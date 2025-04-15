Dört Büyüklerin Sezon Bitmeden Ettiği Zarara İnanamayabilirsiniz
Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5,6 milyar lira zarar açıkladı. Borsada işlem gören kulüp şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği mali tablolar, her dört kulübün de gelirlerinden fazla harcama yaptığını ortaya koydu. (AA)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zararın zirvesinde Trabzonspor var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelir var ancak tahsilat yok
1 Haziran 2024 – 28 Şubat 2025 dönemi kulüp şirketlerinin gelir-gider verileri
Güncel borçlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın