Yeni Sezonda 5 Dizi İçin Final Kararı Alındı: En Hızlı Final Yapan Dizi Hangisi Oldu?
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35 diziyle açılan yeni televizyon sezonunda reytinglerin acımasız yüzü daha ilk haftalarda kendini gösterdi ve final haberleri peş peşe gelmeye başladı. A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin ve Mercan Köşk'ün ardından bir dizi için daha fişin çekilmesiyle listedeki isim sayısı beşe yükseldi. Kimi bir ay boyunca tutunmaya çalıştı, kimi ise yalnızca iki bölümün ardından final kararıyla sarsıldı; yeni sezonun en hızlı final yapan dizisi ve diğerlerinin ne kadar dayanabildiği haberimizde.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sevdam Karadeniz için final kararı yalnızca iki bölüm ve sekiz günün ardından geldi.
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Çirkin, ilk sezonunu zirvede kapatmasına rağmen yeni sezonda iki bölüm sonra final kararı aldı.
Aşk ve Taht için final kararı yalnızca üç bölüm yayınlandıktan sonra geldi.
A.B.İ., ikinci sezona 3,82 ile açılmasına rağmen yeni sezonda yalnızca beş bölüm yayınlanabildi.
Mercan Köşk bir ay boyunca direndi, final kararı beşinci bölümün ardından geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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