Milli Takımda Vincenzo Montella Yerine Arda Turan İddiası: İki Takımı Birden Çalıştırması Gündemde
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Uluslar Ligi'ne dört yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılabileceği konuşulurken, yerine Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'ın getirilebileceği iddia edildi. İtalyan La Gazzetta dello Sport, TFF'nin Turan'ı hem Shakhtar'da hem milli takımda görev yapacak bir formülle istediğini yazdı; TFF'den ise konuyla ilgili resmî bir açıklama yok. Kararın, Cuma günü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki toplantıda şekillenebileceği belirtiliyor.
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Uluslar Ligi'ne dört yenilgiyle başlayan milli takım, 2 gol atıp 11 gol yedi.
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Montella'nın sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor, ayrılık halinde tazminatı 915 bin euro olacak.
İddiaya göre TFF, Shakhtar'daki görevini bırakmayacak Arda Turan'a milli takım teklifi götürecek.
Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, teknik adamlıkta da hızla yükseldi.
Montella'nın geleceği için gözler Cuma günkü Hacıosmanoğlu toplantısında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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