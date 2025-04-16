Arda Turan'dan Fatih Terim'e Büyük Saygı

Süper Lig’deki ilk sezonunda üst sıralara yerleşerek büyük bir çıkış yakalayan Eyüpspor’da teknik direktör Arda Turan, taraftarların sevgilisi olmaya devam ediyor. Genç teknik adam, her maçta yoğun ilgi ve tezahüratlarla karşılanırken, son olarak Adana Demirspor maçında dikkat çeken bir olaya imza attı.