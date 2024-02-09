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A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Smart Band 7 Pro Akıllı Bileklik Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları!

etiket A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Smart Band 7 Pro Akıllı Bileklik Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 16:38

8 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bileklik özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Yine indirimli yine harika ürünler var listede. Bugün sizler için katalogda yer alan Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bilekliği özellikleri ve yorumları ile birlikte inceleyeceğiz. Satın almadan önce içeriğimize mutlaka göz atın.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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'Bu içerik 09.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

8 Şubat 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel Aldın Aldın fırsatları arasında yer alan Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bileklik, haftanın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

a101.com.tr internete özel Aldın Aldın fırsatları arasında yer alan Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bileklik, haftanın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

Siz de bir akıllı bileklik almak istiyor ama seçim yapmakta zorlanıyorsanız, ya da bu fırsatı değerlendirme konusunda kararsızsanız doğru yerdesiniz.

Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bilekliğin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını sizin için derledik. Bu sayede son kararınızı çok daha kolay verebilirsiniz.

Kullanım açısından son dönemlerde birçok kişinin tercih etmiş olduğu ve yaygın olarak kullanmış olduğu ürünler arasında, en çok tercih edilen teknolojik ürünlerden bir tanesi de akıllı bileklik modelleri.

Kullanım açısından son dönemlerde birçok kişinin tercih etmiş olduğu ve yaygın olarak kullanmış olduğu ürünler arasında, en çok tercih edilen teknolojik ürünlerden bir tanesi de akıllı bileklik modelleri.

Saat modellerinin yanı sıra, daha yaygın bir şekilde kullanılan bileklik modelleri, hoş görüntüsü ve estetik duruşu sayesinde daha fazla tercih edilmektedir.

Xiaomi Mi Band 7 Pro modeli de akıllı bileklik modelleri arasında yaygın bir şekilde kullanılan estetik duruşu ve hoş görüntüsü ile kullanıcıların favorisi olan ürünlerden biri.

Xiaomi Mi Band 7 Pro akıllı bilekliğin tercih edilme sebeplerinden biri sağlık uygulamalarında doğru veri aktarımı sağlaması.

Xiaomi Mi Band 7 Pro akıllı bilekliğin tercih edilme sebeplerinden biri sağlık uygulamalarında doğru veri aktarımı sağlaması.

Sağlık uygulamaları konusunda diğer bazı bilekliklerde, doğru veriye ulaşmak çok da kolay olmamaktadır. Ancak söz konusu Xiaomi Mi Band 7 Pro olunca işler değişiyor. Çünkü bu modeldeki sensörler ile birlikte sağlık uygulamasında daha rahat bir şekilde kullanım sağlanabilmektedir. 

 Xiaomi Mi Band 7 Pro akıllı bileklik ile, uyku takibi, nabız ölçme ve kandaki oksijen değerini daha net bir şekilde takip edebilirsiniz. Özellikle uyku bozukluğu olan kişilerin kullanımı uyku takibi açısından daha rahat bir şekilde kullanım sağlayabilmektedir.

Tam 12 günlük pil ömrüne sahip olan Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bileklik, 1,64 inç'lik dev dikdörtgen AMOLED ekranı ile öne çıkıyor.

Tam 12 günlük pil ömrüne sahip olan Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bileklik, 1,64 inç'lik dev dikdörtgen AMOLED ekranı ile öne çıkıyor.

Suya dayanıklı yapısı ile öne çıkan Xiaomi Smart Band 7 Pro kolunuzda bulunduğu sırada rahatlıkla spor yapabilirsiniz.

Xiaomi Mı Band 7 Pro kolunuzdayken, birbirinden farklı spor dalları ile konforlu bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Dışarıda yürüyüş yaparken veya herhangi bir su sporu yaparken, yakmış olduğunuz kaloriyi ve süreyi de kolaylıkla görebilirsiniz.

110'dan fazla fitness modu bulunan model, 150'den fazla saat yüzüne sahip. Bu sayede kendi tarzınıza en uygun olan stili kolaylıkla bulabilirsiniz.

Gözlerinizi de korur.

Gözlerinizi de korur.

Ortam ışığı sensörleri, bileklik ekranının gözleriniz için otomatik olarak ayarlanmasını sağlar. Bileğinizi her kaldırdığınızda ekran uygun şekilde aydınlanır.

Son olarak çok iyi bir GPS sistemi olduğunu da ekleyelim.

