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Moda Dünyasının Hızla Değişen Trendleri Arasında Her Zaman Yerini Koruyacak Klasik Çanta Modelleri

etiket Moda Dünyasının Hızla Değişen Trendleri Arasında Her Zaman Yerini Koruyacak Klasik Çanta Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 13:29

Moda ne olursa olsun kullanabileceğiniz zamansız çantaları sizin için listeledik. Günlük çantalar da var şık modeller de. Tarzınıza uyan hangi model bulmak için hemen içeriğimize göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 15 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Nine West marka kapitone desenli çapraz çanta her dolapta olması gereken çantalardan biri.

1. Nine West marka kapitone desenli çapraz çanta her dolapta olması gereken çantalardan biri.

Hem spor kıyafetlerle hem de elbiselerle yakışacak bir model.

Fiyatı 1399 TL.

Ancak sayfadaki indirim kuponları ile daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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2. Calvin Klein marka ayarlanabilir askılı, logo detaylı sade bir çanta.

2. Calvin Klein marka ayarlanabilir askılı, logo detaylı sade bir çanta.

Minik ama kullanışlı çantaları sevenlerin tercihi.

Sade, şık ve spor bir model.

Fiyatı 3849 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Tommy Hilfiger marka klasik siyah renk tote çanta.

3. Tommy Hilfiger marka klasik siyah renk tote çanta.

Modası hiç geçmeyecek olan bir model.

42x30x10 cm ölçülerindeki tote çantanın içi de oldukça geniş.

Fiyatı 3499 TL.

Sayfadaki fırsatlar ve kuponlarla daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Dokuma kumaşı ile oldukça klas duran ekru renk el çantası.

4. Dokuma kumaşı ile oldukça klas duran ekru renk el çantası.

İş kıyafetleriyle olsun koyu renk şık jeanlerle olsun çok hoş duracak bir model.

Fiyatı 1599 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Detayları ile öne çıkan Nine West krem rengi el çantası.

5. Detayları ile öne çıkan Nine West krem rengi el çantası.

Bej rengi suni deri çantanın içeride 2 ayrı cebi ve 2 fermuarlı gözü bulunuyor. Eşyalarınızı kolaylıkla bulabileceğiniz, şık görünümlü bir çanta.

Fiyatı 1799 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Tam 5 gözü olan minik ama çok kullanışlı, kapaklı bir el, kol ve omuz çantası.

6. Tam 5 gözü olan minik ama çok kullanışlı, kapaklı bir el, kol ve omuz çantası.

23 cm eninde ve 17 cm boyunda olan çanta minik ama çok kullanışlı bir parça. 3 ana gözü 2 tane de orta gözü bulunuyor.

Çok da tarz.

Fiyatı 534 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok kaliteli bir çanta severek kullanıyorum.'

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7. Beyaz deri zincir detaylı çapraz çanta şık klasiklerden...

7. Beyaz deri zincir detaylı çapraz çanta şık klasiklerden...

Farklı renkleri de var ama en çok beyazı kendini gösteriyor.

Fiyatı 1799  TL.

Sayfada 140 TL indirim kuponu bulunuyor.

Ayrıca bu üründe 1 alana 1 bedava kampanyasından faydalanabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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8. Günlük olarak da kullanabileceğiniz hem spor hem de şık bir bowl bag.

8. Günlük olarak da kullanabileceğiniz hem spor hem de şık bir bowl bag.

İster günlük olarak kullanın ister şık bir davette...

Her ortama ayak uydurabilecek bir parça.

Rengi çok güzel, büyüklüğü de ideal.

Fiyatı 1399 TL ancak şu anda sepette %15 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Harika bayıldım büyüklüğü de çok iyi rengi ayrı güzel.'

Hepsiburada

9. Uygun fiyatlı, kombinlerinize renk katacak mini boy omuz çantası.

9. Uygun fiyatlı, kombinlerinize renk katacak mini boy omuz çantası.

Hem el hem de omuz çantası olarak kullanabilirsiniz.

Eni 250cm boyu da 15 cm.

Beyaz, kahverengi, lila ve pembesi de var.

Fiyatı sadece 275 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Uygun fiyatlı, zamansız ve aynı zamanda oldukça da kullanışlı bir model.

10. Uygun fiyatlı, zamansız ve aynı zamanda oldukça da kullanışlı bir model.

Mıknatıslı kapama özelliğine sahip olan çantanın çıkarılabilir iç çantası da bulunuyor. 

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 679 TL. 

Almak isteyenler için burada.

'Bu kadar iyi beklemiyordum doğrusu, çok kaliteli duruyor umarım kullanım ömrü de uzun olur, uzun demişken keşke bir de uzun sapı olsaymış neyse bu fiyata çok iyi bir çanta kesinlikle tavsiye ediyorum.'

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11. Nine West marka logolu şık bir çanta.

11. Nine West marka logolu şık bir çanta.

Hep düz renk giyinenlere çok yakışacak, kombinlerinize hareket katacak bir çanta modeli.

Fiyatı 2099 TL ancak sayfadaki indirim kuponları ile daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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12. Yarım daire şeklinde retro görünümlü bu çantayı ister elinizde tutarak kullanın ister omzunuza asın.

12. Yarım daire şeklinde retro görünümlü bu çantayı ister elinizde tutarak kullanın ister omzunuza asın.

Küçük ama çok kullanışlı bir çanta.

Fiyatı 595 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mükemmel bir çanta iki askısının olması içerisinde küçük ceplerin bulunması artısı. Biraz geç geldi ama 10 gün bir şey değil yurt dışından geldiği düşünülürse.'

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