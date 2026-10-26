İzleyici Sonunu Hiç Göremedi: Final Bölümü Çekilmeden Ekrandan Kaldırılan 9 Dizi
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Dizi Dünyası'nın Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hudutsuz Sevda'nın gerçek bir final yerine sezon finaliyle ekrana veda ettiğini hatırlatan paylaşımı, yarım kalan Türk dizilerini yeniden gündeme taşıdı. Kimi sezon finaliyle vedalaştıktan sonra bir daha ekrana dönemedi, kimi ise birkaç bölümün ardından final bölümü bile çekilmeden yayından kaldırıldı. Ekran başına kilitlenen izleyicilerin sonunu hiçbir zaman göremediği o dizileri ve final yapmadan biten hikâyelerin perde arkasını derledik.
Kaynak: Dizi Dünyası
Kurtlar Vadisi Pusu, 300. bölümünü sezon finali diye yayınladı ama bir daha ekrana dönmedi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihi duyurulan 200. bölümü son anda ekrana gelmedi.
Hudutsuz Sevda, 63. bölümünde sezon finali yaptı ama yeni sezonu hiç gelmedi.
Arka Sokaklar, 20 yıllık macerasını final bölümü olmadan 751. bölümde noktalamak zorunda kaldı.
Leyla ile Mecnun, TRT 1'deki üçüncü sezonunun ardından sekiz yıl boyunca yarım kaldı.
Murat Yıldırım'ın Aziz dizisi, 28. bölümdeki sezon finalinin ardından yeni sezona başlamadan kaldırıldı.
Uçurum'un final diye yayınlanan 24. bölümü aslında önceden çekilmiş sıradan bir bölümdü.
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize'si, 7. bölüm çekimlerine hazırlanırken yayından kaldırıldı.
Doktor: Başka Hayatta, 6. bölümünden sonra final bölümü bile çekilmeden yayından kaldırıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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