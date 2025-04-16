Hıdırellez 2025

Bir adet tarçın çubuğu birer adet 5,10 ve 20 tl kağıt parayı kırmızı bir iplikle tarçın çubuğuna sarın. Bolluk bereket ve iyi şansa niyet ederek kırmızı mercimek, pirinç, üzerlik tohumu, 7i adet defne yaprağı ve çörek otunu üzerinde iyi şans ve koruma sembolleri bulunan altın rengi ile işlenmiş kırmızı keselerinize yerleştirin. Evinizde ya da bahçenizde bulunan bir çiçeğin dibine 5 Mayıs gecesi yerleştirin ve 6 Mayıs sabahı alın. Sonrasında evinizin kapı girişine ya da mutfağınıza 1 sonraki sene yenilemek üzere yerleştirin.
Kesenizi hazırladıktan sonra aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz.
'Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS' Duası 7 kez okunup niyet ve isteklerde bulunulur.
Kıtmir Karınca - Bereket Duası
“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“ 7 Kez Okuyun.
Kıtmir Karınca - Bereket Duası Türkçe Okunuşu
Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in İsmail’in, İshak ve Yakub’un rabbi Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri) Okuyabilirsiniz.
Şans şifa koruma aşk bereket ezelden ebede sizler ile olsun.
NOT: Geçen sene hazırladığınız keselerinizin içindeki malzemeleri yakarak çöpe atabilirsiniz. Taşlarınızı yeni ay ve dolunaylarda kullanmak üzere saklayabilirsiniz. İçindeki parayı ihtiyaç sahipleri ve hayvanlar için hayırda bulunarak değerlendirebilirsiniz.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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