İzleyici Sonunu Hiç Göremedi: Final Bölümü Çekilmeden Ekrandan Kaldırılan 9 Dizi

Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener imzalı dizi evreninin en uzun soluklu halkası Kurtlar Vadisi Pusu, Polat Alemdar'ı yıllarca ekrandan eksik etmedi. Dizi, 16 Haziran 2016'da Kanal D'de yayınlanan 300. bölümüyle sezon finali yaptı ve izleyiciler yeni sezonda hikâyenin nereye gideceğini merakla beklemeye başladı.

Özgür Teke'nin canlandırdığı karakterin öldüğü o bölüm, reytinglerin 4'lere gerilediği zorlu bir dönemin de son durağı oldu. Beklenen yeni sezon ise hiçbir zaman gelmedi ve Pusu, gerçek bir finalle vedalaşamadan seyircisini yarı yolda bıraktı. Üstelik aynı evrenin sonraki iki dizisi de çok geçmeden benzer bir kaderi paylaşacaktı.