Annelerin Doğum Sonrası İhtiyaç Duyacağı 13 Ürün Önerisi
Annelerin Doğum Sonrası İhtiyaç Duyacağı 13 Ürün Önerisi
Kadınların hayatındaki en özel anlardan biri doğum anı... Hayata yeni bir bebek getirmek beraberinde sorumlulukları da getiriyor elbette. Bu sorumlulukları yerine getirirken faydalanabileceğiniz bir sürü ürün var. Yeni başlayacağınız bu süreci hem kendiniz hem de bebeğiniz için daha keyifli hale getirirken size de zaman ve konfor kazandıracak ürün önerilerimize mutlaka göz atın.
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1. Lansinoh Çiftli Elektrikli Göğüs Pompası
2. Lansinoh Therapearl Sıcak Soğuk Göğüs Terapisi
3. Lansinoh Lanolin Emziren Anneler İçin Meme Başı Kremi
4. Lansinoh Blue Lock Göğüs Pedi
5. Chicco Boppy ComfyFit Kanguru
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6. Chicco Baby Hug 4'ü 1 Arada Çok İşlevli Bebek Beşiği
7. Chicco Boppy Emzirme Yastığı
8. Bebevo Bebek Monitörü
9. Kanz Citymoms Spacy Bakım Çantası
10. Uni Baby İlk Adım Aloe Veralı Islak Mendil
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11. Chicco Silikon Biberon Fırçası
12. Stopever Cool Baby Ateş Düşürmeye Yardımcı Plaster
13. Ve son olarak bebeğiniz için evde güvenliği sağlayacak ve annelerin babaların içinin rahat etmesini sağlayacak ürünler.
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