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Milli Takımda Vincenzo Montella Yerine Arda Turan İddiası: İki Takımı Birden Çalıştırması Gündemde

Milli Takımda Vincenzo Montella Yerine Arda Turan İddiası: İki Takımı Birden Çalıştırması Gündemde

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 11:55
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Uluslar Ligi'ne dört yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılabileceği konuşulurken, yerine Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'ın getirilebileceği iddia edildi. İtalyan La Gazzetta dello Sport, TFF'nin Turan'ı hem Shakhtar'da hem milli takımda görev yapacak bir formülle istediğini yazdı; TFF'den ise konuyla ilgili resmî bir açıklama yok. Kararın, Cuma günü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki toplantıda şekillenebileceği belirtiliyor.

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Uluslar Ligi'ne dört yenilgiyle başlayan milli takım, 2 gol atıp 11 gol yedi.

Uluslar Ligi'ne dört yenilgiyle başlayan milli takım, 2 gol atıp 11 gol yedi.

Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçını da kaybetti. Fransa'ya evinde 1-0, İtalya'ya yine evinde 4-1 yenilen A Milli Takım, Belçika deplasmanında 3-0, Bologna'daki rövanşta ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Dört maçın toplamında rakip ağlara 2 gol bırakabilen milli takım, kendi kalesinde 11 gol gördü.

Bu tablo, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansın ardından geldi. ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alan Türkiye, yalnızca ABD'yi yenebildi ve gruptan çıkamadı. Montella'nın son 7 maçın 6'sını kaybetmesi de eleştirilerin odağında.

Montella'nın sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor, ayrılık halinde tazminatı 915 bin euro olacak.

Montella'nın sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor, ayrılık halinde tazminatı 915 bin euro olacak.

Montella, Eylül 2023'ten bu yana milli takımın başında ve 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik, 14 yenilgi aldı. EURO 2024'te takımı çeyrek finale taşıyan İtalyan çalıştırıcı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılım sağlayan kadroyu da yönetmişti. Haziran 2025'te imzalanan yeni sözleşme 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar geçerli ve yıllık yaklaşık 2,2 milyon euro getiriyor.

Montella'nın aylık maaşı 183 bin euro. Yollar ayrılırsa kendisine 5 aylık maaşa denk gelen 915 bin euro tazminat ödenmesi gerekiyor. İtalya yenilgisinin ardından Bologna'daki maçın Montella'nın milli takımdaki son maçı olabileceği de yazıldı.

İddiaya göre TFF, Shakhtar'daki görevini bırakmayacak Arda Turan'a milli takım teklifi götürecek.

İddiaya göre TFF, Shakhtar'daki görevini bırakmayacak Arda Turan'a milli takım teklifi götürecek.

İddianın en dikkat çekici yanı, Turan'ın kulüpteki görevinden ayrılmasının planlanmaması. Haberlere göre federasyon, 39 yaşındaki teknik adama Shakhtar Donetsk'i çalıştırmaya devam ederken A Milli Takım'ı da yönetmesini önerecek. Gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgilere göre TFF bu yönde bir teklif hazırlıyor; Fransız Foot Mercato da benzer bir iddiayı gündeme getirdi.

Ancak bu formülün hayata geçip geçmeyeceği, taraflar arasında resmî bir görüşme yapılıp yapılmadığı belli değil. TFF, Turan'ın milli takıma getirildiğine dair bir açıklama yapmadı.

Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, teknik adamlıkta da hızla yükseldi.

Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, teknik adamlıkta da hızla yükseldi.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Arda Turan, A Milli Takım'da 100 maça çıktı ve EURO 2008'de yarı finale yükselen kadronun önemli isimlerinden biriydi. Teknik direktörlüğe geçtiği Eyüpspor'da iyi bir dönem geçirdikten sonra Shakhtar Donetsk'in başına geçti.

Ukrayna'daki ilk sezonu da dikkat çekti. Shakhtar, 2025-2026 sezonunda Ukrayna Premier Lig'de şampiyon oldu ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi. Turan, bu turnuvada yarı finale çıkan ilk teknik direktör olarak anıldı ve ligde yılın teknik direktörü seçildi.

Montella'nın geleceği için gözler Cuma günkü Hacıosmanoğlu toplantısında.

Montella'nın geleceği için gözler Cuma günkü Hacıosmanoğlu toplantısında.

Montella'nın görevden alınmasının an meselesi olduğu yazılırken, kararın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında yapılacak toplantıda çıkabileceği belirtiliyor. Federasyonun 6 Ekim'de yayımladığı açıklamada Montella, İtalya maçı sonrası değerlendirmelerde bulunmuş ve Avrupa Şampiyonası'nı ana hedeflerden biri olarak tanımlamıştı.

Şu an için ne Montella'nın ayrıldığına ne de Arda Turan'ın göreve getirildiğine dair resmî bir duyuru var. Toplantıdan çıkacak karar, iddiaların doğru olup olmadığını netleştirecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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