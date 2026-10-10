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TFF'nin Arda Turan İçin Shakhtar Donetsk'le Temas Kurduğu İddia Edildi: Kulüp Bırakmaya Sıcak Bakmıyor

TFF'nin Arda Turan İçin Shakhtar Donetsk'le Temas Kurduğu İddia Edildi: Kulüp Bırakmaya Sıcak Bakmıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 19:27
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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi ve yeni teknik direktör için öncelik yerli bir hocadan yana, en güçlü aday olarak da 39 yaşındaki Arda Turan gösteriliyor. Sabah gazetesinin haberine göre TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında harekete geçti ve Turan için ilk temasını kurdu. Temasın yapıldığı kulüpten ise kısa sürede yanıt geldi.

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Montella dönemi sona erdi.

Montella dönemi sona erdi.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçı da kaybederek -9 averajla grubun son sırasında kaldı. Vincenzo Montella 1115 gün görevde kaldı ve bu sürede 40 maçta 21 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşandı. Yeni teknik direktör için öncelik yerli bir hocadan yana, en güçlü aday ise 39 yaşındaki Arda Turan. TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında harekete geçti.

Shakhtar sıcak bakmıyor.

Shakhtar sıcak bakmıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre TFF, Arda Turan için Shakhtar Donetsk ile ilk temasını kurdu. Ukrayna kulübü hızla yanıt vererek Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığını iletti ve görüşmelerin süreceği aktarıldı. Turan'ın Shakhtar ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Turan 2022'de futbolu bıraktı, 2023'te Eyüpspor'da teknik direktörlüğe başladı ve 2023-2024 sezonunda takımı 1. Lig şampiyonluğuna ve Süper Lig'e taşıdı. Temmuz 2025'te Shakhtar'ın başına geçen Turan, ilk sezonunda şampiyonluk kazandı ve takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Bu sezon Ukrayna liginde 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle liderlik ediyor, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında ise PSV ile 1-1 berabere kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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