Dizi Sektöründe Kriz Büyüyor: Sence Asıl Sorun Ne, Nasıl Çözülür?

Ekranlarda zor günler yaşanıyor. Yapım maliyetleri her geçen gün artarken reklam gelirleri düşüyor; bunun sonucunda daha yeni başlayan diziler birkaç bölümde erken final yapıyor, bazıları ise finalsiz bitiyor. İzleyici sevdiği hikâyenin yarım kalmasına tepki gösterirken yapımcılar da bu düzenin sürdürülebilir olmadığını söylüyor.

Peki sence asıl sorun ne? Uzun bölüm süreleri mi, oyuncu ücretleri mi, birbirinin kopyası senaryolar mı yoksa dijital platformlara kayan izleyici mi? Ve en önemlisi: Bu kriz nasıl çözülür? Ankete katıl, düşünceni paylaş!