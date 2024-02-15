Moda Dünyasının Hızla Değişen Trendleri Arasında Her Zaman Yerini Koruyacak Klasik Çanta Modelleri
Moda Dünyasının Hızla Değişen Trendleri Arasında Her Zaman Yerini Koruyacak Klasik Çanta Modelleri
Moda ne olursa olsun kullanabileceğiniz zamansız çantaları sizin için listeledik. Günlük çantalar da var şık modeller de. Tarzınıza uyan hangi model bulmak için hemen içeriğimize göz atın.
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1. Nine West marka kapitone desenli çapraz çanta her dolapta olması gereken çantalardan biri.
2. Calvin Klein marka ayarlanabilir askılı, logo detaylı sade bir çanta.
3. Tommy Hilfiger marka klasik siyah renk tote çanta.
4. Dokuma kumaşı ile oldukça klas duran ekru renk el çantası.
5. Detayları ile öne çıkan Nine West krem rengi el çantası.
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6. Tam 5 gözü olan minik ama çok kullanışlı, kapaklı bir el, kol ve omuz çantası.
7. Beyaz deri zincir detaylı çapraz çanta şık klasiklerden...
8. Günlük olarak da kullanabileceğiniz hem spor hem de şık bir bowl bag.
9. Uygun fiyatlı, kombinlerinize renk katacak mini boy omuz çantası.
10. Uygun fiyatlı, zamansız ve aynı zamanda oldukça da kullanışlı bir model.
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11. Nine West marka logolu şık bir çanta.
12. Yarım daire şeklinde retro görünümlü bu çantayı ister elinizde tutarak kullanın ister omzunuza asın.
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