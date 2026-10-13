FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Miami'deki Villasının Kirası İçin 626 Bin Dolar Ödendiği İddia Edildi

The Times'ın görüştüğü kaynaklar, Infantino'nun 2025 ve 2026 yıllarında da benzer ya da daha yüksek tutarlarda ek ödeme aldığını iddia etti. İddialar, FIFA Başkanı'nın gelirlerinin hangi kalemler altında raporlandığı ve organizasyon için kurulan şirket üzerinden yapıldığı öne sürülen ödemelerin mali tablolara nasıl yansıdığı konusunda yeni bir tartışma başlattı.