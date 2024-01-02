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Kışın Dondurucu Soğuklarına Kalitesiyle Meydan Okuyan Columbia Mont ve Polarlar İndirimde!

Kışın Dondurucu Soğuklarına Kalitesiyle Meydan Okuyan Columbia Mont ve Polarlar İndirimde!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
02.01.2024 - 17:46

Kış mevsiminin soğuk ve sert yüzüne karşı durmak isteyenler için Columbia'nın fonksiyonel mont ve polarları, hem sıcaklık hem de şıklık vaat ediyor. Üstün teknolojiyle üretilen bu ürünler, soğuktan tam koruma sağlarken, nefes alabilir yapıları sayesinde terleme problemine de son veriyor. Dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunan bu kumaşlar, su geçirmez ve rüzgar geçirmez özellikleriyle her türlü hava koşulunda rahatlık sağlıyor. Şimdi, bu harika ürünler Günün Fırsatları kapsamında indirimde sizleri bekliyor!

Bu içerik 02.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/kis-soguklarina...
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Geçtiğimiz yılın en çok satan montu: Columbia Powder Lite Erkek Mont

Geçtiğimiz yılın en çok satan montu: Columbia Powder Lite Erkek Mont

Omni-Heat Reflective kaplaması sayesinde ince yapısına rağmen sizi sıcak tutan Columbia Powder Lite Erkek Mont, hafifliği ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 

Linki burada.

Ürün güzel fakat gerçekten de 1 beden küçük alınmalı. 195 cm / 120 kg XXL aldım fakat bol geldi, kolları da uzun kaldı. XL güzel duracaktır. İade edip XL sipariş vereceğim.

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Columbia Erkek Powder Pass Kapüşonlu Kapitone Ceket

Columbia Erkek Powder Pass Kapüşonlu Kapitone Ceket

Yürüyüş, koşu ve diğer dış mekan aktiviteleri için ideal olan Columbia Erkek Powder Pass Kapüşonlu Kapitone Ceket, su geçirmez kumaşı, çene koruması ve Scuba kapüşon özelliğiyle öne çıkıyor.

Linki burada.

Gayet memnun kaldım mevsimlik giyilebilecek bir mont. Sadece beden konusunda sıkıntılı bu Columbia tüm markalarda large giyiyorken ürün biraz bol geldi daha öncede Columbia da başıma gelmişti. Boy 1.79 kilo 87 large büyük geldi.

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Columbia Kadın Cascade Ridge II Softshell Ceket

Columbia Kadın Cascade Ridge II Softshell Ceket

Bu ürün, yağmurlu hava koşullarında bile sizi kuru tutan su geçirmez kumaştan yapılmış. Çok yönlülüğü ve tüm mevsimlere uygunluğu ile dikkat çekiyor. Üstelik, çıkarılabilir ve ayarlanabilir kapüşonu, ayarlanabilir manşetleri ve büzme kenarları ile kişiselleştirilebilir bir konfor sunuyor. Ayrıca, fermuarlı güvenlik göğüs cebi ve eşyalarınızı güvende tutmak için tasarlanmış el cepleri ile donatılmış. Bu özellikler, bu ürünün her durumda size eşlik edebilecek ideal bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Linki burada.

Ürün Amazon Almanya’dan geldi, çok iyi sarıyor vücudu. İki adet aldım 1.70 / 65kg erkeğe s beden tam oturdu. Eşim 1.60 / 45 kg ona biraz büyük oldu. 

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Columbia Erkek Pike Lake Ceket

Columbia Erkek Pike Lake Ceket

Erkekler için özel olarak tasarlanmış bu ceket, şehirdeki soğuk kış günlerinin yanı sıra yürüyüş gibi dış mekan aktiviteleri için de mükemmel bir seçim olacak. Modern bir kalıba sahip olan bu ceket, OmniHeat ısı teknolojisi sayesinde sıcaklığı maksimum seviyede tutuyor. Isıyı yansıtan astarı, vücut sıcaklığınızı korurken, su geçirmez boydan boya fermuarı yağmur ve diğer hava koşullarına karşı optimum koruma sağlıyor. 

Linki burada.

1.75 82 kg ölçülerime göre M aldım tam oldu. L alsam giyemeyecekmişim. Su geçirmiyor ve sıcak tutuyor. On göğüs bölgesinde cebe alışığım. genelde kartları taşıdığım cüzdanı oraya koyuyorum. Bi bu eksik ama cepleri derin çok eksikliğini hissetmem bu yüzden. Fiyatı tr de satılan fiyatına göre çok uygun. 

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Columbia Kadın Benton Springs Half Snap Kazak

Columbia Kadın Benton Springs Half Snap Kazak

Bu polar için yapılan yorumlar arasında 'Columbia kalitesini zaten anlatmaya gerek yok, çok şık ve güzel bir polar' ve 'süper, tavsiye ederim' bulunuyor.

