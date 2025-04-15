Dört Büyüklerin Sezon Bitmeden Ettiği Zarara İnanamayabilirsiniz

Trabzonspor, 2,24 milyar lira gelir elde ederken, 4,21 milyar lira harcama yaptı. Bu dönemi 1,97 milyar lira (52,07 milyon euro) zararla kapattı.

Beşiktaş, 6,12 milyar lira gelir sağladı ancak giderleri 7,56 milyar lirayı buldu. Kulüp, 1,44 milyar lira (37,93 milyon euro) zarar etti.

Fenerbahçe'nin gelirleri 8,52 milyar lira, giderleri ise 9,64 milyar lira oldu. Bu farkla birlikte kulüp, 1,12 milyar lira (29,72 milyon euro) zarar yazdı.