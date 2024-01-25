A101'de Satışa Sunulan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 Modeli Alınır mı?Özellikleri ve Yorumları
A101'de Satışa Sunulan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 Modeli Alınır mı?Özellikleri ve Yorumları
25 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Philips EP5447/90 Tam Otomatik Kahve Makinesi özellikleri ve yorumları ile burada!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 25 Ocak Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.
Bu içerik 25.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.
En çok tercih edilen kahve makineleri arasında ilk sıralarda yer alan Philips Ep5447/90, birbirinden lezzetli 12 aromatik kahve seçeneği sunuyor.
Kullanımı kolay sezgisel ekranı ile taze çekirdeğinizin yoğunluğunu dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve o muhteşem kahvenin tadına varabilirsiniz.
Siklonik köpürtme teknolojisi kullanılarak LatteGo, çeşitli süt ve bitki bazlı alternatiflerin doğru orandaki yağ ve protein içeriğini maksimum köpük yoğunluğuna dönüştürüyor.
Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema için 12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayabiliyorsunuz.
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Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolay olan Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90, AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar kahve demlemenizi sağlıyor.
Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi EP5447/90 ile ilgili görüşleri:
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