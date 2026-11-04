Galatasaray'ın 2029 Kulüpler Dünya Kupası Hayali: Stuttgart Galibiyeti Tarihi Başarı İçin Kapıyı Aralıyor
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Rams Park'ta Stuttgart'ı 2-0 yenerek 6 puana ulaştı ve 2029 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarışında da hesapları değiştirdi. Katılım, 2024/25-2027/28 arasındaki dört sezonda Şampiyonlar Ligi'nde toplanan puanlara göre belirlenecek; 12 Avrupa takımı bilet alacak. @UlkePuan'ın paylaştığı güncel tablosunda sarı-kırmızılılar 34 puanla 22. sırada yer alıyor.
Kaynak: X / @UlkePuan, galatasaray.org
Okan Buruk, Stuttgart karşısına Osimhen, Sallai, Torreira, Lemina ve Batrakov'un da bulunduğu 11'le çıktı.
Erken gelen gol Rams Park'ı ayağa kaldırdı: Batrakov 12. dakikada ağları buldu.
Batrakov ilk çeyrek saat dolmadan ikinci golü de attı ve skoru 2-0'a taşıdı.
Stuttgart'ın VAR'a takılan golü ve Uğurcan'ın kurtarışı skoru korudu.
Güncel tabloda Galatasaray 34 puanla 22. sırada ve 12 kişilik listenin henüz dışında.
Sıradaki sınav Aston Villa: Galatasaray'ın 2029 hesabı Şampiyonlar Ligi'nde yazılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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