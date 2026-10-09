Milli Takım Teknik Direktörü Kim Olacak? Montella Yerine Kim Gelecek?

Türkiye Futbol Federasyonunun Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı almasının ardından A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre TFF’nin hedefindeki isim, Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan. Ancak federasyondan yeni teknik direktöre ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı.