Hıdırellez 2025

Hıdır ve İlyas isimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu bayram, sadece Türk kültürüyle sınırlandırılıp, uluslararası bir kutlama olarak kabul edilmektedir. Hıdırellez, baharın gelişmesiyle birlikte doğanın canlanmasını, insanların şifalanmasını ve bereketin artmasını simgelemektedir. Aynı zamanda Hızır ve İlyas peygamberlerin, tüm doğayı dolaşıp evleri ziyaret edilerek bereketin getirildiğine inanılmaktadır.

Hızır, İslam inancında Hz. Musa'nın zamanında yaşayan ilahi bilgisi ve hikmetle donatılmış bir kişi olarak bilinir. Bu bağlamda, Kehf Suresi'nin okuduğunun da ruhsal bir aydınlanma elde edeceği.

Hıdırellez'de gerçekleştirilen geleneksel uygulamalar arasında ateş yakmak ve üzerinden atlamak yer alır. Bu eski Türk geleneğine göre, ateşin üzerinden atıldığı tüm hastalıklardan, nazardan ve olumsuzluklardan arınıldığına inanılır. Ayrıca yoğurt mayalamak, bolluk ve bereketin artması, huzurun yıl boyunca devam etmesi amacıyla yapılan bir başka ritüeldir.

Bu güzel enerji ve ürünleri karşılamak için kendimizi ve çevremize iyi niyetlerle yaklaşmalıyız. Hıdırellez'in getirdiği pozitif enerjileri hep birlikte yaşayarak ve paylaşarak bolluğa, berekete ve huzura ulaşabiliriz.

Hıdırellez Kesesi

Ön yüzünde altın renkli koruma sembolü, arka yüzünde bolluk bereketin sembolü Jüpiter’in işlenmiş olduğu kırmızı kese.

1 adet tarçın çubuğu

7 adet defne yaprağı

Kırmızı mercimek

Prinç

Çörek otu

Üzerlik tohumu

(Görsel Kaynağı: Yakın Doğu Üniversitesi)