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FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Miami'deki Villasının Kirası İçin 626 Bin Dolar Ödendiği İddia Edildi

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Miami'deki Villasının Kirası İçin 626 Bin Dolar Ödendiği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 21:18
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The Times gazetesi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun gelirlerine dair yeni iddialar yayımladı. Araştırmaya göre Infantino, FIFA'nın açıkladığı maaş ve primlerin dışında ek ödemeler almış olabilir. İddialar, 2026 Dünya Kupası'nın ABD organizasyonu için kurulan şirketin belgelerine dayanıyor. FIFA ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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The Times Infantino'nun gelirlerini araştırdı.

The Times Infantino'nun gelirlerini araştırdı.

The Times gazetesinin araştırmasına göre Infantino, FIFA'dan aldığı maaş ve primlerin dışında, 2026 Dünya Kupası'nın ABD organizasyonu için kurulan şirket aracılığıyla milyonlarca dolarlık ek gelir elde etmiş olabilir. FIFA'nın 2024 yılı mali raporunda Infantino'nun toplam geliri 4 milyon 274 bin İsviçre frangı olarak açıklanmıştı. İngiliz gazete, ABD vergi makamlarına sunulan ve organizasyon için kurulan FWC2026 US Inc şirketine ait belgelerde FIFA'nın kamuoyuyla paylaştığı raporlarda yer almayan bazı ödemelerin bulunduğunu ileri sürdü.

Miami'deki villanın kirası gündemde.

Miami'deki villanın kirası gündemde.

Haberde öne çıkan ayrıntılardan biri Infantino'nun Miami'deki konutuna ilişkin ödeme iddiası oldu. The Times'ın aktardığına göre belgelerde 626 bin 229 dolarlık bir tutar 'diğer bildirilebilir tazminat' kategorisi altında gösterildi. Gazete, söz konusu ödemenin Infantino'nun Miami Beach'teki Sunset Islands bölgesinde bulunan villasının kira giderlerini karşılamak amacıyla yapıldığını iddia etti.

FIFA iddialara yanıt vermedi.

FIFA iddialara yanıt vermedi.

FIFA, 2016 yılından bu yana başkan ve genel sekreterinin maaşlarını her yıl açıklama taahhüdünde bulunuyor. Buna karşın The Times, ABD'deki şirket üzerinden yapıldığı öne sürülen ödemelerin FIFA'nın yıllık mali raporlarında neden yer almadığı konusunda kurumdan herhangi bir açıklama gelmediğini yazdı.

2025 ve 2026 için de benzer iddialar var.

2025 ve 2026 için de benzer iddialar var.

The Times'ın görüştüğü kaynaklar, Infantino'nun 2025 ve 2026 yıllarında da benzer ya da daha yüksek tutarlarda ek ödeme aldığını iddia etti. İddialar, FIFA Başkanı'nın gelirlerinin hangi kalemler altında raporlandığı ve organizasyon için kurulan şirket üzerinden yapıldığı öne sürülen ödemelerin mali tablolara nasıl yansıdığı konusunda yeni bir tartışma başlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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