TFF'nin Arda Turan İçin Shakhtar Donetsk'le Temas Kurduğu İddia Edildi: Kulüp Bırakmaya Sıcak Bakmıyor

Sabah gazetesinin haberine göre TFF, Arda Turan için Shakhtar Donetsk ile ilk temasını kurdu. Ukrayna kulübü hızla yanıt vererek Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığını iletti ve görüşmelerin süreceği aktarıldı. Turan'ın Shakhtar ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Turan 2022'de futbolu bıraktı, 2023'te Eyüpspor'da teknik direktörlüğe başladı ve 2023-2024 sezonunda takımı 1. Lig şampiyonluğuna ve Süper Lig'e taşıdı. Temmuz 2025'te Shakhtar'ın başına geçen Turan, ilk sezonunda şampiyonluk kazandı ve takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Bu sezon Ukrayna liginde 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle liderlik ediyor, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında ise PSV ile 1-1 berabere kaldı.