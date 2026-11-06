İspanya Muhalefet Lideri Feijoo'dan 2030 Dünya Kupası Finali İçin Fas Resti

Feijoo, La Sexta kanalında yayınlanan El Chiringuito programında 2030 Dünya Kupası finalinin nerede oynanması gerektiğini anlattı. Turnuvanın başlangıçta İspanya ile Portekiz'in ortak adaylığı olduğunu, Fas'ın ise sonradan davet edildiğini hatırlatan Feijoo, İspanya'nın hem erkekler hem kadınlar turnuvasının mevcut dünya şampiyonu olduğuna da dikkat çekti. Finalle ilgili görüşünü şu sözlerle ifade etti:

'Final adil ve uygun olan yerde, tartışmasız olan yerde, yani İspanya'da oynanmalı.'