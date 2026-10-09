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Milli Takım Teknik Direktörü Kim Olacak? Montella Yerine Kim Gelecek?

Milli Takım Teknik Direktörü Kim Olacak? Montella Yerine Kim Gelecek?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 18:51
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Türkiye Futbol Federasyonunun Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı almasının ardından A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre TFF’nin hedefindeki isim, Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan. Ancak federasyondan yeni teknik direktöre ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı.

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Milli Takım teknik direktörü kim olacak?

Milli Takım teknik direktörü kim olacak?

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü henüz resmen açıklanmadı. TFF, Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyururken takımın başına getirilecek isim hakkında bilgi paylaşmadı.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’un haberine göre federasyonun yeni teknik direktör adayı Arda Turan. Haberde TFF’nin 39 yaşındaki teknik adamı A Milli Takım’ın başına getirmeyi planladığı ileri sürüldü.

Arda Turan’ın adı henüz TFF tarafından doğrulanmadığı için atamanın kesinleştiğini söylemek mümkün değil. Federasyonun görüşmeleri tamamlamasının ardından yeni teknik direktörü resmî olarak açıklaması bekleniyor.

Montella yerine kim gelecek?

Montella yerine kim gelecek?

İtalyan basınındaki iddiaya göre Vincenzo Montella’nın yerine Arda Turan getirilecek. Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor’da başlayan Turan, iki sezonluk görevinin ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in başına geçmişti.

Haberde Arda Turan’ın A Milli Takım’daki görevi kabul etmesi hâlinde Shakhtar Donetsk’ten ayrılmayacağı öne sürüldü. Genç teknik adamın kulüp takımıyla milli takımı eş zamanlı çalıştırmasının planlandığı ancak söz konusu formülün henüz resmiyet kazanmadığı belirtildi.

Anlaşmanın tamamlanması hâlinde Arda Turan’ın A Milli Takım’ın başındaki ilk karşılaşmasına 12 Kasım’da çıkacağı ileri sürülüyor. Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi’nde Belçika ile İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak. TFF’nin atama açıklamasına kadar Arda Turan’ın göreve geleceğine ilişkin haberler iddia niteliğini koruyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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