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Arda Turan'dan Fatih Terim'e Büyük Saygı

Arda Turan'dan Fatih Terim'e Büyük Saygı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.04.2025 - 10:55

Süper Lig’deki ilk sezonunda üst sıralara yerleşerek büyük bir çıkış yakalayan Eyüpspor’da teknik direktör Arda Turan, taraftarların sevgilisi olmaya devam ediyor. Genç teknik adam, her maçta yoğun ilgi ve tezahüratlarla karşılanırken, son olarak Adana Demirspor maçında dikkat çeken bir olaya imza attı.

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6-0'la geçtikleri Adana Demirspor maçındaki bir an sosyal medyada gündem oldu

6-0'la geçtikleri Adana Demirspor maçındaki bir an sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 31. haftasında küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk eden Eyüpspor, rakibini 6-0 mağlup ederek üç puana uzandı ve Avrupa iddiasını sürdürdü. İstanbul ekibinin galibiyeti taraftarlarında büyük sevinç yaratırken karşılaşmanın ardından sosyal medyada bir video ortaya çıktı.

Tribünleri susturdu

Tribünleri susturdu

Eyüpspor yedek kulübesinin hemen arkasından mücadeleyi takip eden taraftarlar, Arda Turan'a 'İmparator' tezahüratında bulundu. Turan, teşekkür ederek 'yapmayın' dedi. Fatih Terim, Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra 'İmparator' olarak anılmaya başlamıştı.

İşte o anlar 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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