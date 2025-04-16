Arda Turan'dan Fatih Terim'e Büyük Saygı
Süper Lig’deki ilk sezonunda üst sıralara yerleşerek büyük bir çıkış yakalayan Eyüpspor’da teknik direktör Arda Turan, taraftarların sevgilisi olmaya devam ediyor. Genç teknik adam, her maçta yoğun ilgi ve tezahüratlarla karşılanırken, son olarak Adana Demirspor maçında dikkat çeken bir olaya imza attı.
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6-0'la geçtikleri Adana Demirspor maçındaki bir an sosyal medyada gündem oldu
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Tribünleri susturdu
İşte o anlar 👇🏻
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