Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Ayaklarınıza Özel Bakım: Pedikürde Her Mevsime Uygun Yeni Trendler ve İpuçları

etiket Ayaklarınıza Özel Bakım: Pedikürde Her Mevsime Uygun Yeni Trendler ve İpuçları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 11:01

2024 yılında yaz kış kullanabileceğiniz pedikür trendleri neler merak ediyor musunuz? 2024 yılında ayaklarımızı hangi renkler süsleyecek? Ayaklarınızı güzel gösterecek en iyi ojeleri ve bakım ürünlerini sizin için listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 13 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Birinci adım elbette temiz ayaklar. Bunun için bir ayak spa'sından yardım alabilirsiniz.

Birinci adım elbette temiz ayaklar. Bunun için bir ayak spa'sından yardım alabilirsiniz.

Değiştirilebilir ponza taşının peeling etkisini kullanarak ayaklarınızı yumuşacık tutmanın en kolay yolu bu ayak spaları.

Eğer evinizde yoksa ve almak istemiyorsanız, ayaklarınızı bir kap içerisinde yumuşatabilir, daha sonra kendiniz törpüleyebilirsiniz.

Ayaklarınız yumuşacık olduktan sonra oje için bakıma hazırsınız.

Hepsiburada

Oje sürmeden önce ayak parmaklarınızın üst üste gelmesini önlemek için bu ayırıcı aparatlardan faydalanabilirsiniz.

Oje sürmeden önce ayak parmaklarınızın üst üste gelmesini önlemek için bu ayırıcı aparatlardan faydalanabilirsiniz.

Oje sürerken büyük rahatlık...

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Canlı pembe tonları, hem yazın hem kışın ayaklarda çok hoş duran bir ton.

Canlı pembe tonları, hem yazın hem kışın ayaklarda çok hoş duran bir ton.

Yazın sahilde en göz alan renklerden biri bu canlı pembe tonları. Ama aynı şekilde kışın da harika duruyor.

Araya katacağınız gümüşler de ayrı bir şıklık katacak. Aynı görseldeki gibi bir gümüş için önerimiz Mara Queen serisinin gümüş tonu.

Hepsiburada

Koyu bordo ojenin modası asla geçmiyor...

Koyu bordo ojenin modası asla geçmiyor...

Uzaktan baksan siyah, yakından bordo...

Bordonun en koyu tonu. Oldukça asil. Yaz kış güzel duran renklerden.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Mob wife trendine uyarak kırmızı tonlardaki bu ojeleri de 4 mevsim tercih edebilirsiniz.

Mob wife trendine uyarak kırmızı tonlardaki bu ojeleri de 4 mevsim tercih edebilirsiniz.

Kırmızının bu tonu yaz aylarında da, kış aylarında da ayakta harika duruyor gerçekten. Bu sene zaten kırmızı ve bordonun en popüler olduğu yıl diyebiliriz.

Hala kırmızı bir ojeniz yoksa belki de şimdi almanın tam zamanı.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

French oje elde olduğu gibi ayakta da temiz bir görüntü sunuyor.

French oje elde olduğu gibi ayakta da temiz bir görüntü sunuyor.
www.instagram.com

French pedikür yapmak zor geliyorsa bunun için satılan kolay uygulama aparatlarından faydalanabilirsiniz.

Asla modası geçmeyecek, her zaman tertemiz bir görüntü sunan bir seçenek bu.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Kontrast renk ojeleri kullanarak, basit nail artlar ile harika tırnaklara kavuşabilirsiniz.

Kontrast renk ojeleri kullanarak, basit nail artlar ile harika tırnaklara kavuşabilirsiniz.
www.instagram.com

Yapması da oldukça kolay. Dilerseniz bir nail art setinden de yardım alabilirsiniz.

Görseldeki gibi kontrast tırnaklar hoşunuza gidiyorsa, buraya tıklayarak sizin için seçtiğimiz diğer renklere ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf: Aeshna 

Hepsiburada

Bembeyaz tırnaklar da oldukça asil duruyor.

Bembeyaz tırnaklar da oldukça asil duruyor.
www.instagram.com

Kireç beyazı ojeler, ayakta asil bir görünüm sağlıyor.

Özellikle yanık tende ve esmerlerde harika duracaktır.

Fotoğraf: #teamwolfiewhite on Instagram 

Hepsiburada

Yazın yanık tene en çok yakışan renklerden biri de pembenin bu tonu...

Yazın yanık tene en çok yakışan renklerden biri de pembenin bu tonu...
www.instagram.com

Pembenin güzelliğine bakar mısınız?

Kışın daha soft bir görünüm verirken, yazın kullanıldığında ise yanık tende ayrı güzel duran bir ton.

Fotoğraf: Maria D.

Hepsiburada

Tertemiz görünümlü hafif ışıltılı tırnaklar gibisi yok...

Tertemiz görünümlü hafif ışıltılı tırnaklar gibisi yok...
www.instagram.com

Nude oje üzerine biraz ışıltı...

Ya da belki direkt sedefli bir oje de tercih edebilirsiniz.

Biraz ışıltı her zaman güzel duracaktır. Bu ojenin en güzel yanı da her kıyafetle uyum sağlaması.

Fotoğraf: Colors By Sassy 🍭

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Leopar ya da zebra desenlerinden faydalanarak ayak baş parmağınıza renk katabilirsiniz.

Leopar ya da zebra desenlerinden faydalanarak ayak baş parmağınıza renk katabilirsiniz.

Farklı tasarımlar için tırnak stickerlarından faydalanabilirsiniz.

Baş parmağınıza zebra sticker, diğerlerine beyaz ya da siyah oje sürerek sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.

Hepsiburada

Pedikürünüz bittikten sonra takılarla ayaklarınızı süsleyebilirsiniz.

Pedikürünüz bittikten sonra takılarla ayaklarınızı süsleyebilirsiniz.

Yazın sahilde ayaklarınızı daha da güzel göstermek için bu aksesuarlardan faydalanabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın