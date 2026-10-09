Milli Takım Teknik Direktörü Kim Olacak? Montella Yerine Kim Gelecek?
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Türkiye Futbol Federasyonunun Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı almasının ardından A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre TFF’nin hedefindeki isim, Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan. Ancak federasyondan yeni teknik direktöre ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı.
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Milli Takım teknik direktörü kim olacak?
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Montella yerine kim gelecek?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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