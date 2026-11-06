İspanya Muhalefet Lideri Feijoo'dan 2030 Dünya Kupası Finali İçin Fas Resti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İspanya'nın ana muhalefet partisi PP'nin lideri Alberto Nunez Feijoo, 2030 Dünya Kupası finalinin yeriyle ilgili sert bir söz verdi. Başbakan adayı olan Feijoo, İspanya'nın turnuvadaki rolünü finalin oynanacağı ülkeye bağladı. İspanya'da genel seçim 29 Kasım'da yapılacak ve Feijoo'nun karşısındaki isim Başbakan Pedro Sanchez.
Feijoo finalin İspanya'da oynanmasını istiyor.
İspanya finali alamazsa organizasyondan çekilmeli.
Final için üç stat aday.
İspanya ile Fas arasındaki gerilim Ceuta'da başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın