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A101'de Satışa Sunulan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 Modeli Alınır mı?Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 Modeli Alınır mı?Özellikleri ve Yorumları

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
25.01.2024 - 18:03

25 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Philips EP5447/90 Tam Otomatik Kahve Makinesi özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 25 Ocak Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 25.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

25 Ocak 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.

Piyasada en çok tercih edilen kahve makinelerinden biri olan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90, merak edildiği için özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bakalım istedik.

En çok tercih edilen kahve makineleri arasında ilk sıralarda yer alan Philips Ep5447/90, birbirinden lezzetli 12 aromatik kahve seçeneği sunuyor.

En çok tercih edilen kahve makineleri arasında ilk sıralarda yer alan Philips Ep5447/90, birbirinden lezzetli 12 aromatik kahve seçeneği sunuyor.

Tek bir düğmeye dokunarak kolayca espresso, sade kahve, cappuccino ve latte macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayabilirsiniz.

Dört ayrı kullanıcı profili sayesinde, her bir seferde en sevdiğiniz kahveyi tüketme olanağına sahipsiniz. Ek olarak, misafir profili özelliği ile misafirlerinizin sizin tercihlerinizi bozmadan, kendi kahve zevklerini deneyimleme şansını sunuyor.

Kullanımı kolay sezgisel ekranı ile taze çekirdeğinizin yoğunluğunu dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve o muhteşem kahvenin tadına varabilirsiniz.

Kullanımı kolay sezgisel ekranı ile taze çekirdeğinizin yoğunluğunu dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve o muhteşem kahvenin tadına varabilirsiniz.

Kahve özelleştirme seçeneğine gelecek olursak damak zevkinize uygun bir deneyim sunarak, kahvenizin aromasını ve kıvamını kişiselleştirmenize olanak sağlıyor. İster yoğun bir lezzet, ister hafif bir tat arıyor olun, bu özellik sayesinde kahve ve süt miktarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kendi tercihlerinize göre kahve yapma özgürlüğü sunan bu özellik, kahve deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

Kahve özelleştirme seçeneğinin sevilen bir diğer özelliği de ekstra shot özelliği. Bu özellik sayesinde kahvenize acılık katmadan yoğunluğunu artırabiliyorsunuz.

Siklonik köpürtme teknolojisi kullanılarak LatteGo, çeşitli süt ve bitki bazlı alternatiflerin doğru orandaki yağ ve protein içeriğini maksimum köpük yoğunluğuna dönüştürüyor.

Siklonik köpürtme teknolojisi kullanılarak LatteGo, çeşitli süt ve bitki bazlı alternatiflerin doğru orandaki yağ ve protein içeriğini maksimum köpük yoğunluğuna dönüştürüyor.

Size evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino yudumlama keyfini sunuyor. LatteGo'nun damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi, bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliği sayesinde size zaman tasarrufu ve etkin temizlik imkanı sunmayı da ihmal etmiyor.

Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema için 12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayabiliyorsunuz.

Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema için 12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayabiliyorsunuz.

Aroma Extract sistemi, su sıcaklığını 90 ile 98°C arasında sabitlerken su akış hızını da düzenleyerek, demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında ideal bir denge kuruyor. Bu sayede, lezzetli kahvelerin tadını çıkarabiliyorsunuz. 

20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilen 12 adımlı öğütücü, seviyeleriyle kahve çekirdeklerinizi isteğinize bağlı olarak ultra ince tozdan, kalın parçacıklara kadar değişen boyutlarda öğütme imkanı sunuyor.

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Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolay olan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90, AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar kahve demlemenizi sağlıyor.

Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolay olan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90, AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar kahve demlemenizi sağlıyor.

Teknik Özellikleri:

  • 100 cm kablo uzunluğu

  • Süt karafı kapasitesi: 0,26 litre 

  • Su haznesi kapasitesi: 1,8 litre

  • Atık haznesi kapasitesi: 12 porsiyon

  • Ürün ağırlığı: 8 kg

  • Kahve çekirdeği kapasitesi: 275 g 

  • Pompa basıncı: 15 bar

  • 5 aroma sertliği ayarı 

  • Demleme öncesi aroma kontrolü 

  • 4 kulanıcı profili 

  • 3 sıcaklık ayarı 

  • Toz kahve seçeneği 

  • Çift fincan 

  • Aroma sızdırmazlığı 

  • Ürün boyutları: 246x372x433  mm

  • ECO ayarı 

  • Kahve hazırlama güç tüketimi: 1500 W

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir damlama tepsisi ve LatteGo

Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 ile ilgili görüşleri:

Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 ile ilgili görüşleri:

  • Gecesini gündüzüne katarak saatlerce bir orada bir burada inceleme videosu izleyen, muhtemelen bir alt modeli ile arasında kalarak 'ulan 2 bine değer mi bu farklar' diyip cihazı alamadığı her dakika stres içinde sağa sola salça olan arkadaşım, merhaba. Sana yardımcı olmaya geldim. Ürün mükemmel çalışıyor, kusursuz diyebilirim. Espresso'yu gerçekten kaliteli çıkarıyor (kahveniz iyi ise tabii). LatteGo ise görevini harika yapıyor. Burada önemli olan iki nokta zaten bunlar; bir cihaz espresso'yu iyi çıkarıyorsa, süt köpürtmesi, sıcaklığı, krema seviyesi tatmin edici ise ki neredeyse bütün modellerinde aynı öğütücü ve sistem kullanılıyor, neden insan daha fazla para verip teoride hiçbir farkı olmayan üst modele yönelmeye çalışır? Tabii ki satış stratejisi kurbanı olursa. 5447/90 kullanıcısı olarak size sadece şunu söyleyebilirim; O KADAR PARA VERİP EN ÜST MODELİ ALMAYIN. Bunu söylememin sebebi cihazımdan rahatsız olmam değil, bilakis aşırı memnunum ve hayatımda verdiğim en mükemmel karar bu cihazı almak oldu ama; bu cihazdan neredeyse 5-6 bin TL daha ucuz olup hatta ve hatta 7-8 bin daha ucuz olup aynı sistem çalışma prensibine sahip daha alt modeller AYNI İŞİ YAPIYOR. 

