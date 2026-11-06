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Dizi Sektöründe Kriz Büyüyor: Sence Asıl Sorun Ne, Nasıl Çözülür?

Dizi Sektöründe Kriz Büyüyor: Sence Asıl Sorun Ne, Nasıl Çözülür?

dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 09:24
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Ekranlarda zor günler yaşanıyor. Yapım maliyetleri her geçen gün artarken reklam gelirleri düşüyor; bunun sonucunda daha yeni başlayan diziler birkaç bölümde erken final yapıyor, bazıları ise finalsiz bitiyor. İzleyici sevdiği hikâyenin yarım kalmasına tepki gösterirken yapımcılar da bu düzenin sürdürülebilir olmadığını söylüyor.

Peki sence asıl sorun ne? Uzun bölüm süreleri mi, oyuncu ücretleri mi, birbirinin kopyası senaryolar mı yoksa dijital platformlara kayan izleyici mi? Ve en önemlisi: Bu kriz nasıl çözülür? Ankete katıl, düşünceni paylaş!

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1. Sence dizi sektöründeki krizin asıl sebebi ne?

1. Sence dizi sektöründeki krizin asıl sebebi ne?

2. Bir dizi bölümü sence kaç dakika olmalı?

2. Bir dizi bölümü sence kaç dakika olmalı?

3. Bölüm sürelerinin kısaltılması krizi çözer mi?

3. Bölüm sürelerinin kısaltılması krizi çözer mi?

4. Oyuncu ücretlerine bir tavan getirilmeli mi?

4. Oyuncu ücretlerine bir tavan getirilmeli mi?

5. Reyting alamayan bir diziye kaç bölüm şans verilmeli?

5. Reyting alamayan bir diziye kaç bölüm şans verilmeli?
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6. Sence reyting ölçüm sistemi izleyicinin gerçek tercihini yansıtıyor mu?

6. Sence reyting ölçüm sistemi izleyicinin gerçek tercihini yansıtıyor mu?

7. Dizileri artık daha çok nereden izliyorsun?

7. Dizileri artık daha çok nereden izliyorsun?

8. Sevdiğin bir diziyi reklamsız izlemek için ücret öder miydin?

8. Sevdiğin bir diziyi reklamsız izlemek için ücret öder miydin?

9. Erken final haberini aldığın bir diziyi izlemeye devam eder misin?

9. Erken final haberini aldığın bir diziyi izlemeye devam eder misin?

10. Sence krizden çıkışın en etkili yolu hangisi?

10. Sence krizden çıkışın en etkili yolu hangisi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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