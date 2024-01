A101'de Satışa Sunulan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 Modeli Alınır mı?Özellikleri ve Yorumları

Gecesini gündüzüne katarak saatlerce bir orada bir burada inceleme videosu izleyen, muhtemelen bir alt modeli ile arasında kalarak 'ulan 2 bine değer mi bu farklar' diyip cihazı alamadığı her dakika stres içinde sağa sola salça olan arkadaşım, merhaba. Sana yardımcı olmaya geldim. Ürün mükemmel çalışıyor, kusursuz diyebilirim. Espresso'yu gerçekten kaliteli çıkarıyor (kahveniz iyi ise tabii). LatteGo ise görevini harika yapıyor. Burada önemli olan iki nokta zaten bunlar; bir cihaz espresso'yu iyi çıkarıyorsa, süt köpürtmesi, sıcaklığı, krema seviyesi tatmin edici ise ki neredeyse bütün modellerinde aynı öğütücü ve sistem kullanılıyor, neden insan daha fazla para verip teoride hiçbir farkı olmayan üst modele yönelmeye çalışır? Tabii ki satış stratejisi kurbanı olursa. 5447/90 kullanıcısı olarak size sadece şunu söyleyebilirim; O KADAR PARA VERİP EN ÜST MODELİ ALMAYIN. Bunu söylememin sebebi cihazımdan rahatsız olmam değil, bilakis aşırı memnunum ve hayatımda verdiğim en mükemmel karar bu cihazı almak oldu ama; bu cihazdan neredeyse 5-6 bin TL daha ucuz olup hatta ve hatta 7-8 bin daha ucuz olup aynı sistem çalışma prensibine sahip daha alt modeller AYNI İŞİ YAPIYOR.

'Benim çok zamanım yok, üşeniyorum yapmaya ama dışarıdan da da fazla kahve satın almak istemiyorum' diyenler için ideal bir makine. Şahsen ben kahve demlerken sıkılmaya başlamıştım. Yıllardır her sabah kahve yapmak yoruculaşmaya başlamıştı. 'Alalım' dedik. Nasıl olsa bugün aldığımız yarın kar olmuş oluyor. Birkaç aydır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Kahvenin kalitesini hissedebildiğimiz, bizi hem damak zevki olarak hem de vakit tasarrufu olarak çok mutlu etti. Ürün hızlı geldi, sorunsuz geldi. Hiçbir problem yaşamadık. Size de şimdiden afiyet olsun.

Makineden genel olarak memnunum, kahve içmeyi seven bir aile olarak her hafta kahveci dükkanlarına ödediğimiz 500 lira cebimize kaldı diyebilirim; kafelerde yapılan kahvelerin neredeyse aynısını ev konforunda bu makineyle yapabiliyorsunuz. Tavsiyem birkaç çeşit kahve şurubu da satın alın ve kahvelerinize farklı aromalar katıp öyle için mükemmel oluyor. Toplamda 13 çeşit içecek yapabiliyor fakat bunların 7-8 tanesini kullanılıyor geri kalanlar olmasa da olur. Ben bu en üst model makineyi ekran arayüzü ve gösterişli bir paneli olması sebebiyle aldım. Görüntü önemli değilse amaç sadece işleviyse, 7-8 çeşit kahve yapan bir veya iki alt modeli de gayet işinizi görür. Makineyle ilgili genel bir şikayet olan ve benim de müzdarip olduğum bir konu var: Kahveyi çok sıcak yapmıyor! Biz Türkler sıcak içecekleri neredeyse kaynama derecesinde hazırlayıp içiyoruz ve bu makine son sıcaklık ayarında dahi anca ortalama sıcaklıkta kahve verebiliyor. Sütlü kahvelerde ise sütü buzdolabından çıkarıp kullanırsanız ılık bir kahve içiyorsunuz. Litrelik sütler açıldıktan sonra dışarıda uzun süre dayanmadığı için ben çocukların içtiği küçük paketli 200 ml sütlerden fazlaca alıp oda sıcaklığındaki mutfak dolabında muhafaza ediyorum ve sütlü kahve yapacağım zaman bir paketi açıp tamamen bitiriyorum. Bu şekilde ancak ortalama bir sıcaklıkta kahve içebiliyorum. İdeal kahve sıcaklığının 60 derece olduğu söyleniyor muhtemelen makine de buna yakın sıcaklıklarda set edilmiştir, zamanla alışırız umarım. 100 kahvede bir demleme ünitesinin çeşme suyunda yıkanıp bir köşede kurumaya bırakılması gerekiyor. Kuruduktan sonra kutudan çıkan gres yağı ile de mekanizmanın yağlaması gerekiyor. Kahve çekirdeği haznesinin içindeki öğütme ayarı 12 kademeli ve hepsini deneyerek ideal ayarın 4 - 6 arası olduğu kanaatine vardım; siz de kendinize göre ayarlayın. Malesef Türkçe dil desteği yok. Hem lezzet için hem de makinenin ömrü açısından su kabına çeşmeden değil damacana veya arıtmadan su doldurun.

Bazı yorumlarda kahveyi soğuk yaptığından bahsedilmiş, settings den tempreture seçeneğinde sıcaklık ayarı var. Otomatik ayar medium, high a getirince bence oldukça sıcak yapıyor. Ayrıca bardağı ısıtmak için latte go yu çıkardıktan sonra bardağınızı sıcak hava veren aparata dayayıp other drinks seçeneğinden milk froth kısmını seçip 110ml ye ayarlayıp sıcak hava üfletebilirsiniz böylece bardağınız çarçabuk ısınacaktır. Ya da hot water seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Ben 4 aylık kullanım süresince bir sıkıntı yaşamadım. Yalnız bakıma önem veren birisi olduğum için asla musluk suyu kullanmadım çünkü her ne kadar iyi bir filtreleme sistemi olduğunu iddia etselerde hazır su kullanmak daha mantıklı geliyor bana çünkü makine gerçekten Türkiye şartlarında pahalı. Yağ sürülecek yerleri youtube dan öğrenebilirsiniz. Yedek parçaları ve temizlik tabletleri öyle aşırı pahalı falan değil. Kısaca zevkle kullanıyorum.