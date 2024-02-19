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‘’Ben Evimin Kadınıyım Evimi Seviyorum’’ Diyenlerin Görür Görmez Sahip Olmak İsteyeceği Ürünler

etiket ‘’Ben Evimin Kadınıyım Evimi Seviyorum’’ Diyenlerin Görür Görmez Sahip Olmak İsteyeceği Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 16:08

Kabul edelim yaşadığımız pandemiden sonra hepimiz biraz daha evcimen olduk. Evde vakit geçirmeyi sevenlerin görünce bayılacağı ürünleri fiyatları ile listeledik. Haydi bakalım görelim kim evde vakit geçirmeyi daha çok seviyor?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 19 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İçine gömüldüğünüzde günün tüm yorgunluğunu unutturacak yumuşaklıkta bir armut koltuk.

1. İçine gömüldüğünüzde günün tüm yorgunluğunu unutturacak yumuşaklıkta bir armut koltuk.

Sizi kucaklayan dev gibi kocaman yumuşacık bir armut koltuktan güzel daha ne olabilir ki?

Kılıf, İçte ve dışta iki katmanlı fermuar tasarımına sahiptir.Fiyatı 1669 TL.*

*İç dolgusu fiyata dahil değildir. Fiyat sadece kılıf içindir.

Almak isteyenler için burada.

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2. Sonbahar ve kış ayları için ideal olan, koltuklarınızı korurken aynı zamanda şık bir hava da katan pelüş koltuk kılıfları.

2. Sonbahar ve kış ayları için ideal olan, koltuklarınızı korurken aynı zamanda şık bir hava da katan pelüş koltuk kılıfları.

Oturma odanıza ekstra rahatlık ve yumuşaklık katacak bir koltuk kılıfı. Cilt dostudur ayrıca sürekli düzeltmeniz gerekmez çünkü kolay kolay kaymaz.

Farklı renk seçenekleri de var.Fiyatı 1305 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Evi kahve kokularıyla dolup taşsın isteyenler için Moccamaster tek kişilik kahve makinesi

3. Evi kahve kokularıyla dolup taşsın isteyenler için Moccamaster tek kişilik kahve makinesi

Hızlı bir şekilde filtre kahvenin tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir makine.

Fiyatı da şu anda indirimde 9360 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Kahvenin yanında hiç kalori almadan tatlı tüketmiş hissini yaşayacağınız donut şeklinde kupalar.

4. Kahvenin yanında hiç kalori almadan tatlı tüketmiş hissini yaşayacağınız donut şeklinde kupalar.

Bu sevimli kahve kupası her sabah güne yüzünüzde kocaman bir gülümseme ile başlamanıza yardımcı olacak.

Fiyatı 184 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Televizyon karşısında yatarken battaniye örtse bile ellerini bir türlü ısıtamayanların imdadına koşacak bir giyilebilir battaniye.

5. Televizyon karşısında yatarken battaniye örtse bile ellerini bir türlü ısıtamayanların imdadına koşacak bir giyilebilir battaniye.

Sevimli hayvan tasarımlı kapüşonlu yumuş yumuş bu giyilebilir battaniye ile artık televizyon başında daha keyifli vakit geçireceksiniz.

Fiyatı 823 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Eve koşarak dönmenize sebep olacak kadar rahat ve şık pelüş ev terliği.

6. Eve koşarak dönmenize sebep olacak kadar rahat ve şık pelüş ev terliği.

Topukluları ayağınızdan çıkardığınız anda sizi rahatlatacak yumuşacık dolgulu rahat bir terlik.

Farklı renkleri de mevcut.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Terlik giymeyi sevmeyenlerin ayaklarını sıcacık tutma garantili içi polar kaymaz tabanlı sevimli çoraplar.

7. Terlik giymeyi sevmeyenlerin ayaklarını sıcacık tutma garantili içi polar kaymaz tabanlı sevimli çoraplar.

Soğuk havalarda ayaklarınızı sıcacık tutma garantili sevimli çorapların farklı renk seçenekleri de var.

35-41 arası ayaklara uyar.

Fiyatı 150 TL.

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8. Yatakta vakit geçirmeyi sevenlerin gözlerinden kalpler çıkartacak pelüş nevresim takımı.

8. Yatakta vakit geçirmeyi sevenlerin gözlerinden kalpler çıkartacak pelüş nevresim takımı.

Nevresimin ön tarafı %100 mikrofiber pelüşten oluşur ve arka tarafı ultra yumuşak flanel kadife kumaştan yapılmıştır. 

Odanıza sıcaklık katacak bir set.

Farklı renk seçenekleri de var.

Fiyatı 2499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Masa üstünde kullanabileceğiniz ve eşsiz bir atmosfer yaratabileceğiniz dumansız beton şömine.

9. Masa üstünde kullanabileceğiniz ve eşsiz bir atmosfer yaratabileceğiniz dumansız beton şömine.

Taşınabilir olması ve duman çıkarmayan özelliği sayesinde ister iç ister dış mekanda kullanabilirsiniz.

Çünkü herkes şömine keyfini hak eder.Fiyatı 1145 TL.

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10. Evinize hoşluk katacak seramik bir vazo.

10. Evinize hoşluk katacak seramik bir vazo.

Sade tonları ve modern tarzı ile evinize ayrı bir hava katacak bir vazo.

Fiyatı 448 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Ayaklarınızı uzatıp bir oh çekebileceğiniz mindere ne dersiniz?

11. Ayaklarınızı uzatıp bir oh çekebileceğiniz mindere ne dersiniz?

Evinize uyan rengi seçebileceğiniz bir sürü renk opsiyonu bulunuyor.

Puf 50 cm çapında ve 35 cm yüksekliğinde.

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Zarif, yer kaplamayan bir C sehpa.

12. Zarif, yer kaplamayan bir C sehpa.

Hem göz yormayacak hem de çok işe yarayacak zarif bir sehpa.Fiyatı 3053 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Yere dökülen kırıntıları pratik bir şekilde ortadan kaldırıp temiz temiz oturmak isteyenler için uygun fiyatlı bir dikey süpürge.

13. Yere dökülen kırıntıları pratik bir şekilde ortadan kaldırıp temiz temiz oturmak isteyenler için uygun fiyatlı bir dikey süpürge.

Led ışık tasarımı ile karanlıkta bile hiçbir toz gözünüzden kaçmaz.

Hafif olduğu için de kullanımı kolaydır.

Fiyatı 2634 TL.

Almak isteyenler için burada.

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