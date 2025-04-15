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Şampiyonlar Ligi'nde İlk Yarı Finalistler Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde İlk Yarı Finalistler Belli Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.04.2025 - 00:07

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu. Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Barcelona adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve PSG yarı finalde

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve PSG yarı finalde

Aston Villa 3 - Paris Saint- Germain 2

  • Unai Emery ve öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. İngiliz ekip, Fransız devi PSG'yi evinde 3-2 mağlup etse de Avrupa macerasını noktaladı. Galibiyeti getiren goller, 34'te Tielemanss, 55'te McGinn ve 58'de Konsa'dan geldi. Deplasman ekinde golleri kaydeden isimler ise 11'de Hakimi ile 28'de Mendes oldu. İlk kez Devler Ligi'nde boy gösteren Aston Villa, eşleşmenin ilk maçını 3-1 kaybetmişti.

Borussia Dortmund 3 - Barcelona

  • Son 24 maçında yenilgi yüzü görmeyen Barcelona, Almanya'da kaybetti. Flick ve öğrencileri, çeyrek final rövanşında Borussia Dortmund'a 3-1 mağlup oldu. İlk maçı 4-0 kazanan İspanyol ekip, kaybetmesine rağmen adını bir üst tura yazdırdı. Guirassy, hat-trick yaptı. Barça'nın tek golü Bensebaini'nin kendi kalesini bulmasıyla geldi.

Rakiplerini bekliyorlar

Rakiplerini bekliyorlar

Barcelona'nın rakibi Münih - Inter eşleşmesinin galibi, PSG'nin rakibi ise Real Madrid - Arsenal eşleşmesinin galibi olacak. Arsenal, ilk maçta Madrid'i 3-0'la geçmiş, Inter de Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

  • 16 Nisan Çarşamba 22.00 / Inter - Münih / TRT 1

  • 16 Nisan Çarşamba 22.00 / Real Madrid - Arsenal / Tabii Spor

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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