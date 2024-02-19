‘’Ben Evimin Kadınıyım Evimi Seviyorum’’ Diyenlerin Görür Görmez Sahip Olmak İsteyeceği Ürünler
‘’Ben Evimin Kadınıyım Evimi Seviyorum’’ Diyenlerin Görür Görmez Sahip Olmak İsteyeceği Ürünler
Kabul edelim yaşadığımız pandemiden sonra hepimiz biraz daha evcimen olduk. Evde vakit geçirmeyi sevenlerin görünce bayılacağı ürünleri fiyatları ile listeledik. Haydi bakalım görelim kim evde vakit geçirmeyi daha çok seviyor?
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1. İçine gömüldüğünüzde günün tüm yorgunluğunu unutturacak yumuşaklıkta bir armut koltuk.
2. Sonbahar ve kış ayları için ideal olan, koltuklarınızı korurken aynı zamanda şık bir hava da katan pelüş koltuk kılıfları.
3. Evi kahve kokularıyla dolup taşsın isteyenler için Moccamaster tek kişilik kahve makinesi
4. Kahvenin yanında hiç kalori almadan tatlı tüketmiş hissini yaşayacağınız donut şeklinde kupalar.
5. Televizyon karşısında yatarken battaniye örtse bile ellerini bir türlü ısıtamayanların imdadına koşacak bir giyilebilir battaniye.
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6. Eve koşarak dönmenize sebep olacak kadar rahat ve şık pelüş ev terliği.
7. Terlik giymeyi sevmeyenlerin ayaklarını sıcacık tutma garantili içi polar kaymaz tabanlı sevimli çoraplar.
8. Yatakta vakit geçirmeyi sevenlerin gözlerinden kalpler çıkartacak pelüş nevresim takımı.
9. Masa üstünde kullanabileceğiniz ve eşsiz bir atmosfer yaratabileceğiniz dumansız beton şömine.
10. Evinize hoşluk katacak seramik bir vazo.
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11. Ayaklarınızı uzatıp bir oh çekebileceğiniz mindere ne dersiniz?
12. Zarif, yer kaplamayan bir C sehpa.
13. Yere dökülen kırıntıları pratik bir şekilde ortadan kaldırıp temiz temiz oturmak isteyenler için uygun fiyatlı bir dikey süpürge.
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