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İzleyici Sonunu Hiç Göremedi: Final Bölümü Çekilmeden Ekrandan Kaldırılan 9 Dizi

İzleyici Sonunu Hiç Göremedi: Final Bölümü Çekilmeden Ekrandan Kaldırılan 9 Dizi

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 14:47 Son Güncelleme: 26.10.2026 - 14:51
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Dizi Dünyası'nın Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hudutsuz Sevda'nın gerçek bir final yerine sezon finaliyle ekrana veda ettiğini hatırlatan paylaşımı, yarım kalan Türk dizilerini yeniden gündeme taşıdı. Kimi sezon finaliyle vedalaştıktan sonra bir daha ekrana dönemedi, kimi ise birkaç bölümün ardından final bölümü bile çekilmeden yayından kaldırıldı. Ekran başına kilitlenen izleyicilerin sonunu hiçbir zaman göremediği o dizileri ve final yapmadan biten hikâyelerin perde arkasını derledik.

Kaynak: Dizi Dünyası

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kurtlar Vadisi Pusu, 300. bölümünü sezon finali diye yayınladı ama bir daha ekrana dönmedi.

Kurtlar Vadisi Pusu, 300. bölümünü sezon finali diye yayınladı ama bir daha ekrana dönmedi.

Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener imzalı dizi evreninin en uzun soluklu halkası Kurtlar Vadisi Pusu, Polat Alemdar'ı yıllarca ekrandan eksik etmedi. Dizi, 16 Haziran 2016'da Kanal D'de yayınlanan 300. bölümüyle sezon finali yaptı ve izleyiciler yeni sezonda hikâyenin nereye gideceğini merakla beklemeye başladı.

Özgür Teke'nin canlandırdığı karakterin öldüğü o bölüm, reytinglerin 4'lere gerilediği zorlu bir dönemin de son durağı oldu. Beklenen yeni sezon ise hiçbir zaman gelmedi ve Pusu, gerçek bir finalle vedalaşamadan seyircisini yarı yolda bıraktı. Üstelik aynı evrenin sonraki iki dizisi de çok geçmeden benzer bir kaderi paylaşacaktı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihi duyurulan 200. bölümü son anda ekrana gelmedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihi duyurulan 200. bölümü son anda ekrana gelmedi.

Pusu'nun ardından aynı evrenin bayrağını devralan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV ekranlarında altı sezon boyunca Hızır Çakırbeyli'nin hikâyesini anlattı. Dizi, 15 Haziran 2021'de yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yaptı ve yedinci sezonun 26 Ekim 2021 Salı akşamı başlayacağı duyuruldu.

O akşam ekran başına geçen hayranlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı, çünkü EDHO son dakikada yayın akışından çıkarıldı ve yerine Baba Parası filmi yayınlandı. Merakla beklenen 200. bölüm hiçbir zaman ekrana gelmedi, dizi de bir final bölümü olmadan hafızalardaki yerini aldı.

Hudutsuz Sevda, 63. bölümünde sezon finali yaptı ama yeni sezonu hiç gelmedi.

Hudutsuz Sevda, 63. bölümünde sezon finali yaptı ama yeni sezonu hiç gelmedi.

Evrenin son halkası Hudutsuz Sevda da iki büyük kardeşinin yolundan gitti. 21 Eylül 2023'te FOX ekranlarında başlayan ve Halil İbrahim Ceyhan ile Miray Daner'i buluşturan dizi, 15 Mayıs 2025'te yayınlanan 63. bölümüyle sezon finali yaptı.

Yeni sezonu bekleyen izleyicilerin karşısına Hudutsuz Sevda yerine senarist Bahadır Özdener'in yeni projesi Yeraltı çıktı. Kanal ve yapım şirketi final kararıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için Halil İbrahim ile Zeynep'in hikâyesi, sezon finalinde kaldığı yerde asılı kaldı.

Arka Sokaklar, 20 yıllık macerasını final bölümü olmadan 751. bölümde noktalamak zorunda kaldı.

Arka Sokaklar, 20 yıllık macerasını final bölümü olmadan 751. bölümde noktalamak zorunda kaldı.

Sezon finalinin son bölüm olduğu en taze örnek ise Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar oldu. 2006'dan bu yana Kanal D'de yayınlanan dizi, 5 Haziran 2026'da ekrana gelen 751. bölümünü sezon finali olarak yayınladı ve 21. sezona dair bir duyuru hiç yapılmadı.

Senarist Ozan Yurdakul'un açıklamasına göre D Media ve Kanal D, yapımı mevcut haliyle sürdürmeme kararı aldı. Yurdakul, 'Arka Sokaklar seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı.' sözleriyle Rıza Baba ve ekibinin yarım kalan vedasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Senaristin elinde hazır bekleyen final sahnesi ise hâlâ seyirciyle buluşmadı.

Leyla ile Mecnun, TRT 1'deki üçüncü sezonunun ardından sekiz yıl boyunca yarım kaldı.

