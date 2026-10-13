FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Miami'deki Villasının Kirası İçin 626 Bin Dolar Ödendiği İddia Edildi
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The Times gazetesi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun gelirlerine dair yeni iddialar yayımladı. Araştırmaya göre Infantino, FIFA'nın açıkladığı maaş ve primlerin dışında ek ödemeler almış olabilir. İddialar, 2026 Dünya Kupası'nın ABD organizasyonu için kurulan şirketin belgelerine dayanıyor. FIFA ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
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The Times Infantino'nun gelirlerini araştırdı.
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Miami'deki villanın kirası gündemde.
FIFA iddialara yanıt vermedi.
2025 ve 2026 için de benzer iddialar var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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