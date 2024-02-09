A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Smart Band 7 Pro Akıllı Bileklik Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları!

Kullanıcı yorumlarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

'Kendim ve eşim için aldığım iki farklı Amazfit den sonra bu bileklikde istediğimi bulduğumu düşünüyorum. Spor amaçlı kullanım için ilk söyleyeceğim şey iPhone dan daha hassas bir adım sayarı var. Gerçekten düzgün çalışan telefondan bağımsız GPS sistemi var. Saat olarak kullanmak için de çok uygun.

Ben arama ya da mesaj yanıtlama gibi şeyleri zaten aramadığım için bu özelliklerden var olanları da incelemedim. Daha önce mi band 5 ve sonrasında 6 kullanmıştım ama sporda kullanmak için GPS i olan bir cihaz istemiştim. Bundan daha pahalı Amazfit aldım hem batarya hem de gps hayal kırıklığıydı. Burada gördüğüm bir yorumda GPS in düzgün çalıştığı yorumunu görünce bunu denemek istedim ve doğru seçenek olduğunu gördüm.

AOD özelliğini kullanmıyorum, hareket algısıyla açılma özelliğini de kullanmıyorum, telefona gelen mesajları da görmek istemiyorum. Akşamları bir saat sporda GPS çalışsın gün boyu da sağlık verilerimi kaydetsin benim için yeterli. Bataryası da üçüncü gün dolmak üzere ve şu anda % 64. İlk tam dolumdan sonra epey uzun süren bir güncelleme aldı ve %90 a falan düşmüştü. Bence normal kullanımda verimli.'

Ben arama ya da mesaj yanıtlama gibi şeyleri zaten aramadığım için bu özelliklerden var olanları da incelemedim. Daha önce mi band 5 ve sonrasında 6 kullanmıştım ama sporda kullanmak için GPS i olan bir cihaz istemiştim. Bundan daha pahalı Amazfit aldım hem batarya hem de gps hayal kırıklığıydı. Burada gördüğüm bir yorumda GPS in düzgün çalıştığı yorumunu görünce bunu denemek istedim ve doğru seçenek olduğunu gördüm.

AOD özelliğini kullanmıyorum, hareket algısıyla açılma özelliğini de kullanmıyorum, telefona gelen mesajları da görmek istemiyorum. Akşamları bir saat sporda GPS çalışsın gün boyu da sağlık verilerimi kaydetsin benim için yeterli. Bataryası da üçüncü gün dolmak üzere ve şu anda % 64. İlk tam dolumdan sonra epey uzun süren bir güncelleme aldı ve %90 a falan düşmüştü. Bence normal kullanımda verimli.'

'Band 7 ye göre ekran oranı büyük ve daha gösterişli bir ürün. Ama aradaki fiyat farkına değer mi diye sorar iseniz, özellik olarak sadece ışık sensörü farkı ve GPS olarak daha üst düzey saatiniz telefon yokken de haritada yerinizi kaydedebiliyor. Onun harici band 7 ile tamamen aynı özellik ve sensörleri içeriyor.'

'Ekran büyüklüğü tam kararında, spor modları ve sağlık ölçütleri medikal cihazlara yakın, genel olarak da tutarlı. Herhangi bir kopma yaşamadım. '

'Çok memnunum. GPS'i gerçekten çok iyi. Basit sade kullanışlı.'