Yeni Sezonda 5 Dizi İçin Final Kararı Alındı: En Hızlı Final Yapan Dizi Hangisi Oldu?

NOW'un pazartesi akşamları için hazırladığı Sevdam Karadeniz, daha ilk bölümü yayınlanmadan kadrodan altı oyuncunun ayrılmasıyla gündeme oturmuştu. Başrol için anlaşılan Damlasu İkizoğlu'nun yerine Meltem Akçöl gelirken, Ece Dizdar'ın bıraktığı Şehnaz rolü de Nur Yazar'a emanet edildi. Mia Yapım imzalı dizi, Trabzon'da yaklaşık elli yıldır süren Alazlı ve Yeniceli husumetinin ortasında zorla nikâhlanan Kuzey (Erdem Adilce) ile Zeyşan'ın (Meltem Akçöl) hikâyesini anlatıyordu.

Kadro krizini geride bırakıp 12 Ekim'de izleyici karşısına çıkan dizi, ilk bölümde Total'de 2,11 ile 14. sırada kalınca beklentilerin altında bir açılış yapmış oldu. 19 Ekim'deki ikinci bölümde Total'de 1,84'e gerileyen, AB grubunda ise 1,04 ile 21. sıraya kadar düşen Sevdam Karadeniz için final kararı fazla gecikmedi. Böylece dizi, ilk bölümünden yalnızca sekiz gün sonra fişi çekilen yapım olarak yeni sezonun en hızlı final kararı alınan dizisi oldu.