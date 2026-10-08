Milli Takımda Vincenzo Montella Yerine Arda Turan İddiası: İki Takımı Birden Çalıştırması Gündemde

Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçını da kaybetti. Fransa'ya evinde 1-0, İtalya'ya yine evinde 4-1 yenilen A Milli Takım, Belçika deplasmanında 3-0, Bologna'daki rövanşta ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Dört maçın toplamında rakip ağlara 2 gol bırakabilen milli takım, kendi kalesinde 11 gol gördü.

Bu tablo, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansın ardından geldi. ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alan Türkiye, yalnızca ABD'yi yenebildi ve gruptan çıkamadı. Montella'nın son 7 maçın 6'sını kaybetmesi de eleştirilerin odağında.