Leyla ile Mecnun, TRT 1'deki üçüncü sezonunun ardından sekiz yıl boyunca yarım kaldı.

Sezon finaliyle yarım kalan dizilerin belki de en çok konuşulanı, kült komedi Leyla ile Mecnun. TRT 1'de 2011'de başlayan dizi, üçüncü sezonunu 17 Haziran 2013'te tamamladığında herkes yeni sezon onayının an meselesi olduğunu düşünüyordu.

Beklenen haber gelmeyince Mecnun, İsmail Abi ve Erdal Bakkal'ın hikâyesi bir anda havada kaldı. Ahmet Mümtaz Taylan yıllar sonra kaldırılma kararının Gezi olaylarıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü söylese de bu konuda resmi bir açıklama hiç yapılmadı. Hayranların sekiz yıllık bekleyişi, dizinin 2021'de Exxen'de dördüncü sezonla geri dönmesiyle sona erdi.

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Murat Yıldırım'ın Aziz dizisi, 28. bölümdeki sezon finalinin ardından yeni sezona başlamadan kaldırıldı.

Murat Yıldırım'ın Aziz dizisi, 28. bölümdeki sezon finalinin ardından yeni sezona başlamadan kaldırıldı.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken fişi çekilen bir diğer yapım da Show TV'nin dönem dizisi Aziz oldu. Murat Yıldırım'ın başrolündeki dizi, Haziran 2022'de 28. bölümüyle sezon finali yaptı ve izleyiciler ikinci sezonu beklemeye koyuldu.

Ağustos 2022'de ise kanal ve yapım şirketinin kararıyla dizinin yeni sezonda ekrana gelmeyeceği ortaya çıktı. Murat Yıldırım'ın ABD'de olduğu için ekibi zor durumda bıraktığı iddiaları gündeme gelince oyuncu bu iddiaları yalanladı ve devam senaryosunun kanal dahil kimseyi tatmin etmediğini söyledi. Dizinin resmi hesabı ise kararı hikâyenin tamamlanmış olmasına bağladı.

Uçurum'un final diye yayınlanan 24. bölümü aslında önceden çekilmiş sıradan bir bölümdü.

Uçurum'un final diye yayınlanan 24. bölümü aslında önceden çekilmiş sıradan bir bölümdü.

Sezon finaline bile ulaşamadan ekrandan kalkan diziler ise izleyiciyi çok daha hazırlıksız yakaladı. 2012'de ATV'de yayınlanan Uçurum, düşük izlenme oranları nedeniyle yayından kaldırılınca 24. bölümü final olarak duyuruldu.

Oysa o bölüm iptal kararından önce çekilmişti ve ekibe hikâyeyi bağlayacak yeni sahneler çekme fırsatı tanınmadı. Dizinin oyuncularından Enis Arıkan final bölümü çekmediklerini açıkça söylerken, Zeynep Köse de çekmelerine izin verilmediğini ekledi.

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize'si, 7. bölüm çekimlerine hazırlanırken yayından kaldırıldı.

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize'si, 7. bölüm çekimlerine hazırlanırken yayından kaldırıldı.

Benzer bir hayal kırıklığını yıllar sonra Kanal D'nin iddialı dizisi Azize yaşattı. Hande Erçel ile Buğra Gülsoy'u buluşturan dizi, 19 Kasım 2019'da salı akşamları başladı, kısa süre sonra cumartesi gününe taşındı ama gün değişikliği de reytingleri kurtarmaya yetmedi.

Ekip yılbaşı tatiline girmiş, 7. bölümün çekimlerine hazırlanırken kanalın final kararı geldi. Azize final bölümü bile çekilemeden ekrana veda etti, tatilde olan oyuncular birbirleriyle vedalaşma fırsatı dahi bulamadı. Dizinin salı akşamları bıraktığı boşluğu ise Hekimoğlu doldurdu.

Doktor: Başka Hayatta, 6. bölümünden sonra final bölümü bile çekilmeden yayından kaldırıldı.

Doktor: Başka Hayatta, 6. bölümünden sonra final bölümü bile çekilmeden yayından kaldırıldı.

Listenin en yeni ismi ise bu yılın bahar aylarında NOW ekranlarına gelen Doktor: Başka Hayatta. İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu'nu buluşturan, 12 yıllık hafıza kaybının ardından uyanan bir doktorun hikâyesini anlatan Dass Yapım imzalı dizi, 8 Mart'taki ilk bölümüyle sosyal medyada da ilgi görmüştü.

Senarist ve yönetmen değişikliğine rağmen reytinglerin beklenen seviyeye çıkmaması üzerine dizi, 12 Nisan'da yayınlanan 6. bölümünün ardından yayından kaldırıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre kanal, reytingleri bir final bölümü için bile yeterli görmedi ve hikâye 6. bölümde açık uçlu biçimde sona erdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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