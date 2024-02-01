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Anne ve Bebek Fırsatları Başladı! Oyuncaklardan Bakım Ürünlerine Kaçırmamanız Gereken İndirimli Ürünler

etiket Anne ve Bebek Fırsatları Başladı! Oyuncaklardan Bakım Ürünlerine Kaçırmamanız Gereken İndirimli Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 18:59

Bebeğinizin eksiklerini tamamlamanın tam zamanı. İndirimli bebek bezleri, emzikler, bebek arabaları ve daha fazlası. Ebeveynlerin bebekleri için ihtiyacı olan her şey indirimli fiyatları ile burada.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 01 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips Avent Ultra Air Emzik

1. Philips Avent Ultra Air Emzik

Mikrodalgada kolay sterilizasyon imkanı sunan, bebeklerin çok sevdiği bir emzik.

0-6 ay ve 6-18 ay bebekler için seçeneği olan emziğin fiyatı 184 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Chicco Fırça ve Tarak Seti

2. Chicco Fırça ve Tarak Seti

Bebeğinin saçını en hassas şekilde taramak isteyen ebeveynlerin seçimi.

Doğal kıllı fırçanın mavi ve pembe renk alternatifleri de var.

Fiyatı 229 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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3. Ingenuity Keep Cozy 3'ü 1 Arada Grow with Me Titreşimli Ana Kucağı ve Salıncak

3. Ingenuity Keep Cozy 3'ü 1 Arada Grow with Me Titreşimli Ana Kucağı ve Salıncak

Ingenuity Keep Cozy bebek salıncağı, hareketli oturak ve yürümeye başlayan bebek oturağı, ebeveynlerin kolaylığı ve bebeğin tercihi için 3 farklı mod sunuyor: salıncak, hareketli oturak ve sabit oturak.

Sakinleştirici titreşimleri de bebeğinizi sakin tutmaya yardımcı olur.

İndirimli fiyatı 2799 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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4. Britax Römer DualFix Z-LINE Oto Koltuğu

4. Britax Römer DualFix Z-LINE Oto Koltuğu

İster ileri ister arkaya dönük kullanın. Hatta isterseniz de açık araç kapısına 90 derece çevirerek iniş ve binişleri kolaylaştırın.

61-105 cm arası için uygun olan oto koltuğu hem konforlu ve rahat hem de çok güvenli.

İndirimli fiyatı 9999 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Bioderma ABCDerm Bebek ve Çocuklar için Tuzsuz, Sülfatsız Şampuan

5. Bioderma ABCDerm Bebek ve Çocuklar için Tuzsuz, Sülfatsız Şampuan

Bebek ve çocukların nazik saç ve saç derisini temizlemek için güvenilir içeriğe sahip bir şampuan.

Fiyatı 429 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Sleepy Bio Natural Ekonomik Paket Külot Bez 4 Numara

6. Sleepy Bio Natural Ekonomik Paket Külot Bez 4 Numara

Saf su ile dokunmuş dış yüzey sayesinde eşsiz yumuşaklığa sahip bir bebek bezi.

48 adet bezin fiyatı 154 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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7. Maxi-Cosi Iora Anne Yanı Beşik

7. Maxi-Cosi Iora Anne Yanı Beşik

Beş farklı yükseklik ayarı sayesinde tüm yataklarla uyumlu olan bir beşik.

Bebeği hep yanında olsun isteyenler için.İndirimli fiyatı 7969 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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8. Inglesina Sketch Bebek Arabası

8. Inglesina Sketch Bebek Arabası

Ultra hafif ve kompakt bir bebek arabası arayanlar için ideal seçeneklerden biri.

Uçak ve araba seyahatlerinde yanınızda taşımak için de uygun.

İndirimli fiyatı 8799 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Wee Baby Anne Sütü Saklama Poşeti

9. Wee Baby Anne Sütü Saklama Poşeti

Bebeğinden uzak olan ve her an emziremeyen anneler güvenle sütlerini saklayabileceği, maksimum hijyen sağlayan saklama poşetleri.

Fiyatı 63 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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10. Doona Liki Katlanır Bebek Bisikleti

10. Doona Liki Katlanır Bebek Bisikleti

Ebeveyn kontrollü bisiklette 5 noktalı emniyet kemeri bulunuyor.

Çok konforlu ve keyifli bir ürün. 

%29 indirimli fiyatı 12.750 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Mamas & Papas Airo Bebek Arabası

11. Mamas & Papas Airo Bebek Arabası

Doğumdan itibaren 22 kg’ a kadar kullanım imkanı sunan sadece 7.6 kg ağırlığında hafif bir bebek arabası.

Hem şık hem de oldukça güvenli. 5 nokta emniyet kemer sistemine sahip.İndirimli fiyatı 14.990 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Molfix 3D Bebek Bezi Fırsat Paketi

12. Molfix 3D Bebek Bezi Fırsat Paketi

Renk değiştiren ıslaklık göstergesine sahip rahat ve esnek bir bebek bezi.

Daha elastik yan bantlar, hem bebeğinizin göbeğini rahat ettirir hem de en iyi şekilde sarar. Bir önceki Molfix'e göre %20 daha esnek!

İndirimli fiyatı 159 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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