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Cascade Ridge II Erkek Softshell Ceket

Cascade Ridge II Erkek Softshell Ceket

Yağmurlu hava koşullarına karşı mükemmel bir koruma sağlayan su geçirmez kumaştan üretilmiş olan Cascade Ridge II Erkek Softshell Ceket, çıkarılabilir ve ayarlanabilir kapüşonu sayesinde çok yönlülük sunuyor ve tüm mevsimlere uygun bir seçenek haline geliyor. 

Linki burada.

Bugün yağmurda test ettim. Orta şiddette yağmurda bile su almadı. Damla damla oluyor ve kayıyor. Size standart. Bir mağazasında deneyin sonra sipariş verin. Boyutları aynı.

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Columbia Erkek Ascender Softshell Ceket

Columbia Erkek Ascender Softshell Ceket

Günlük hayatta kullanabileceğiniz bu rahat ceket, yılın her döneminde tek başına ya da kalın giysilerin altında rahatlıkla tercih edilebilir. Su ve rüzgarı geçirmeyen yapısı sayesinde sizi olumsuz hava koşullarından korurken, boydan boya uzanan pratik fermuarı ile kullanım kolaylığı sağlar. Üstelik ceketin iki adet fermuarlı cebi, ellerinizi sıcak tutmanız ve eşyalarınızı güvenle taşımanız için ideal bir kullanım sağlıyor. 

Linki burada.

Bu ürün için 'kaliteli kargolama, fakat beden konusunda dikkatli olun' ve 'kalıpları dar, ona göre alın' gibi yorumlar yapılıyor.

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Columbia Bayan Splash A Little™ II Su Geçirmez Ceket

Columbia Bayan Splash A Little™ II Su Geçirmez Ceket

Bir ceketin sadece sizi sıcak tutmakla kalmayıp aynı zamanda su geçirmez ve nefes alabilen bir yapıya sahip olması önemlidir. Böyle bir ceket, nereye giderseniz gidin, hangi koşullar altında olursanız olun, sizi kuru ve rahat tutar. Bu çok yönlü Columbia Bayan Splash A Little™ II Su Geçirmez Ceket tüm bu koşulları sağlıyor. OmniTech teknolojisi sayesinde su geçirmez ve nefes alabilir özelliklere sahip olan bu ceket, aynı zamanda ayarlanabilir fırtına kapüşonu, iç güvenlik cebi ve fermuarlı el cepleri ile kullanışlılığını artırıyor.

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Columbia Power Lite Erkek Yelek

Columbia Power Lite Erkek Yelek

Erkeklerin her daim giyebileceği, suya dayanıklı bu kıyafet; gündüzden geceye, kıştan yaza tüm zamanlarda idealdir. Yürüyüşten parkur koşusuna, dış mekan aktivitelerinin tamamında rahatlıkla kullanılabilir. Aktif kalıbı ve pratikliğiyle öne çıkan Columbia Power Lite Erkek Yelek, OmniHeat ısı teknolojisi sayesinde sıcaklığı maksimumda tutar ve termal yansıtıcı astarlıdır. 

Linki burada.

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Columbia Erkek Lake 22 Down Kuş Tüyü Mont

Columbia Erkek Lake 22 Down Kuş Tüyü Mont

Columbia'nın Erkek Lake 22 Down modeli kuş tüyü montu, soğuk ve ıslak hava koşullarına karşı en iyi korunmayı sağlıyor. 650 dolum gücüne sahip kuş tüyü izolasyonu ve su geçirmez özelliğiyle kış aylarının zorlu koşullarında bile konforunuzu ve şıklığınızı korumanızı sağlıyor. Yürüyüşten dağcılığa, günlük kullanımdan çeşitli dış mekan aktivitelerine kadar geniş bir yelpazede rahatlıkla tercih edilebilir. 

Linki burada.

Yurtdışı sipariş olduğu için başta çok tereddüt ettim ama iyi ki almışım. Türkiye'deki fiyatının üçte birine mükemmel bir montum oldu. Bölümler arasında dikiş olmadığı için tüylerin dışarı çıkmasını engelleyen bir yöntem kullanmışlar. Tek eksiği kapüşonlu olmaması. Boyun kısmı biraz ince ve dolgusuz yapılmış.

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Columbia Erkek Flash Challenger Novelty

Columbia Erkek Flash Challenger Novelty

Columbia'nın erkekler için tasarladığı Flash Challenger Novelty, Omni Shade UPF 40 teknolojisi ile güneşin zararlı ışınlarına karşı yüksek koruma sağlıyor. Bu ürün, spor kıyafeti maceracılar için geliştirilmiştir. Yürüyüşçüler, koşucular veya açık hava meraklıları için dış mekan aktivitelerinde ideal bir seçenektir. 

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