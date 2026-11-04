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Galatasaray'ın 2029 Kulüpler Dünya Kupası Hayali: Stuttgart Galibiyeti Tarihi Başarı İçin Kapıyı Aralıyor

Galatasaray'ın 2029 Kulüpler Dünya Kupası Hayali: Stuttgart Galibiyeti Tarihi Başarı İçin Kapıyı Aralıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 06:59
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Rams Park'ta Stuttgart'ı 2-0 yenerek 6 puana ulaştı ve 2029 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarışında da hesapları değiştirdi. Katılım, 2024/25-2027/28 arasındaki dört sezonda Şampiyonlar Ligi'nde toplanan puanlara göre belirlenecek; 12 Avrupa takımı bilet alacak. @UlkePuan'ın paylaştığı güncel tablosunda sarı-kırmızılılar 34 puanla 22. sırada yer alıyor.

Kaynak: X / @UlkePuan, galatasaray.org

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Okan Buruk, Stuttgart karşısına Osimhen, Sallai, Torreira, Lemina ve Batrakov'un da bulunduğu 11'le çıktı.

Okan Buruk, Stuttgart karşısına Osimhen, Sallai, Torreira, Lemina ve Batrakov'un da bulunduğu 11'le çıktı.

Rams Park'taki Şampiyonlar Ligi karşılaşması 3 Kasım 2026 akşamı oynandı. Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Barış Alper, Yunus ve Osimhen vardı.

Karşı tarafta Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan, Führich, Demirovic, El Khannouss ve Deniz Undav sahaya çıktı. Maça 7 puanla başlayan Stuttgart'ın karşısında Galatasaray'ın hanesinde 3 puan vardı; Okan Buruk'un öğrencileri üst üste ikinci galibiyet için sahadaydı.

Erken gelen gol Rams Park'ı ayağa kaldırdı: Batrakov 12. dakikada ağları buldu.

Erken gelen gol Rams Park'ı ayağa kaldırdı: Batrakov 12. dakikada ağları buldu.

Maçın başında Stuttgart'tan Leweling'in sert vuruşu iki direğe çarptı ve Galatasaray tehlikeyi atlattı. 12. dakikada Roland Sallai'nin sağdan yaptığı ortada Stuttgart savunmasından dönen top Aleksey Batrakov'un önüne düştü; genç futbolcu topu ağlara gönderdi: 1-0.

Batrakov ilk çeyrek saat dolmadan ikinci golü de attı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Batrakov ilk çeyrek saat dolmadan ikinci golü de attı ve skoru 2-0'a taşıdı.

15. dakikada Davinson Sánchez'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pas Batrakov'u kaleci Bredlow'la karşı karşıya bıraktı. 21 yaşındaki futbolcu, topu kalecinin ayakları arasından ağlara yolladı. 

Galatasaray'ın resmi sitesine göre Batrakov, kulüp tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk Galatasaraylı oldu. Maçın adamı da yine o seçildi; Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Stuttgart'ın VAR'a takılan golü ve Uğurcan'ın kurtarışı skoru korudu.

Stuttgart'ın VAR'a takılan golü ve Uğurcan'ın kurtarışı skoru korudu.

75. dakikada Stuttgart'tan Führich'in attığı gol VAR incelemesinin ardından hakem Chris Kavanagh tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Skor 2-1'e dönmedi.

86. dakikada yedek oyuncu Pejcinovic'in kapıya kadar inerek yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kurtardı. 

Bu galibiyetle Galatasaray 6 puana ulaştı; Stuttgart 7 puanda kaldı.

Güncel tabloda Galatasaray 34 puanla 22. sırada ve 12 kişilik listenin henüz dışında.

Güncel tabloda Galatasaray 34 puanla 22. sırada ve 12 kişilik listenin henüz dışında.

@UlkePuan'ın paylaştığı 4 Kasım 2026 01:00 tarihli tabloda Galatasaray'ın 25/26 sezonundan 25, 26/27'den şimdilik 9 puanı bulunuyor; toplam 34. Sıralamanın başında 121 puanla Arsenal var, PSG ise 120 puanla katılımı garantileyen tek takım olarak işaretlenmiş.

Tabloda Club Brugge 52, PSV 45, Lille 36, Bodø/Glimt 34 ve Feyenoord 32 puanla Galatasaray'ın en yakın rakipleri arasında. Paylaşımda aynı ülkeden en fazla iki takımın yer alabileceği, galibiyet ve tur atlamanın 3, beraberliğin 1 puan getirdiği hatırlatılıyor. Galatasaray'ın bu altı takımlık grup içinde ilk ikiye girmesi gerekiyor.

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Sıradaki sınav Aston Villa: Galatasaray'ın 2029 hesabı Şampiyonlar Ligi'nde yazılacak.

Sıradaki sınav Aston Villa: Galatasaray'ın 2029 hesabı Şampiyonlar Ligi'nde yazılacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi Aston Villa olacak. İngiliz ekip tablodaki 55 puanla 13. sırada, ancak İngiltere'nin kontenjanı dolu olduğu için tabloda 'ülke kotası dolu' olarak işaretli.

2027/28 sezonunun puanları henüz sıfır. Galatasaray'ın 2029 hesabı bu sezonun kalan maçlarına ve önümüzdeki sezondaki Avrupa performansına bağlı; biletin kime çıkacağının Şampiyonlar Ligi'nde turlar ilerledikçe netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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