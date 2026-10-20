article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Sezonda 5 Dizi İçin Final Kararı Alındı: En Hızlı Final Yapan Dizi Hangisi Oldu?

Yeni Sezonda 5 Dizi İçin Final Kararı Alındı: En Hızlı Final Yapan Dizi Hangisi Oldu?

Atv dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 13:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

35 diziyle açılan yeni televizyon sezonunda reytinglerin acımasız yüzü daha ilk haftalarda kendini gösterdi ve final haberleri peş peşe gelmeye başladı. A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin ve Mercan Köşk'ün ardından bir dizi için daha fişin çekilmesiyle listedeki isim sayısı beşe yükseldi. Kimi bir ay boyunca tutunmaya çalıştı, kimi ise yalnızca iki bölümün ardından final kararıyla sarsıldı; yeni sezonun en hızlı final yapan dizisi ve diğerlerinin ne kadar dayanabildiği haberimizde.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevdam Karadeniz için final kararı yalnızca iki bölüm ve sekiz günün ardından geldi.

Sevdam Karadeniz için final kararı yalnızca iki bölüm ve sekiz günün ardından geldi.

NOW'un pazartesi akşamları için hazırladığı Sevdam Karadeniz, daha ilk bölümü yayınlanmadan kadrodan altı oyuncunun ayrılmasıyla gündeme oturmuştu. Başrol için anlaşılan Damlasu İkizoğlu'nun yerine Meltem Akçöl gelirken, Ece Dizdar'ın bıraktığı Şehnaz rolü de Nur Yazar'a emanet edildi. Mia Yapım imzalı dizi, Trabzon'da yaklaşık elli yıldır süren Alazlı ve Yeniceli husumetinin ortasında zorla nikâhlanan Kuzey (Erdem Adilce) ile Zeyşan'ın (Meltem Akçöl) hikâyesini anlatıyordu.

Kadro krizini geride bırakıp 12 Ekim'de izleyici karşısına çıkan dizi, ilk bölümde Total'de 2,11 ile 14. sırada kalınca beklentilerin altında bir açılış yapmış oldu. 19 Ekim'deki ikinci bölümde Total'de 1,84'e gerileyen, AB grubunda ise 1,04 ile 21. sıraya kadar düşen Sevdam Karadeniz için final kararı fazla gecikmedi. Böylece dizi, ilk bölümünden yalnızca sekiz gün sonra fişi çekilen yapım olarak yeni sezonun en hızlı final kararı alınan dizisi oldu.

Çirkin, ilk sezonunu zirvede kapatmasına rağmen yeni sezonda iki bölüm sonra final kararı aldı.

Çirkin, ilk sezonunu zirvede kapatmasına rağmen yeni sezonda iki bölüm sonra final kararı aldı.

Sevdam Karadeniz'e en çok yaklaşan isim ise ilk sezonunu zirvede kapatan Star TV dizisi Çirkin oldu. 29 Mart'ta başlayan ve sekiz bölümlük ilk sezonunu 17 Mayıs'ta Total'de 6,28 ile tamamlayan dizi, dört aylık aranın ardından 20 Eylül'de 2,11 ile döndüğünde izleyicisinin büyük kısmını kaybetmişti. 27 Eylül'deki 10. bölümde üç kategoride de yedinci sıraya düşen yapım için final kararı 29 Eylül'de basına yansıdı ve dizi, yeni sezonun açılışından yalnızca dokuz gün sonra yolun sonuna geldi. Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın başrolündeki Çirkin 4 Ekim'deki 11. bölümüyle veda ederken, yapım ekibi kararın 'hiçbirimizin elinde olmayan sebeplerle' alındığını söyledi.

Aşk ve Taht için final kararı yalnızca üç bölüm yayınlandıktan sonra geldi.

Aşk ve Taht için final kararı yalnızca üç bölüm yayınlandıktan sonra geldi.

Çirkin'in final haberinden beş gün önce ise ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kaderi belli olmuştu. Akın Akınözü'nün Alaeddin Keykubat'a hayat verdiği dizi 9 Eylül'de başladı, ancak 23 Eylül'deki üçüncü bölümde Total'de 1,62 ile 14. sıraya, ABC1 grubunda ise 1,45 ile 15. sıraya geriledi. Yapım ekibi sonuçları görmek için çekimlere üç gün ara vermişti ve Birsen Altuntaş 24 Eylül'de dizinin beşinci bölümle sona ereceğini duyurdu. İlk bölümünden on beş gün sonra fişi çekilen Aşk ve Taht, önceden çekilen beş bölümün sonuncusunu 7 Ekim'de yayınlayarak izleyicisine veda etti.

A.B.İ., ikinci sezona 3,82 ile açılmasına rağmen yeni sezonda yalnızca beş bölüm yayınlanabildi.

A.B.İ., ikinci sezona 3,82 ile açılmasına rağmen yeni sezonda yalnızca beş bölüm yayınlanabildi.

Aşk ve Taht'tan yalnızca bir gün önce ATV'nin bir başka yapımı A.B.İ. için de aynı karar verilmişti. Ocak ayındaki ilk bölümüyle reyting rekoru kıran dizi, Afra Saraçoğlu'nun ayrılması ve Bergüzar Korel'in kadroya katılmasıyla 8 Eylül'de ikinci sezona Total'de 3,82 ile başladı. 20. bölümde 3,07'ye inen, 22 Eylül'deki 21. bölümde ise AB grubunda 2,42'de kalan yapım için final haberi ertesi gün geldi ve bu da yeni sezonun açılışından on beş gün sonrasına denk düştü. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden buluşturan dizi, 6 Ekim'de yayınlanan 23. bölümle hikâyesini noktaladı.

Mercan Köşk bir ay boyunca direndi, final kararı beşinci bölümün ardından geldi.

Mercan Köşk bir ay boyunca direndi, final kararı beşinci bölümün ardından geldi.

A.B.İ.'nin final bölümünün ertesi günü, 7 Ekim'de ATV'den bir final haberi daha geldi ve bu kez sıra Mercan Köşk'e geçti. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaştığı dizi 5 Eylül'de başlamıştı ve kanalla sekiz bölümlük bir ön anlaşmayla yola çıkmıştı. İlk final iddiaları konuşulduğunda dizinin oyuncularından Mehmet Özgür 'Yalan her şey!' diyerek tepki göstermişti, fakat reytinglerin beklentiyi karşılamaması sonucu değiştirmedi. İlk bölümünden 32 gün sonra final kararı alınan Mercan Köşk, listedeki en uzun soluklu dizi olarak 17 Ekim'deki 7. bölümüyle veda etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın