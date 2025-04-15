onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dört Büyüklerin Sezon Bitmeden Ettiği Zarara İnanamayabilirsiniz

Dört Büyüklerin Sezon Bitmeden Ettiği Zarara İnanamayabilirsiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.04.2025 - 19:00

Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5,6 milyar lira zarar açıkladı. Borsada işlem gören kulüp şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği mali tablolar, her dört kulübün de gelirlerinden fazla harcama yaptığını ortaya koydu. (AA)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zararın zirvesinde Trabzonspor var

Zararın zirvesinde Trabzonspor var

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borsaya açık şirketleri, 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 döneminde toplam 5,6 milyar lira zarar etti. Fenerbahçe ve Galatasaray bu dönemde kâr açıkladı ancak bağımsız denetçiler, uzun vadeli alacaklara dair belirsizlikler nedeniyle bu kârların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Gelir var ancak tahsilat yok

Gelir var ancak tahsilat yok

Kulüp şirketleri, kendi dernek veya bağlı şirketlerinden olan uzun vadeli alacaklara faiz işletip bu faizleri gelir hanesine yazıyor. Ancak bu faizlerin tahsil edilemediği ve tahsil edilmesine dair olumlu bir kanaat bulunmadığı, bağımsız denetim raporlarında açıkça belirtiliyor.

1 Haziran 2024 – 28 Şubat 2025 dönemi kulüp şirketlerinin gelir-gider verileri

1 Haziran 2024 – 28 Şubat 2025 dönemi kulüp şirketlerinin gelir-gider verileri

  • Trabzonspor, 2,24 milyar lira gelir elde ederken, 4,21 milyar lira harcama yaptı. Bu dönemi 1,97 milyar lira (52,07 milyon euro) zararla kapattı.

  • Beşiktaş, 6,12 milyar lira gelir sağladı ancak giderleri 7,56 milyar lirayı buldu. Kulüp, 1,44 milyar lira (37,93 milyon euro) zarar etti.

  • Fenerbahçe'nin gelirleri 8,52 milyar lira, giderleri ise 9,64 milyar lira oldu. Bu farkla birlikte kulüp, 1,12 milyar lira (29,72 milyon euro) zarar yazdı.

  • Galatasaray ise 9,88 milyar lira gelir açıklarken, 10,95 milyar lira gider beyan etti. Sarı-kırmızılıların dönemi 1,07 milyar lira (28,19 milyon euro) zararla tamamladığı görüldü.

Güncel borçlar

Güncel borçlar

Bankalar Birliği'ne olan borçlar

Bankalar Birliği hariç borçlar

  • Galatasaray: 11.13 milyar TL

  • Fenerbahçe: 9.68 milyar TL

  • Beşiktaş: 7.93 milyar TL

  • Trabzonspor: 6.99 milyar TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın