olacak. Bu yüzden işlevi kadar dış görünüşü de önemli olacak elbette.

İşte bu çanta tam da modern annelere göre.

İç kısmında tam 3 tane termos özellikli termal cebi bulunan çanta aynı zamanda su geçirmez özellikte.

İndirimli fiyatı şu anda 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Uni Baby İlk Adım Aloe Veralı Islak Mendil

10. Uni Baby İlk Adım Aloe Veralı Islak Mendil

1 yaşından sonra bebeğiniz için güvenle kullanabileceğiniz, dayanıklı ve kaliteli bir ıslak mendil.

Anne babaların elinin altında bulunması gerekli ürünlerden.

Bir paketin içinde 52 adet mendil var.

3 paket ıslak mendili indirimli fiyatı 54 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Chicco Silikon Biberon Fırçası

11. Chicco Silikon Biberon Fırçası

Biberon kullanmayı tercih eden annelerin çok işine yarayacak olan bir ürün.

Ekstra yumuşak çizmeyen fırçaya sahip olduğu için biberonları en iyi şekilde temizler.

İndirimli fiyatı 183 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Stopever Cool Baby Ateş Düşürmeye Yardımcı Plaster

12. Stopever Cool Baby Ateş Düşürmeye Yardımcı Plaster

StopEver Cool Baby soğutucu hidrojel plaster, ateşlenen çocuklarda bölgesel soğutmaya yardımcı olur.

Ateşlenen bebeğinizin başında beklerken içinizi bir nebze olsun rahatlatacak ve sürekli havlu ıslatıp başına koyma derdinden sizi kurtaracak bir ürün.

Yüksek ateş çocuklarımız büyürken çok sık yaşanan bir durumdur. Mutlaka ciddiye alınmalı ve tespit edildiği zaman mutlaka tıbbi yollarla müdahale edilmelidir. Ancak çocuklarımız, bir çok durumda, ateşe neden olan enfeksiyonlarla savaşırken, rahatsız olurlar. Islak bez, ılık duş gibi yöntemlerin yanı sıra, annelerin bölgesel soğutma sayesinde çocuklarını rahat ettirebildikleri başka bir yöntem de bu ateş düşürmeye yardımcı plasterler.

Kolayca uygulanan, kaymayan ve su damlatmayan hidrojel içeriğin verdiği serinlik etkisi ile bu ürün yıllardır güvenle hem çocukları hem de anne ve babaları rahatlatıyor.

İndirimli fiyatı şu anda 149 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kızımın bebekliğinden beri kullanıyoruz. İşlevsel bir ürün ayrıca fiyatı da Amazon'da çok uygun.'

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13. Ve son olarak bebeğiniz için evde güvenliği sağlayacak ve annelerin babaların içinin rahat etmesini sağlayacak ürünler.

13. Ve son olarak bebeğiniz için evde güvenliği sağlayacak ve annelerin babaların içinin rahat etmesini sağlayacak ürünler.

Son olarak değindik ama belki de en önemlisi bu...

Normalde bizim için tehlike arz etmeyen sivri köşeli masalar için koruyucular, priz için otomatik kapanan priz koruyucuları, çocuğunuzun erişimi olabilecek bölgelerdeki dolaplar için çok amaçlı kilitler ve elbette pencere kilitleri.

Hepsi bebekli evlerde olmazsa olmaz ürünlerden...

Güvenlik ürünlerinin hepsine buraya tıklayarak ulaşabilirsin.

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