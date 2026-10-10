TFF'nin Arda Turan İçin Shakhtar Donetsk'le Temas Kurduğu İddia Edildi: Kulüp Bırakmaya Sıcak Bakmıyor
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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi ve yeni teknik direktör için öncelik yerli bir hocadan yana, en güçlü aday olarak da 39 yaşındaki Arda Turan gösteriliyor. Sabah gazetesinin haberine göre TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında harekete geçti ve Turan için ilk temasını kurdu. Temasın yapıldığı kulüpten ise kısa sürede yanıt geldi.
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Montella dönemi sona erdi.
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Shakhtar sıcak bakmıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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