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Xiaomi Mi Band 7 Pro akıllı bilekliğin yorumları da çok iyi.

Xiaomi Mi Band 7 Pro akıllı bilekliğin yorumları da çok iyi.

Kullanıcı yorumlarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

'Kendim ve eşim için aldığım iki farklı Amazfit den sonra bu bileklikde istediğimi bulduğumu düşünüyorum. Spor amaçlı kullanım için ilk söyleyeceğim şey iPhone dan daha hassas bir adım sayarı var. Gerçekten düzgün çalışan telefondan bağımsız GPS sistemi var. Saat olarak kullanmak için de çok uygun.

Ben arama ya da mesaj yanıtlama gibi şeyleri zaten aramadığım için bu özelliklerden var olanları da incelemedim. Daha önce mi band 5 ve sonrasında 6 kullanmıştım ama sporda kullanmak için GPS i olan bir cihaz istemiştim. Bundan daha pahalı Amazfit aldım hem batarya hem de gps hayal kırıklığıydı. Burada gördüğüm bir yorumda GPS in düzgün çalıştığı yorumunu görünce bunu denemek istedim ve doğru seçenek olduğunu gördüm.

AOD özelliğini kullanmıyorum, hareket algısıyla açılma özelliğini de kullanmıyorum, telefona gelen mesajları da görmek istemiyorum. Akşamları bir saat sporda GPS çalışsın gün boyu da sağlık verilerimi kaydetsin benim için yeterli. Bataryası da üçüncü gün dolmak üzere ve şu anda % 64. İlk tam dolumdan sonra epey uzun süren bir güncelleme aldı ve %90 a falan düşmüştü. Bence normal kullanımda verimli.'

Ben arama ya da mesaj yanıtlama gibi şeyleri zaten aramadığım için bu özelliklerden var olanları da incelemedim. Daha önce mi band 5 ve sonrasında 6 kullanmıştım ama sporda kullanmak için GPS i olan bir cihaz istemiştim. Bundan daha pahalı Amazfit aldım hem batarya hem de gps hayal kırıklığıydı. Burada gördüğüm bir yorumda GPS in düzgün çalıştığı yorumunu görünce bunu denemek istedim ve doğru seçenek olduğunu gördüm.

AOD özelliğini kullanmıyorum, hareket algısıyla açılma özelliğini de kullanmıyorum, telefona gelen mesajları da görmek istemiyorum. Akşamları bir saat sporda GPS çalışsın gün boyu da sağlık verilerimi kaydetsin benim için yeterli. Bataryası da üçüncü gün dolmak üzere ve şu anda % 64. İlk tam dolumdan sonra epey uzun süren bir güncelleme aldı ve %90 a falan düşmüştü. Bence normal kullanımda verimli.'

'Band 7 ye göre ekran oranı büyük ve daha gösterişli bir ürün. Ama aradaki fiyat farkına değer mi diye sorar iseniz, özellik olarak sadece ışık sensörü farkı ve GPS olarak daha üst düzey saatiniz telefon yokken de haritada yerinizi kaydedebiliyor. Onun harici band 7 ile tamamen aynı özellik ve sensörleri içeriyor.'

'Ekran büyüklüğü tam kararında, spor modları ve sağlık ölçütleri medikal cihazlara yakın, genel olarak da tutarlı. Herhangi bir kopma yaşamadım. '

'Çok memnunum. GPS'i gerçekten çok iyi. Basit sade kullanışlı.'

Uygun fiyatı ve özellikleri ile kullanıcılarından tam not alan Xiaomi Mı Band 7 Pro akıllı bilekliği almak isteyenleri böyle alalım.

Uygun fiyatı ve özellikleri ile kullanıcılarından tam not alan Xiaomi Mı Band 7 Pro akıllı bilekliği almak isteyenleri böyle alalım.

A101 kataloğunda öne çıkan model, kullanıcılarından tam not almış.

Siz de bu akıllı bilekliği, Hepsiburada güvencesiyle almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

Ayrıca bilekliğinizi çeşitli aksesuarlar ile birlikte kullanarak kendi tarzınıza göre renklendirebilirsiniz.

Ayrıca bilekliğinizi çeşitli aksesuarlar ile birlikte kullanarak kendi tarzınıza göre renklendirebilirsiniz.

Paslanmaz çelik file metal kayış oldukça tarz duruyor.

Almak isterseniz buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz.

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