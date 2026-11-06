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İspanya Muhalefet Lideri Feijoo'dan 2030 Dünya Kupası Finali İçin Fas Resti

İspanya Muhalefet Lideri Feijoo'dan 2030 Dünya Kupası Finali İçin Fas Resti

İspanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 23:10
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İspanya'nın ana muhalefet partisi PP'nin lideri Alberto Nunez Feijoo, 2030 Dünya Kupası finalinin yeriyle ilgili sert bir söz verdi. Başbakan adayı olan Feijoo, İspanya'nın turnuvadaki rolünü finalin oynanacağı ülkeye bağladı. İspanya'da genel seçim 29 Kasım'da yapılacak ve Feijoo'nun karşısındaki isim Başbakan Pedro Sanchez.

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Feijoo finalin İspanya'da oynanmasını istiyor.

Feijoo finalin İspanya'da oynanmasını istiyor.

Feijoo, La Sexta kanalında yayınlanan El Chiringuito programında 2030 Dünya Kupası finalinin nerede oynanması gerektiğini anlattı. Turnuvanın başlangıçta İspanya ile Portekiz'in ortak adaylığı olduğunu, Fas'ın ise sonradan davet edildiğini hatırlatan Feijoo, İspanya'nın hem erkekler hem kadınlar turnuvasının mevcut dünya şampiyonu olduğuna da dikkat çekti. Finalle ilgili görüşünü şu sözlerle ifade etti:

'Final adil ve uygun olan yerde, tartışmasız olan yerde, yani İspanya'da oynanmalı.'

İspanya finali alamazsa organizasyondan çekilmeli.

İspanya finali alamazsa organizasyondan çekilmeli.

Feijoo, finalin İspanya'da oynanmaması halinde ülkenin turnuvanın organizasyonunda da yer almaması gerektiğini söyledi. Programda kendisine başbakan seçilmesi ve finalin Fas'a verilmesi durumunda İspanya'nın ev sahipliğinden çekilmesi yönünde çaba gösterip göstermeyeceği soruldu, Feijoo bu soruya 'Evet' yanıtını verdi. Sözlerinin devamı şöyle oldu:

'İspanya finale ev sahipliği yapmayacaksa turnuvanın organizasyonunda da yer almamalı.'

Final için üç stat aday.

Final için üç stat aday.

2030 Dünya Kupası İspanya, Fas ve Portekiz'in ortak ev sahipliğinde oynanacak. Turnuvanın ilk üç maçı, ilk Dünya Kupası'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da yapılacak. Müsabakalar İspanya'da 11, Fas'ta altı, Portekiz'de üç stadyumda oynanacak. Finalin yeri henüz belli değil. Adaylar arasında Fas'ın Kazablanka kentinde yapılması planlanan 115 bin kapasiteli yeni Hassan II Stadyumu, Madrid'deki 83 bin kişilik Bernabeu ve yenilemenin ardından 105 bin seyirci alacak Barselona'daki Camp Nou var.

İspanya ile Fas arasındaki gerilim Ceuta'da başladı.

İspanya ile Fas arasındaki gerilim Ceuta'da başladı.

İspanya ile Fas arasındaki ilişkiler Temmuz sonunda yaşanan Ceuta krizinin ardından gergin. Tahminlere göre yaklaşık 70 bin göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika kıyısındaki özerk kenti Ceuta'ya Fas üzerinden kara ve deniz yoluyla girdi, sınır yetkilileri durumu kontrol etmekte zorlandı. Başbakan Pedro Sanchez'e göre 30 ve 31 Temmuz'da Ceuta'ya ulaşmaya çalışan 141 kişi hayatını kaybetti. PP ve aşırı sağcı Vox, Sanchez'in partisi PSOE'nin göç politikalarının bu kadar kişinin harekete geçmesine yol açtığını savundu. Sanchez ise Fas makamlarının geçişleri neden durdurmadığını sorguladı, ancak hükümetinin Fas'ın krizi tasarladığına ya da yürüttüğüne dair bir kanıt görmediğini yineledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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