  • 'Benim çok zamanım yok, üşeniyorum yapmaya ama dışarıdan da da fazla kahve satın almak istemiyorum' diyenler için ideal bir makine. Şahsen ben kahve demlerken sıkılmaya başlamıştım. Yıllardır her sabah kahve yapmak yoruculaşmaya başlamıştı. 'Alalım' dedik. Nasıl olsa bugün aldığımız yarın kar olmuş oluyor. Birkaç aydır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Kahvenin kalitesini hissedebildiğimiz, bizi hem damak zevki olarak hem de vakit tasarrufu olarak çok mutlu etti. Ürün hızlı geldi, sorunsuz geldi. Hiçbir problem yaşamadık. Size de şimdiden afiyet olsun.

  • Makineden genel olarak memnunum, kahve içmeyi seven bir aile olarak her hafta kahveci dükkanlarına ödediğimiz 500 lira cebimize kaldı diyebilirim; kafelerde yapılan kahvelerin neredeyse aynısını ev konforunda bu makineyle yapabiliyorsunuz. Tavsiyem birkaç çeşit kahve şurubu da satın alın ve kahvelerinize farklı aromalar katıp öyle için mükemmel oluyor. Toplamda 13 çeşit içecek yapabiliyor fakat bunların 7-8 tanesini kullanılıyor geri kalanlar olmasa da olur. Ben bu en üst model makineyi ekran arayüzü ve gösterişli bir paneli olması sebebiyle aldım. Görüntü önemli değilse amaç sadece işleviyse, 7-8 çeşit kahve yapan bir veya iki alt modeli de gayet işinizi görür. Makineyle ilgili genel bir şikayet olan ve benim de müzdarip olduğum bir konu var: Kahveyi çok sıcak yapmıyor! Biz Türkler sıcak içecekleri neredeyse kaynama derecesinde hazırlayıp içiyoruz ve bu makine son sıcaklık ayarında dahi anca ortalama sıcaklıkta kahve verebiliyor. Sütlü kahvelerde ise sütü buzdolabından çıkarıp kullanırsanız ılık bir kahve içiyorsunuz. Litrelik sütler açıldıktan sonra dışarıda uzun süre dayanmadığı için ben çocukların içtiği küçük paketli 200 ml sütlerden fazlaca alıp oda sıcaklığındaki mutfak dolabında muhafaza ediyorum ve sütlü kahve yapacağım zaman bir paketi açıp tamamen bitiriyorum. Bu şekilde ancak ortalama bir sıcaklıkta kahve içebiliyorum. İdeal kahve sıcaklığının 60 derece olduğu söyleniyor muhtemelen makine de buna yakın sıcaklıklarda set edilmiştir, zamanla alışırız umarım. 100 kahvede bir demleme ünitesinin çeşme suyunda yıkanıp bir köşede kurumaya bırakılması gerekiyor. Kuruduktan sonra kutudan çıkan gres yağı ile de mekanizmanın yağlaması gerekiyor. Kahve çekirdeği haznesinin içindeki öğütme ayarı 12 kademeli ve hepsini deneyerek ideal ayarın 4 - 6 arası olduğu kanaatine vardım; siz de kendinize göre ayarlayın. Malesef Türkçe dil desteği yok. Hem lezzet için hem de makinenin ömrü açısından su kabına çeşmeden değil damacana veya arıtmadan su doldurun.

  • Bazı yorumlarda kahveyi soğuk yaptığından bahsedilmiş, settings den tempreture seçeneğinde sıcaklık ayarı var. Otomatik ayar medium, high a getirince bence oldukça sıcak yapıyor. Ayrıca bardağı ısıtmak için latte go yu çıkardıktan sonra bardağınızı sıcak hava veren aparata dayayıp other drinks seçeneğinden milk froth kısmını seçip 110ml ye ayarlayıp sıcak hava üfletebilirsiniz böylece bardağınız çarçabuk ısınacaktır. Ya da hot water seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Ben 4 aylık kullanım süresince bir sıkıntı yaşamadım. Yalnız bakıma önem veren birisi olduğum için asla musluk suyu kullanmadım çünkü her ne kadar iyi bir filtreleme sistemi olduğunu iddia etselerde hazır su kullanmak daha mantıklı geliyor bana çünkü makine gerçekten Türkiye şartlarında pahalı. Yağ sürülecek yerleri youtube dan öğrenebilirsiniz. Yedek parçaları ve temizlik tabletleri öyle aşırı pahalı falan değil. Kısaca zevkle kullanıyorum.

Aradığınız kahve makinesinin Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 olduğuna karar verdiyseniz, dilerseniz Amazon güvencesiyle buradan, daha uygun fiyata Hepsiburada güvencesiyle de buradan alabilirsiniz.

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