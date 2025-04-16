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Hıdırellez 2025

etiket Hıdırellez 2025

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 10:40

Hıdırellez, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan, bereket, bolluk ve arınma ile Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşmasını merkeze alan önemli bir halk bayramıdır. Bu özel gün, doğanın ruhlarının dirilişinin sembolü olarak değerlendirilmektedir.

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Hıdırellez'in tarihi kültürleri, Türkiye ve daha birçok yerde benzer geleneklerle buluşmaktadır.

Hıdırellez'in tarihi kültürleri, Türkiye ve daha birçok yerde benzer geleneklerle buluşmaktadır.

Hıdır ve İlyas isimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu bayram, sadece Türk kültürüyle sınırlandırılıp, uluslararası bir kutlama olarak kabul edilmektedir. Hıdırellez, baharın gelişmesiyle birlikte doğanın canlanmasını, insanların şifalanmasını ve bereketin artmasını simgelemektedir. Aynı zamanda Hızır ve İlyas peygamberlerin, tüm doğayı dolaşıp evleri ziyaret edilerek bereketin getirildiğine inanılmaktadır.

Hızır, İslam inancında Hz. Musa'nın zamanında yaşayan ilahi bilgisi ve hikmetle donatılmış bir kişi olarak bilinir. Bu bağlamda, Kehf Suresi'nin okuduğunun da ruhsal bir aydınlanma elde edeceği.

Hıdırellez'de gerçekleştirilen geleneksel uygulamalar arasında ateş yakmak ve üzerinden atlamak yer alır. Bu eski Türk geleneğine göre, ateşin üzerinden atıldığı tüm hastalıklardan, nazardan ve olumsuzluklardan arınıldığına inanılır. Ayrıca yoğurt mayalamak, bolluk ve bereketin artması, huzurun yıl boyunca devam etmesi amacıyla yapılan bir başka ritüeldir.

Bu güzel enerji ve ürünleri karşılamak için kendimizi ve çevremize iyi niyetlerle yaklaşmalıyız. Hıdırellez'in getirdiği pozitif enerjileri hep birlikte yaşayarak ve paylaşarak bolluğa, berekete ve huzura ulaşabiliriz.

Hıdırellez Kesesi

Ön yüzünde altın renkli koruma sembolü, arka yüzünde bolluk bereketin sembolü Jüpiter’in işlenmiş olduğu kırmızı kese. 

  • 1 adet tarçın çubuğu 

  • 7 adet defne yaprağı 

  • Kırmızı mercimek 

  • Prinç 

  • Çörek otu 

  • Üzerlik tohumu

(Görsel Kaynağı: Yakın Doğu Üniversitesi)

Hıdırellez keskesi için malzemeler

Hıdırellez keskesi için malzemeler

Bir adet tarçın çubuğu birer adet 5,10 ve 20 tl kağıt parayı kırmızı bir iplikle tarçın çubuğuna sarın. Bolluk bereket ve iyi şansa niyet ederek kırmızı mercimek, pirinç, üzerlik tohumu, 7i adet defne yaprağı ve çörek otunu üzerinde iyi şans ve koruma sembolleri bulunan altın rengi ile işlenmiş kırmızı keselerinize yerleştirin. Evinizde ya da bahçenizde bulunan bir çiçeğin dibine 5 Mayıs gecesi yerleştirin ve 6 Mayıs sabahı alın. Sonrasında evinizin kapı girişine ya da mutfağınıza 1 sonraki sene yenilemek üzere yerleştirin. 

Kesenizi hazırladıktan sonra aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz. 

'Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS' Duası 7 kez okunup niyet ve isteklerde bulunulur. 

Kıtmir Karınca - Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“ 7 Kez Okuyun.

Kıtmir Karınca - Bereket Duası Türkçe Okunuşu

Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in İsmail’in, İshak ve Yakub’un rabbi Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri) Okuyabilirsiniz. 

Şans şifa koruma aşk bereket ezelden ebede sizler ile olsun.

NOT: Geçen sene hazırladığınız keselerinizin içindeki malzemeleri yakarak çöpe atabilirsiniz. Taşlarınızı yeni ay ve dolunaylarda kullanmak üzere saklayabilirsiniz. İçindeki parayı ihtiyaç sahipleri ve hayvanlar için hayırda bulunarak değerlendirebilirsiniz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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